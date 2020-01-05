5 января воскресенье
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Авто Я паркуюсь как чудак Голосование

«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака 3-летия — джип с надписью «Наш мэр Локоть» и Lada на помойке

Читатели НГС выбирают главного парковщика-чудака за последние 3 года

370
3 Обсудить

Поделиться

Внедорожники на детской площадке

Внедорожники на детской площадке

За 3 последних года в рубрике НГС «Я паркуюсь как чудак» вышло 160 выпусков, в которые попали около двух тысяч нарушителей правил парковки. Всё это увидела огромная аудитория, равная по численности двум Новосибирскам. Сегодня мы предлагаем читателям вспомнить самые возмутительные, забавные и изобретательные способы парковки, а также выбрать «чудака 3-летия».

«Хаммер» на газоне

«Хаммер» на газоне

1. «Хаммер» встал именно там, куда жильцы просят не вставать и даже предупреждают табличкой. 

«Лексус» занял сразу четыре места

«Лексус» занял сразу четыре места

2. «Лексус» занял сразу четыре места — ну а что, он же большой. 

«Лексус» просто остановил движение трамваев

«Лексус» просто остановил движение трамваев

3. А этот «Лексус» просто остановил движение трамваев. 

Девушкам надо было сфотографироваться с «Геликом»

Девушкам надо было сфотографироваться с «Геликом»

4. Девушкам надо было сфотографироваться с «Геликом», поэтому перегородили дорожку.

«Мерседес» заехал и под «кирпич», и на пешеходную «зебру»

«Мерседес» заехал и под «кирпич», и на пешеходную «зебру»

5. «Мерседес» заехал и под «кирпич», и на пешеходную «зебру». 

Инкассаторский автомобиль сразу на двух инвалидных местах

Инкассаторский автомобиль сразу на двух инвалидных местах

6. Инкассаторский автомобиль сразу на двух инвалидных местах. 

Эвакуатор уютно разместился на зеленом газоне

Эвакуатор уютно разместился на зеленом газоне

7. Эвакуатор уютно разместился на зеленом газоне. 

Водитель «Лады» припарковался возле мусорных баков

Водитель «Лады» припарковался возле мусорных баков

8. Водитель «Лады» припарковался возле мусорных баков, за что и был наказан. 

Водитель RAV4 получил по заслугам

Водитель RAV4 получил по заслугам

9. Водитель RAV4 получил по заслугам — мусор на капот за то, что перегородил дорожку. 

«Нива» просто запаркована на автобусной остановке

«Нива» просто запаркована на автобусной остановке

10. «Нива» просто запаркована на автобусной остановке — это же элементарно. 

«Тойота» не даст вам пройти по лестнице

«Тойота» не даст вам пройти по лестнице

11. «Тойота» не даст вам пройти по лестнице и воспользоваться пандусом. 

«Тойота» стоит на разделительной полосе

«Тойота» стоит на разделительной полосе

12. А эта «Тойота» стоит на разделительной полосе, прямо на дороге. Оказывается, и так можно. 

Грузовик преградил проход в подъезд

Грузовик преградил проход в подъезд

13. Грузовик преградил проход в подъезд и сломал урну. 

«Ниссан» мешает проходу

«Ниссан» мешает проходу

14. «Ниссан» мешает проходу, но извиняется — «Простите, замерз».

Черные внедорожники на детской площадке

Черные внедорожники на детской площадке

15. Черные внедорожники на детской площадке с жизнеутверждающей надписью — «Наш мэр Локоть».

Кто достоин звания «Чудак 3-летия»?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 1
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Я паркуюсь как чудакпарковка
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Qwerty
    5 янв 2020 в 09:19

    Лексус на парковке это еще нормально. Вчера хондовода видел так он просто выезд из карманов нескольким авто на подземной парковке перегородил. Хондовод - это приговор.

    Рекламу не вижу
    5 янв 2020 в 09:12

    Самый главный это - НГС! О чем три года? Да ни о чем!!! Я тут был пять!!! раз. Сам фото выкладывал.
    Статья бесполезная ( + )
    Статья полезная ( - )