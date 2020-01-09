Отгуляли и рыдают: психолог — о том, как бороться с эмоциональным откатом после праздников

После феерии с елками, танцами и блестками в душе остается пустота Фото: Александр Ощепков

Новогодние праздники хороши всем, кроме того, что они когда-то заканчиваются. Мало кому даже во взрослом возрасте удается выйти из декабрьско-январской гонки, где всё начинается с подготовки и предвкушения, дальше идет кульминация и развязка, а завершают цикл лежка дома и выползание на работу. На этапе выползания (на работу или просто по делам) человек обычно ощущает, что несет на плечах маленький и симпатичный трактор, так он привык проводить время праздно. По просьбе НГС психолог Ирина Мамаева рассуждает о том, как выйти из этого порочного круга.

«Постпраздничный» синдром. Как распознать

Начнем с того, что на праздниках человек потребляет большое количество пищи и алкоголя. Это является сильной нагрузкой на организм и вызывает стресс. Плюс сбивается режим дня: многие позже ложатся и позже встают. Психологически человек расслабляется, сильно выпадает из привычного рабочего ритма. На физическом уровне он ощущает тяжесть в животе, слабость во всём теле. В случае сильного нарушения режима дня может возникать бессонница или, наоборот, повышенная сонливость. На психологическом уровне человек может ощущать лень и апатию. Есть ещё одна психологическая причина синдрома: на праздниках мы можем забыть о делах, работе и проблемах. Можем позволить себе расслабиться и наполнить этот период приятными событиями. После праздников мы снова сталкиваемся со старыми проблемами и попадаем в череду серых будней. Этот синдром может ощущаться как раздражение и злость, для которых нет особых внешних причин. Депрессия, бессонница, апатия. Чувство разочарования и обиды. Ощущение бессмысленности жизни и бесконечного дня сурка.

Также такое состояние характеризуется стремлением к перееданию и тягой к алкоголю (даже если в обычной жизни вы мало выпиваете) Фото: Александр Ощепков

Если для кого-то праздники прошли неудачно и вместо радости чувствуется лишь разочарование и пустота внутри, то он будет стремиться эту пустоту чем-то заполнить. В лучшем случае устраивая себе маленькие приятные радости. В худшем — алкоголем и едой.

Как справиться Отличный способ победить хандру — не только написать свои желания Деду Морозу (а значит, переложить на него ответственность за их исполнение), но и взять инициативу в свои руки. Станьте сами творцом своей жизни: наметьте для себя цели хотя бы на ближайшие 3 месяца. Так мы избавляем мозг от неопределённости. Это поможет не свалиться в яму депрессии и бессмысленности. Не обязательно сразу писать миллион целей на пять лет вперед, а потом мучиться чувством вины, потому что ничего не сделано. Достаточно наметить 2–3 реальные цели на ближайший квартал. Чтобы не страдать после праздников, важно не иметь слишком больших ожиданий от него — вроде загадали принца, дом и новую машину, а в подарок получили комплект посуды. Мечтать — это хорошо, но надо соотносить мечты со своей текущей реальностью.

Еще один верный способ не грустить после каникул — не ждать праздников как манны небесной и не воспринимать их как единственную возможность отдохнуть, а полноценно отдыхать на каждых выходных. Также маленькие радости и сюрпризы можно устраивать себе и другим не только раз в году, а гораздо чаще.

Чувствуете хандру после праздников?