«Залечили так, что он не говорит»: сибиряк попал в больницу после ушиба и оказался в реанимации

Светлана говорит, что её отец был очень бодрым и обычно сам ходил в магазины, но за несколько дней в больнице перестал даже разговаривать Фото: Светлана Медвидь

84-летний житель Карасука Александр Сарапулов попал в больницу после падения и ушиба, а через несколько дней оказался в реанимации в тяжёлом состоянии — его близкие считают, что ему не оказали необходимую помощь.

Как рассказала корреспонденту НГС дочь мужчины Светлана Медвидь, в свои годы он хорошо себя чувствовал, самостоятельно ходил по магазинам и сам за собой ухаживал. 24 декабря он упал на улице, но никаких жалоб в первое время у него не было. Через два дня ему стало сложно дышать, а в груди был слышен свист, но ни рентген, ни флюорография на следующий день никаких отклонений не показали.



— Тридцатого декабря к вечеру он просто начал задыхаться, вызвали скорую. Отвезли в больницу, Карасукскую ЦРБ, ещё раз сделали рентген, сказали, что у него начался отёк лёгкого, то есть жидкость там, 500 млг — это крайняя граница, когда жидкость нужно откачивать, — рассказывает Светлана Медвидь.

Со слов женщины, сперва её отца почему-то определили в инфекционное отделение с подозрением на пневмонию и вызвали хирурга, который назначил лечение и наблюдение. Почему сразу не стали делать пунктирование и откачивать жидкость из лёгких — родным не объяснили. — Первого января мне говорили, мол, его будет смотреть дежурный врач, не переживайте, дедушка у вас очень сильный. Я звоню отцу, а он еле разговаривает, задыхается хуже, чем поступал, — говорит Светлана Медвидь, дочь Александра Сарапулова. — На второе число ему опять назначили рентген, и второго же он перестал трубку брать. Я звоню медсестре, спрашиваю, что с дедушкой, что показывает рентген. Они мне говорят, что описание рентгена будет только третьего числа: «Вы же понимаете, что праздники». Врач утром третьего января звонит моему брату, брат — мне и говорит, что ему сказали: «Приезжайте, ложитесь с ним рядом, он становится неадекватный». Я набираю, спрашиваю, в чём его неадекватность?

Говорят, что он падает с кровати, ложится на другие кровати. Так ему, говорю, наверное, совсем плохо. Светлана Медвидь

Тут приходит расшифровка рентгена, там сказано, что жидкости в лёгком уже совсем много, и его тут же срочно переводят в реанимацию.

По словам Светланы Медвидь, сейчас её отец находится в тяжёлом состоянии, а к жидкости в лёгком добавилась сердечная недостаточность. Врачи сообщили женщине, что в таком состоянии делать пунктирование лёгких нельзя.

Светлана рассказала, что пыталась связаться с главным врачом Карасукской ЦБР Александром Лидером, но ни на звонки, ни на сообщения он не ответил. НГС также не удалось связаться с главврачом: телефоны, указанные на сайте больницы, не отвечают. Корреспондент НГС направила письменный запрос в больницу с просьбой прокомментировать случившееся.



Не может же быть так, что поступил человек нормальным, а его за три выходных залечили так, что он не встаёт и не говорит. Светлана Медвидь

Женщина отметила, что письменно просила главврача больницы решить вопрос о переводе отца в больницу в Новосибирске и пыталась сделать это самостоятельно в Карасукской ЦБР, но в праздники помочь ей никто не смог. Корреспондент НГС направила запрос в региональный минздрав с просьбой разъяснить, в каком случае возможен перевод пациента из районной больницы.

