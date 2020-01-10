Старьё семилетнее: топ-6 автомобилей, внезапно ставших «пенсионерами» (среди них есть ваше?)

Mazda 6 Фото: auto.ru

Счетчик времени неумолимо показывает 2020-й — все наши машины вдруг стали старше еще на один год. Автомобилям, выпущенным в 2013-м (казалось бы, почти вчера), уже исполнилось 7 лет — ключевой возраст в современной автоиндустрии. 7 лет — это жизненный цикл большинства нынешних моделей, семилетнюю планку используют при оценке авто на вторичке, при расчете страховок, при определении транспортного налога. Наконец, за 7 лет серьезно меняются технологии, появляются новые фишки, новые концепции. И вот уже вчерашняя новинка 2013 года выпуска превращается в «пенсионера» — жить ещё можно, но на пятки упорно наступает молодежь. Какие популярные авто перешагнули ключевой рубеж — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.



Mercedes-Benz S-Class



Mercedes-Benz S-Class Фото: auto.ru

Величественный и совершенный S-класс в кузове W222 вышел как раз в 2013-м — да-да, ему уже 7 лет. И хотя обновление поколений готовится в текущем году, прежний W222 выглядит абсолютно современно и самодостаточно. Даже 7-летний S-класс практически недостижим для обычных граждан: минимальная цена на этот кузов составляет 2,2 миллиона рублей. Подробнее — какие «Мерседесы» и в каком состоянии предлагаются на вторичке — смотрите тут. Skoda Octavia



Skoda Octavia Фото: auto.ru

И актуальной Skoda Octavia, которая всё еще в продаже, тоже 7 лет — машина в кузове A7 была представлена в конце 2012 года. Skoda Octavia до сих про является лидером российского С-сегмента, укладывая на лопатки и Toyota Corolla, и Ford Focus, и Mazda 3. Чешский автомобиль полюбили за простор, вместительнось, динамику, управляемость, возможность выбора атмосферного двигателя и гидроавтомата. Самые убитые «Октавии» из-под такси можно найти за 300 тысяч рублей, но цена на нормальный автомобиль все-таки будет повыше — смотрите здесь.

Nissan Qashqai



Nissan Qashqai Фото: auto.ru

Тот самый последний Qashqai — а что, ему тоже 7 лет?! Кроссовер был представлен в конце 2013 года, продажи этого поколения сейчас на пике — Qashqai является чуть ли не единственной альтернативой в сегменте компактных доступных паркетников японских/европейских марок. Но законы автоиндустрии неумолимы, и, скорее всего, в следующем году Qashqai сменит поколение. Сколько денег понадобится, чтобы подобрать хороший «Кашкайчик» второго поколения, — можно увидеть тут. Mazda 6

Mazda 6 Фото: auto.ru

Кардинально преображенная Mazda 6 третьего поколения стала предвестником современного дизайн-кода марки со своими плавными линиями и волнами. Mazda 6 однозначно красивее Toyota Camry тех же годов выпуска, но вот продажи у модели не слишком задались — покупатель любит не только за красивые глаза. Сегодня 7-летнюю Mazda 6 с автоматом можно найти тысяч за 700–800, подробнее смотрите здесь. Toyota RAV4



Toyota RAV4 Фото: auto.ru

Кроссовер Toyota RAV4 в «дутом» 4-м поколении появился в конце 2012 года, и ему на смену уже пришел новый агрессивно-поджарый RAV4. Но тот «рафчик» всё еще хорош — машина надежная, просторная, очень ликвидная. Правда, угоняемая, но эта проблема решается страховкой и противоугонными системами. RAV4 — пример того, насколько автомобили Toyota хорошо держат цену: за 7-летние кроссоверы некоторые просят по 1,7–1,8 миллиона рублей. Полная картина разброса стоимости для RAV4 представлена тут.

Range Rover



Range Rover Фото: auto.ru

Range Rover 4-го поколения был, оказывается, представлен в конце 2012 года. Модель, претерпевшая незначительный рестайлинг, до сих пор хорошо себя чувствует и уверенно продается — о преемнике нынешнего «Ренджа» пока ничего не слышно. Сдержанный, но гармоничный и монументальный — такой автомобиль можно купить на эмоциях, позабыв о тяготах обслуживания. Кстати, стоимость 7-летнего Range Rover позволяет приобщиться к английскому премиуму всем тем, кто об этом сильно мечтает, — всего 2 миллиона рублей за крупный полноприводной внедорожник. Все цены — здесь.

