Съедено 650 пилюлек. Чем закончился эксперимент биохакера-сибирячки и удалось ли ей обмануть время

За время проекта Евгения многое узнала о состоянии своего организма — к концу проекта некоторые показатели заметно улучшились Фото: Евгения Елезова

Летом 2019 года Евгения Елезова стала участницей проекта биохакеров — вместе с медиками она решила обмануть время и заставить организм работать в полную силу. Что из этого вышло — читайте в итоговом выпуске проекта «Дневник биохакера». Факты в цифрах:

Почти 3 месяца совместной работы. Задействовано 23 специалиста Съедено 650 пилюлек (куда без них?). Рост показателя ферритина (показывает запасы железа в организме) — в 30 раз с 1 до 30. Рост показателя витамина Д — в полтора раза с 27 до 40. Составлена стратегия корректировки образа жизни и график дальнейших действий на основании данных исследований и лабораторных анализов. Составлена и реализована бьюти-стратегия — спасибо салону «Пространство красоты» и лично косметологу Ольге Гац. 48 часов на тренажерах в центре доктора Бубновского, помимо пробежек и обычного спорта. Приблизительная стоимость реализации программы — 150 тысяч рублей, из них около 12 тысяч — стоимость назначенных препаратов. Услуги предоставлялись партнерами в рамках проекта «Дневник биохакера», за что я им лично благодарна, как говорится, «бью кокошником в пол».

Теперь лирика, то есть самое важное для меня



Мне реально было нелегко все это время. В мой и без того плотный график нужно было вписать два десятка визитов к специалистам. Иногда хотелось всё бросить. И да, был кризис — и сил, и смысла, когда казалось, что все это никому не нужно и «я делаю какую-то фигню».

В один из таких острых моментов я отправилась на прием к психологу. Два сеанса реально помогли вырулить. Поэтому спасибо всем, кто задавал вопросы в соцсетях и комментариях, интересовался и читал все материалы и посты. Моя тактическая цель была выполнена с лихвой — я действительно подняла свой внутренний ресурс и подошла к конференции в энергичном состоянии, несмотря на рабочую нагрузку и хронический недосып. Здесь цифрами не показать, но ощущения не врут, просто я это вижу.

Моя стратегическая цель — в процессе. Сейчас я просто сбавлю темп, потому что не нужно пятилетку за три года, и продолжу все манипуляции, прием препаратов и обследования.

Основной диагноз врача-куратора звучал так: «хроническая постгеморрагическая анемия легкой степени тяжести» и ряд более мелких — дефицит витамина Д, хронический гастрит вне обострения.

Сейчас я продолжаю восполнять дефицит по железу и витаминам, плюс перестраиваю питание. Нет, не кето-диетой. Мне с моими ограничениями по холестерину кето противопоказано. И вообще, LCHF нахожу странной идеей, да простят меня адепты. Продолжаю ходить на тренировки в центр доктора Бубновского для восстановления функциональных показателей тела до нормы для своего возраста. Нахожусь в регулярной терапии у психотерапевта — в этом месте можно начинать шутить в традиционной для комментаторов НГС манере. Контролирую питание, по-прежнему недобор белка и вопрос, как и чем его добирать. Веду дневник сна. Дефицит сна никуда не делся. Но поскольку проведенное в клинике «РЖД-медицина» полисомнографическое обследование показало, что физиологических причин для этого нет, все в голове, тут остается только волевым усилием изменить режим сна и бодрствования. Или переехать в другой часовой пояс, и отход ко сну в два ночи превратится в 11 вечера — и мне будет ок. Так что мой эксперимент продолжается. Теперь уже в приватном режиме.



Чтобы не потерять результаты — буду продолжать!

Евгения (на фото слева) намерена продолжать улучшать свой организм Фото: Евгения Елезова

Елена Бобяк, организатор конференции

— Эксперимент подтвердил мои основные постулаты. Надо обязательно исследовать свое тело, хотя бы раз, найти слабые места, знать про них и контролировать. Раз в 19 лет к врачу на прием. Именно с этого стартовал наш доброволец — это очень редко, практически никогда. Перед тем как заняться серьезными видами нагрузок, нужно обязательно обследоваться. Полумарафоны со сверхнизким ферритином — это экстрим. И, главное, всё в наших руках. Пусть не продолжительность жизни, то хотя бы её качество. Читайте «Дневник биохакера» полностью: Письмо первое. В августе Евгения решилась на смелый эксперимент и отдала себя в руки биохакеров. Целая команда врачей 46-летней Евгении поможет обмануть время и заставит организм работать в полную силу Письмо второе. Во время первых же обследований участница обнаружила у себя доброкачественную опухоль. Письмо третье. Евгения уже сдала генетический тест, а врачи и тренеры заставили её приседать и отжиматься, чтобы проверить состояние мышц: оказалось, от них зависит не только фигура, но и ясность ума — физкультура помогает предотвратить деменцию.