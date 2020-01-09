Сгорели миллионы рублей: что происходит на месте тлеющего рынка в Искитиме

Торговый комплекс состоит из двух этажей. Второй сгорел полностью Фото: Александр Ощепков

8 января в центре Искитима загорелся торговый комплекс «Центральный» (местные жители называют его рынком). Первое сообщение о пожаре поступило в 10:44, но огонь не могли потушить до поздней ночи — читатели НГС до последнего присылали в редакцию фото и видео. Утром 9 января арендаторы собрались у тлеющего ТЦ, чтобы обсудить, как им действовать дальше.

«Центральный» находится недалеко от искитимского вокзала — уже на повороте к зданию начинает пахнуть гарью. Напротив сгоревшего крыльца собрались человек десять. Во внутреннем дворе, за закрытыми воротами, виднеются три мужские фигуры. Это предприниматели Баранов, Таранов и Фирсов — владельцы рынка, поясняет одна из арендаторов.

— Хоть бы вышли к нам, у вас-то все в ажуре, а мы остались с голой жопой, — кричат им из толпы.

Перед входом в торговый комплекс навалены листы кровли Фото: Александр Ощепков

По данным сервиса spark-interfax, Олег Баранов, Евгений Таранов и Олег Фирсов в 2002 году зарегистрировали ООО «Ассоциация предпринимателей». Как основной вид деятельности учреждения указана «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Утро 9 января. Пожарные осматривают территорию сгоревшего торгового комплекса Фото: Александр Ощепков

Арендаторы решают подойти к заднему дворику — оттуда лучше видно сгоревшее помещение. За ночь владельцы сгоревших павильонов создали чат в WhatsApp, куда вступили 80 участников, там они и договорились о встрече. Всего в торговом центре, по словам собравшихся, снимали помещение 200 предпринимателей — у большинства сгорели кассы с выручкой, товар и документы.

Есть угроза обрушения здания, поэтому пожарные действуют аккуратно и медленно Фото: Александр Ощепков

— Мы остались без работы, без денег, многие с кредитами, без средств к существованию. Мы хотим решить вопрос с местной администрацией, с налоговой, куда нам теперь — закрывать предпринимательство? Потому что налоги нам никто не отменял, кассовые аппараты у всех сгорели, а они у нас у всех были зарегистрированы. Хотим все решить в правовом порядке, — рассказывает предприниматель Лариса Марченко, в торговом комплексе у нее был отдел с верхней одеждой. — Первые действия: у нас есть в Искитиме депутат, который работает с Ассоциацией предпринимателей, Лариса Бауэр. Мы выберем инициативную группу и пойдем к ней. СМИ писали, что пожар потушили за четыре часа — на самом деле пожар тушили всю ночь. Я тоже арендовала помещение, у меня все сгорело. Товара на 5 миллионов было!



Сегодня утром стало известно, что во время пожара погиб один из арендаторов — Анатолий Овчинников. По словам Ларисы Марченко, инициативная группа уже организовала сбор помощи для его семьи. Говорят, что Овчинников вернулся в горящее здание, чтобы забрать кассу. Обратно уже не вышел.

Предприниматели тут же звонят депутату Бауэр — та в этот момент находится в налоговой, обещает перезвонить чуть позже и назначить встречу.

Через полчаса из-за ворот выходит Олег Фирсов, управляющий ТК. Его сразу окружают взволнованные люди. — Я в таком же положении, как и вы. Второй этаж — можете отдыхать [полностью сгорел]. Первый — под вопросом, но пожарные не разрешают заходить. То есть до сих пор ещё горит, в три часа ночи вы видели, что горело. Как только МЧС скажет, что можно зайти, мы инициативной группе передадим. Там обрушение плиты. Они не пускают никуда, сами боятся, ходят, так, со стороны прыснут, потому что, не дай бог, кого-нибудь придавит этой плитой, — объясняет Фирсов. Торговый комплекс, по его словам, придется сносить — эксплуатировать его больше нельзя. Здание застраховано не было.

О том, что пожар начался на втором этаже, говорит и предпринимательница Светлана. В «Центральном» она продавала печенье и фрукты.

— Сработала сигнализация. Мы сначала подумали, что учебная тревога, в этом случае сигнализация быстро отключается. А эта не отключалась долго. И тут девчонки выбежали со второго этажа, сказали «пожар», а за ними — дым. Мы сразу оделись, бросили все, начали кашлять из-за дыма, я уже задыхалась. Огонь пошел с левого крыла. Говорят, там загорелась проводка, — рассказывает Светлана. Сейчас она планирует закрыть ИП. — Пойдем в налоговую, заявление напишем и все закроем. Мы все ИП, платим налоги каждый квартал. Я уже закроюсь, не буду работать больше. Очень много там товара было — у меня на 200 всего-всего, поэтому я махнула рукой, осталась жива — и слава богу. Деньги всегда заработаем, а жизнь человеческую нет.

Многие порывались войти в здание, чтобы забрать документы Фото: Александр Ощепков

К десяти часам утра площадка за «Центральным», где собрались предприниматели, начала пустеть: одни ушли ждать депутата Бауэр в ТОЦ «Вектор» — там находится ассоциация предпринимателей Искитима, остальные обсуждают случившееся. К воротам ТРК подходит мужчина и прикрепляет объявление: «В связи с угрозой обрушения объекта проход закрыт».