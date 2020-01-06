Новогодний Новосибирск тонет в мусоре: контейнеры во дворах заполнены доверху, а всё, что не влезло в бак, складывают вокруг. Правительство области 3 января пообещало, что за пару дней разберётся с проблемой, но 6 января новосибирцы продолжили жаловаться, что мусор вывозили ещё в том году . В редакцию НГС написал заместитель исполнительного директора «Арктика Сити» Евгений Книжник — бизнесмен решил рассказать, почему праздники превратились в мусорную катастрофу. НГС полностью публикует его письмо и предложения.

В первые дни нового года появился ряд публикаций о ситуации с вывозом отходов на территории города Новосибирска. Авторы прикрепляли фотографии контейнерных площадок, на которых стоят сложенные металлические контейнеры, а мусор валяется на земле. В такой сложной ситуации Новосибирск отмечает Новый год уже во второй раз. О причинах происходящего, роли регионального оператора и местных властей мы хотим рассказать в этой статье.



В целом ситуация в Новосибирске на 1 января казалась спокойной, проблемы вызвали только Ленинский, Железнодорожный и Заельцовский районы, именно там произошла смена перевозчиков ТКО (далее — операторов). Ряд других горячих точек в остальных районах можно объяснить праздничным повышенным мусорообразованием. Вместо работы или активного отдыха люди сидят дома и потребляют много товаров, генерируя большое количество отходов. Также часть ресурсов была направлена в проблемные районы. С 20-х чисел декабря регоператор начал кампанию по выставлению контейнеров для ТКО. На 5 января выставлено более 3000 контейнеров в Ленинском и Заельцовском районах, но тем не менее ситуация в Ленинском районе до конца не стабилизировалась.

