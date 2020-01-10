Из последних сил: 10 вариантов культурно и интересно продолжить длинные каникулы

1
Фестиваль «Булат Окуджава»
Уже стало традицией в рождественские каникулы приглашать гостей из регионов и проводить большой бардовский концерт. На этот раз тематикой фестиваля стало 95-летие Булата Окуджавы — основоположника жанра авторской песни. На сцену выйдут лучшие исполнители песен знаменитого артиста — душевно, уютно, с розыгрышами и подарками.
Где: Дом Учёных СО РАН
Когда: 11 и 12 января
Во сколько: 11 января в 17:00, 12 января — в 16:00 и в 19:00
Сколько стоит: от 600 рублей до 1200 рублей
2
Концерт группы «Мельница»
Широко известная и популярная фолк-рок-группа, которая вывела фолк из маленьких клубов на большую сцену. Привычные песни, которые занимают вершины хит-парадов, можно будут послушать уже в эту пятницу на сцене кинотеатра имени В. Маяковского. Отличный план на вечер.
Где: ККК им. Маяковского
Когда: 10 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 2100 рублей до 3100 рублей
3
Концерт TYRI & SNIPPET
Молодые исполнители TYRI & SNIPPET, FSHNKILLA, GARIDZEN зажгут танцпол уже в эту пятницу — будьте готовы и наденьте удобную обувь, ведь танцевать точно придется много. Начинайте год с позитивных эмоций и настраивайтесь на веселую тусовку.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 10 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 150 рублей
4
Детям: спектакль «Краденое солнце»
Экспериментальное представление от школы-студии культурного центра по мотивам произведения Корнея Чуковского. Перед Новым годом спектакль показали узкому кругу людей, а сейчас юные артисты готовы выйти на широкую публику.
10+
Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 12 января
Во сколько: 15:00
Сколько стоит: 200 рублей
5
Взрослым: спектакль «Раздражение»
Герои пьесы пытаются справиться с чувством, когда лёгкое недовольство постепенно перерастает в ярость. Все происходящее ужасно нервирует, и кажется, будто люди вокруг сговорились вывести вас из себя. Основная задача — вернуться в зону комфорта в ситуациях, когда эмоции бушуют.
18+
Где: театр «Красный факел»
Когда: 10 января
Во сколько: 18:30
Сколько стоит: от 550 рублей до 900 рублей
6
Взрослым: спектакль «Русланы и Людмилы»
Танцевальная постановка по мотивам поэмы Пушкина в специальном помещении, где зритель увидит современный балет в слиянии с разными танцевальными стилями. В спектакле нет одного Руслана или одной Людмилы — каждый герой рассказывает свою историю первой любви на языке тела.
Где: театр «Глобус»
Когда: 12 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 200 рублей
7
В кино: мультфильм «Камуфляж и шпионаж»
Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Лэнс — жизнерадостный оптимист, Уолтер хочет отгородиться от всех в мире. Обстоятельства сталкивают героев вместе — ведь миру угрожает опасность и его необходимо спасти. Приключения начинаются.
6+
8
В кино: «Дело Ричарда Джуэлла»
История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Заметив рюкзак с бомбой, он сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго — через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.
18+
9
В кино: «Изгоняющий дьявола: Абаддон»
Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличья. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.
18+
10
В кино: «Девушка в лабиринте»
Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон, она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что её похитили 15 лет назад. Каким-то чудом ей удалось сбежать, и теперь психологу нужно проникнуть в её разум, чтобы найти похитителя. Помимо Грина, случаем Саманты занимается частный детектив Бруно Генко, для которого поиски похитителя должны стать последним делом жизни.
16+