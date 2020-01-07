Трогательнее, чем в кино: 5 историй, которые могли бы стать сценарием рождественских фильмов

Они совершают добрые поступки просто так Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Достаточно нескольких добрых дел в неделю, чтобы мир заметно изменился. Мы собрали пять таких историй из разных городов. Их герои сделали все, что могли, чтобы сделать окружающих добрее. Смотрите, что из этого получилось. Искали всей страной

Пятилетняя Зарина Авгонова 3 дня провела в лесу одна Фото: ПСГ «Рысь»

В конце лета 2019 года в лесу Нижнего Новгорода исчезает пятилетняя Зарина Авгонова. На ее поиски бросаются спасатели, следователи и обычные люди. Прочесывать леса днем и ночью приезжают даже из соседних городов. Среди них — журналистка NN.RU. Она единственная девушка в группе поиска. Именно она зовет ребенка, чтобы мужские голоса не напугали девочку.

— Поначалу навигатор чудил, нам нужно было прийти в определенный квадрат, но произошла заминка, мы встали. Пока мы общались, услышали писк девочки. Мы работаем на отклик, я ее звала: «Зарина!» — она откликалась. Мы бежали, старались изо всех сил сдерживать эмоции. Не шуметь, чтобы не спугнуть ребенка, — рассказывает журналистка. Зарину находят после трех с лишним мучительных дней поисков, среди бурелома, ночью, когда рядом ходят дикие звери. Когда ребенку дают попить воды, она впивается в бутылку мертвой хваткой. Но главное, что девочка жива и почти невредима.

Девочку нашли в темноте

Миллион за сутки

Семья Романенко счастлива, что Вера появилась на свет Фото: Алёна Романенко / Vk.com

Еще не родившейся малышке из Челябинска ставят серьезный диагноз, когда ее мама находится на шестом месяце беременности. Врачи предупреждают, что девочка появится на свет инвалидом. Для молодых родителей, Алексея и Алены Романенко, это известие становится шоком. Будущую маму направляют на повторное исследование в областной перинатальный центр и сразу предупреждают, что с такой патологией ей, скорее всего, предложат прервать беременность. Напоследок врач добавляет: «Надеюсь, вы сделаете правильный выбор!»

— Мы были в шоке, — рассказывает Алексей. — В тот день я не вышел на работу, мы оба не понимали, что дальше делать. Тот понедельник превратился в настоящий день траура. Направление в перинатальный центр было только на пятницу. Мы написали о своей проблеме друзьям, но они сразу начали нас успокаивать, говорить, что УЗИ — это неточная наука, что нужно перепроверить. В тот же день мы поехали на УЗИ в частный медцентр, но там нам подтвердили, что проблема есть. Мы уже прекрасно понимали, что на перинатальном консилиуме нас будут убеждать сделать аборт и что ребенок не жилец.

Молодая семья не опускает руки и ищет возможные варианты решения проблемы. Оказывается, что необходимую операцию проводят в Германии, но стоит она миллион рублей. У Алексея и Алены не оказывается таких денег. Тогда они публикуют пост в соцсетях, где просят поддержки. На призыв откликнулись десятки тысяч человек. — Максимальная сумма перечисления была 35 тысяч, это деньги от человека, которого я знаю лично, — говорит челябинец. — А самые топовые — 150, 300 и 500 рублей. Мы смотрели, что на лечение детей собирают примерно по 100 тысяч в месяц, а тут такая сумма! Мы очень всем благодарны!



Нужную сумму удается собрать за сутки. Но тут молодой семье отказываю в визе в Германию. На помощь приходят врачи из Санкт-Петербурга. Они бесплатно делают внутриутробную операцию и еще несколько — в первые дни жизни ребенка. Теперь семья проходит реабилитацию и ищет тех, кому вернуть миллион. Благотворительная табличка



«Хорошие художники копируют, великие художники воруют» — шутит Артем

Фото: Артём Лоскутов

Многие художники известны своими талантами продать самые странные вещи за самые невообразимые деньги. Новосибирский автор Артем Лоскутов — из их числа. На своих страницах в соцсетях он устраивает аукционы, распродавая работы. То плакат за 41 тысячу рублей продаст, то три удара дубинкой по холсту — за 55,5 тысяч.

Параллельно с этим где-то в Москве благотворительный фонд собирает деньги для детей, которым необходима помощь, помогает подопечным побороть пороки сердца, церебральные параличи, почечные недостаточности и другие тяжелые заболевания и аномалии. Известный российский разоблачитель Алексей Навальный летит в Нью-Йорк, чтобы снять очередное почти детективное расследование и открыть миру глаза на отношения журналистки Наили Аскер-Заде и банкира Андрея Костина. Одним из главных доказательств этого становится та самая табличка с гравировкой «Андрей Костин, не забывай, мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля, 2015».

Через несколько дней после выхода фильма вещдок таинственным образом исчезает со скамейки. Вскоре его находят на аукционе — новосибирский художник выставляет на продажу табличку, чертовски похожую на пропавшую. Комментаторы поста, которые утверждают, что видели ранее табличку в парке, подтверждают, что это именно она. Хотя сам художник заявляет, что это «найденный объект».

Экспонат уходит с молотка за полтора миллиона, а художник переводит всю вырученную сумму на счет благотворительного фонда. Ангел для котиков

МЧС спасением котов не занимается, так что этот труд лег на плечи добровольца

Фото: предоставлено Евгением Зенковым

В далеком 2000 году аспирант УрГУ Евгений Зенков, прогуливаясь по парку, встречает женщину, которая зовет кота, забравшегося на дерево. Он хочет помочь женщине, но у него нет ни специального оборудования, ни альпинистских навыков. — На следующий день я приехал в этот парк, решил раздобыть когти для лазания по деревьям. Пошел к усадьбе на краю лесопарка, ближе к железной дороге. Ее хозяин дал когти совершенно бесплатно, без залога и условий, — вспоминает Евгений.

Он неумело пробует забраться на дерево — не получается. Проходящий мимо мужчина, хорошо разбирающийся в этом деле, берет когти, залезает на дерево и снимает котенка, а Евгений отвозит его хозяйке. Еще через три года Евгений натыкается объявление с просьбой помочь вытащить собаку из ямы. Он едет на место ЧП, встречает там зооспасателей и понимает, что хочет научиться их мастерству.

Иногда, чтобы спасти кота, приходится сунуть его в мешок

— Спасатели, которые тогда работали, показали мне, какая требуется экипировка, как соблюдать технику безопасности. Я узнал, что существует целая область, связанная со спасательными работами на высоте, — рассказывает Евгений. — Когда я еще почти ничего не умел, я в свободное время тренировался с экипировкой в парке, уходил подальше, чтобы не привлекать внимание публики, и лазал на деревья. Один раз сорвался с пяти метров, но отделался переломом руки. С тех пор к боковым веткам не пристраховываюсь.

Теперь днем Евгений Зенков читает студентам УрФУ лекции по квантовой механике, а вечерами помогает попавшим в беду животным и переживающим за них хозяевам. На его счету уже больше 800 спасенных жизней. Животных и птиц, попавших в трудную ситуацию, он находит не только в шахтах, но также снимает их со столбов, достает из расщелин.

Сторож против голода

Роман Иванов находит для людей не только горячий чай, но и теплые слова Фото: Фото: Мария Гаврилова

Каждую неделю простой архангельский сторож Роман Иванов помогает выжить десяткам людей. В соцсетях он вместе с женой собирает деньги на продукты для бездомных, а потом пара готовит для нуждающихся горячие обеды. Целевую аудиторию находят около церквей, рядом с которыми нищие просят подаяния.



Романа не останавливает даже то, что он не может передвигаться без костылей. Раз в неделю он стандартно загружает термосы с едой и теплые вещи в свою машину и объезжает несколько храмов в центре города, возле которых кому-то может понадобиться его помощь. Роман помогает людям не только едой, но и теплыми вещами. Объезжая храмы с обедом, спрашивает у подопечных, что им нужно. Кому-то куртка, кому-то шапка или ботинки. Вещи архангелогородец-хранитель также собирает через соцсети, иногда одежду даже присылают из других городов.

«Люди за день миллионы собирают, неужели нельзя 10 человек накормить хотя бы раз в неделю?» — задается вопросом Роман