Из последних сил: 10 вариантов культурно и интересно продолжить длинные каникулы

Первые постпраздничные выходные не слишком богаты на мероприятия — гастролей мало, городских гуляний тоже. Тихо отходим от вечеринок, салатов и прочих составляющих Нового года. Можно сделать вид, что двух рабочих дней не было, и продолжить отмечать или собраться с мыслями, провести спокойно выходные и с понедельника начать новую жизнь. Вариантов для культпоходов не так много, но все же берем на заметку: фестиваль бардовской песни, концерт группы «Мельница» и молодежная хип-хоп-тусовка для активных. В театре детские спектакли вперемежку с экспериментальными взрослыми про психов и любовь. В кино — тайна пропавшей девушки, спасение мира, один заглянувший на огонек злобный демон и охранник, обезвредивший бомбу, которого несправедливо оклеветали журналисты.

