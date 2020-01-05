«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака 3-летия — джип с надписью «Наш мэр Локоть» и Lada на помойке

Внедорожники на детской площадке Фото: читатель НГС

За 3 последних года в рубрике НГС «Я паркуюсь как чудак» вышло 160 выпусков, в которые попали около двух тысяч нарушителей правил парковки. Всё это увидела огромная аудитория, равная по численности двум Новосибирскам. Сегодня мы предлагаем читателям вспомнить самые возмутительные, забавные и изобретательные способы парковки, а также выбрать «чудака 3-летия».

«Хаммер» на газоне Фото: читатель НГС

1. «Хаммер» встал именно там, куда жильцы просят не вставать и даже предупреждают табличкой.

«Лексус» занял сразу четыре места Фото: читатель НГС

2. «Лексус» занял сразу четыре места — ну а что, он же большой.

«Лексус» просто остановил движение трамваев Фото: читатель НГС

3. А этот «Лексус» просто остановил движение трамваев.

Девушкам надо было сфотографироваться с «Геликом» Фото: читатель НГС

4. Девушкам надо было сфотографироваться с «Геликом», поэтому перегородили дорожку.

«Мерседес» заехал и под «кирпич», и на пешеходную «зебру» Фото: читатель НГС

5. «Мерседес» заехал и под «кирпич», и на пешеходную «зебру».

Инкассаторский автомобиль сразу на двух инвалидных местах Фото: читатель НГС

6. Инкассаторский автомобиль сразу на двух инвалидных местах.

Эвакуатор уютно разместился на зеленом газоне Фото: читатель НГС

7. Эвакуатор уютно разместился на зеленом газоне.

Водитель «Лады» припарковался возле мусорных баков Фото: читатель НГС

8. Водитель «Лады» припарковался возле мусорных баков, за что и был наказан.

Водитель RAV4 получил по заслугам Фото: читатель НГС

9. Водитель RAV4 получил по заслугам — мусор на капот за то, что перегородил дорожку.

«Нива» просто запаркована на автобусной остановке Фото: читатель НГС

10. «Нива» просто запаркована на автобусной остановке — это же элементарно.

«Тойота» не даст вам пройти по лестнице Фото: читатель НГС

11. «Тойота» не даст вам пройти по лестнице и воспользоваться пандусом.

«Тойота» стоит на разделительной полосе Фото: читатель НГС

12. А эта «Тойота» стоит на разделительной полосе, прямо на дороге. Оказывается, и так можно.

Грузовик преградил проход в подъезд Фото: читатель НГС

13. Грузовик преградил проход в подъезд и сломал урну.

«Ниссан» мешает проходу Фото: читатель НГС

14. «Ниссан» мешает проходу, но извиняется — «Простите, замерз».

Черные внедорожники на детской площадке Фото: читатель НГС

15. Черные внедорожники на детской площадке с жизнеутверждающей надписью — «Наш мэр Локоть».