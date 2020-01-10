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Развлечения Обзор

Из последних сил: 10 вариантов культурно и интересно продолжить длинные каникулы

О том, чем развлечь себя в субботу и воскресенье, — в материале НГС

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Так выглядите вы с друзьями, когда спорите, на какое кино пойти

Так выглядите вы с друзьями, когда спорите, на какое кино пойти

Первые постпраздничные выходные не слишком богаты на мероприятия — гастролей мало, городских гуляний тоже. Тихо отходим от вечеринок, салатов и прочих составляющих Нового года. Можно сделать вид, что двух рабочих дней не было, и продолжить отмечать или собраться с мыслями, провести спокойно выходные и с понедельника начать новую жизнь. Вариантов для культпоходов не так много, но все же берем на заметку: фестиваль бардовской песни, концерт группы «Мельница» и молодежная хип-хоп-тусовка для активных. В театре детские спектакли вперемежку с экспериментальными взрослыми про психов и любовь. В кино — тайна пропавшей девушки, спасение мира, один заглянувший на огонек злобный демон и охранник, обезвредивший бомбу, которого несправедливо оклеветали журналисты. 

1

Фестиваль «Булат Окуджава»

Уже стало традицией в рождественские каникулы приглашать гостей из регионов и проводить большой бардовский концерт. На этот раз тематикой фестиваля стало 95-летие Булата Окуджавы — основоположника жанра авторской песни. На сцену выйдут лучшие исполнители песен знаменитого артиста — душевно, уютно, с розыгрышами и подарками. 

Где: Дом Учёных СО РАН
Когда: 11 и 12 января
Во сколько: 11 января в 17:00, 12 января — в 16:00 и в 19:00
Сколько стоит: от 600 рублей до 1200 рублей

2

Концерт группы «Мельница»

Широко известная и популярная фолк-рок-группа, которая вывела фолк из маленьких клубов на большую сцену. Привычные песни, которые занимают вершины хит-парадов, можно будут послушать уже в эту пятницу на сцене кинотеатра имени В. Маяковского. Отличный план на вечер. 

Где: ККК им. Маяковского 
Когда: 10 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: от 2100 рублей до 3100 рублей

3

Концерт TYRI & SNIPPET

Молодые исполнители TYRI & SNIPPET, FSHNKILLA, GARIDZEN зажгут танцпол уже в эту пятницу — будьте готовы и наденьте удобную обувь, ведь танцевать точно придется много. Начинайте год с позитивных эмоций и настраивайтесь на веселую тусовку. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 10 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 150 рублей

4

Детям: спектакль «Краденое солнце»

Экспериментальное представление от школы-студии культурного центра по мотивам произведения Корнея Чуковского. Перед Новым годом спектакль показали узкому кругу людей, а сейчас юные артисты готовы выйти на широкую публику.

10+

Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 12 января 
Во сколько: 15:00
Сколько стоит: 200 рублей

5

Взрослым: спектакль «Раздражение»

Герои пьесы пытаются справиться с чувством, когда лёгкое недовольство постепенно перерастает в ярость. Все происходящее ужасно нервирует, и кажется, будто люди вокруг сговорились вывести вас из себя. Основная задача — вернуться в зону комфорта в ситуациях, когда эмоции бушуют. 

18+ 

Где: театр «Красный факел»
Когда: 10 января
Во сколько: 18:30
Сколько стоит: от 550 рублей до 900 рублей

6

Взрослым: спектакль «Русланы и Людмилы»

Танцевальная постановка по мотивам поэмы Пушкина в специальном помещении, где зритель увидит современный балет в слиянии с разными танцевальными стилями. В спектакле нет одного Руслана или одной Людмилы — каждый герой рассказывает свою историю первой любви на языке тела.

Где: театр «Глобус»
Когда: 12 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 200 рублей

7

В кино: мультфильм «Камуфляж и шпионаж»

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Лэнс — жизнерадостный оптимист, Уолтер хочет отгородиться от всех в мире. Обстоятельства сталкивают героев вместе — ведь миру угрожает опасность и его необходимо спасти. Приключения начинаются. 

6+

8

В кино: «Дело Ричарда Джуэлла»

История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Заметив рюкзак с бомбой, он сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго — через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

18+

9

В кино: «Изгоняющий дьявола: Абаддон»

Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличья. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.
18+ 

10

В кино: «Девушка в лабиринте»

Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон, она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что её похитили 15 лет назад. Каким-то чудом ей удалось сбежать, и теперь психологу нужно проникнуть в её разум, чтобы найти похитителя. Помимо Грина, случаем Саманты занимается частный детектив Бруно Генко, для которого поиски похитителя должны стать последним делом жизни.

16+

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