Новогодний Новосибирск тонет в мусоре: контейнеры во дворах заполнены доверху, а всё, что не влезло в бак, складывают вокруг. Правительство области 3 января пообещало, что за пару дней разберётся с проблемой, но 6 января новосибирцы продолжили жаловаться, что мусор вывозили ещё в том году. В редакцию НГС написал заместитель исполнительного директора «Арктика Сити» Евгений Книжник — бизнесмен решил рассказать, почему праздники превратились в мусорную катастрофу. НГС полностью публикует его письмо и предложения.
В первые дни нового года появился ряд публикаций о ситуации с вывозом отходов на территории города Новосибирска. Авторы прикрепляли фотографии контейнерных площадок, на которых стоят сложенные металлические контейнеры, а мусор валяется на земле. В такой сложной ситуации Новосибирск отмечает Новый год уже во второй раз. О причинах происходящего, роли регионального оператора и местных властей мы хотим рассказать в этой статье.
В целом ситуация в Новосибирске на 1 января казалась спокойной, проблемы вызвали только Ленинский, Железнодорожный и Заельцовский районы, именно там произошла смена перевозчиков ТКО (далее — операторов). Ряд других горячих точек в остальных районах можно объяснить праздничным повышенным мусорообразованием. Вместо работы или активного отдыха люди сидят дома и потребляют много товаров, генерируя большое количество отходов. Также часть ресурсов была направлена в проблемные районы. С 20-х чисел декабря регоператор начал кампанию по выставлению контейнеров для ТКО. На 5 января выставлено более 3000 контейнеров в Ленинском и Заельцовском районах, но тем не менее ситуация в Ленинском районе до конца не стабилизировалась.
- С появлением регоператора изменилась ситуация с разделением рынка: если ранее компании в год приобретали либо теряли несколько десятков домов в год, то сейчас изменение зон обслуживания измеряется в районах, что приводит к ряду проблем, таких как изучение территории и построение большого количества маршрутов и их обкатка водителям (опытный водитель, хорошо знающий маршрут, выполняет его в 2 раза быстрее, нежели чем в первый раз).
- Особенностью Новосибирска является то, что значительная часть контейнерного парка принадлежит не собственникам жилья, а транспортным компаниям, соответственно изменение зоны обслуживания приводит к массовому передвижению контейнерного парка. Этой ситуации удалось избежать в 2019 году, когда была достигнута договорённость между транспортными компаниями о поэтапной и согласованной замене контейнерного парка, в некоторых случаях происходил обмен контейнерами, а в 2020 году такой всеобщей договорённости не случилось. Справедливости ради стоит отметить достигнутые договорённости по Заельцовскому и Железнодорожному районам.
- Также массовые изменения территории осложняются тем, что они затрагивают удалённые районы области, где крайне тяжело в короткие сроки организовать работу должным образом. Только за январь 2020-го в Барабинск и Куйбышев увезён 441 контейнер и еще 294 в Искитим.
- Сроки проведения конкурса между операторами в 2020 году: большинство контрактов с регоператором было заключено в 20-х числах декабря, делая невозможной проведение качественной подготовительной работы операторами.
- Новогоднее мусорообразование: в некоторых районах количество накопленного за эти дни мусора выросло более чем в 2 раза, что усугубило и без того тяжелое положение операторов.
- Работа в зимние и праздничные дни: обильные снегопады в январе 2020 года привели к тому, что дворы оказались заметены, а припаркованные автомобили мешали как чистке дворов, так и вывозу мусора.
- Поведение некоторых перевозчиков и управляющих компаний. Их действия можно объяснить тем, что они планировали создать критическую ситуацию в городе и, опираясь на протесты граждан, добиться расторжения контракта с региональным оператором и в дальнейшем претендовать на его роль. Наиболее показательным моментом может послужить снятие более 700 контейнеров в Ленинском районе.
Во избежание дальнейших повторений ситуации можем предложить ряд действенных мер:
- Увеличение срока договоров между регоператором и операторами сроком с 1 года до 3 лет и более.
- Смещение даты окончания действия договора с 1 января на 1 июля.
- Уменьшение лотов для малого бизнеса с муниципального района до нескольких сельсоветов.
- Снижение процента контейнеров, принадлежащего операторам.
- Детализация территориальной схемы по обращению с ТКО до контейнерной площадки с указанием типа ёмкостей, установленных на ней.
- Осуществление контроля за исполнением территориальной схемы не только операторами, но и управляющими компаниями и ТСЖ.
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