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Здоровье Истории

«Залечили так, что он не говорит»: сибиряк попал в больницу после ушиба и оказался в реанимации

Сейчас Александр Сарапулов находится в тяжёлом состоянии

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Светлана говорит, что её отец был очень бодрым и обычно сам ходил в магазины, но за несколько дней в больнице перестал даже разговаривать

Светлана говорит, что её отец был очень бодрым и обычно сам ходил в магазины, но за несколько дней в больнице перестал даже разговаривать

84-летний житель Карасука Александр Сарапулов попал в больницу после падения и ушиба, а через несколько дней оказался в реанимации в тяжёлом состоянии — его близкие считают, что ему не оказали необходимую помощь.

Как рассказала корреспонденту НГС дочь мужчины Светлана Медвидь, в свои годы он хорошо себя чувствовал, самостоятельно ходил по магазинам и сам за собой ухаживал. 24 декабря он упал на улице, но никаких жалоб в первое время у него не было. Через два дня ему стало сложно дышать, а в груди был слышен свист, но ни рентген, ни флюорография на следующий день никаких отклонений не показали.

— Тридцатого декабря к вечеру он просто начал задыхаться, вызвали скорую. Отвезли в больницу, Карасукскую ЦРБ, ещё раз сделали рентген, сказали, что у него начался отёк лёгкого, то есть жидкость там, 500 млг — это крайняя граница, когда жидкость нужно откачивать, — рассказывает Светлана Медвидь.

Со слов женщины, сперва её отца почему-то определили в инфекционное отделение с подозрением на пневмонию и вызвали хирурга, который назначил лечение и наблюдение. Почему сразу не стали делать пунктирование и откачивать жидкость из лёгких — родным не объяснили.

— Первого января мне говорили, мол, его будет смотреть дежурный врач, не переживайте, дедушка у вас очень сильный. Я звоню отцу, а он еле разговаривает, задыхается хуже, чем поступал, — говорит Светлана Медвидь, дочь Александра Сарапулова. — На второе число ему опять назначили рентген, и второго же он перестал трубку брать. Я звоню медсестре, спрашиваю, что с дедушкой, что показывает рентген. Они мне говорят, что описание рентгена будет только третьего числа: «Вы же понимаете, что праздники». Врач утром третьего января звонит моему брату, брат — мне и говорит, что ему сказали: «Приезжайте, ложитесь с ним рядом, он становится неадекватный». Я набираю, спрашиваю, в чём его неадекватность? 

Говорят, что он падает с кровати, ложится на другие кровати. Так ему, говорю, наверное, совсем плохо.

Светлана Медвидь

Тут приходит расшифровка рентгена, там сказано, что жидкости в лёгком уже совсем много, и его тут же срочно переводят в реанимацию.

По словам Светланы Медвидь, сейчас её отец находится в тяжёлом состоянии, а к жидкости в лёгком добавилась сердечная недостаточность. Врачи сообщили женщине, что в таком состоянии делать пунктирование лёгких нельзя.

Светлана рассказала, что пыталась связаться с главным врачом Карасукской ЦБР Александром Лидером, но ни на звонки, ни на сообщения он не ответил. НГС также не удалось связаться с главврачом: телефоны, указанные на сайте больницы, не отвечают. Корреспондент НГС направила письменный запрос в больницу с просьбой прокомментировать случившееся.

Не может же быть так, что поступил человек нормальным, а его за три выходных залечили так, что он не встаёт и не говорит.

Светлана Медвидь

Женщина отметила, что письменно просила главврача больницы решить вопрос о переводе отца в больницу в Новосибирске и пыталась сделать это самостоятельно в Карасукской ЦБР, но в праздники помочь ей никто не смог. Корреспондент НГС направила запрос в региональный минздрав с просьбой разъяснить, в каком случае возможен перевод пациента из районной больницы.

Как правило, падения на льду у сибиряков не оборачиваются такими серьёзными последствиями, зато их число каждую зиму стабильно высоко: только за одну неделю в декабре в травмпункты обратилось больше 700 человек.

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минздрав Новосибирской областиКарасукКарасукская ЦБР
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КОММЕНТАРИИ (33)

Гость
4 янв 2020 в 17:49

Да , болеть на праздники в нашей стране нельзя !

Старушенция
4 янв 2020 в 17:47

Очень всех прошу - не начинайте болеть в пятницу-субботу-воскресенье и в праздничные дни! В другое время у нас больше шансов выжить.

лена путина
4 янв 2020 в 17:54

да, страшно на наших праздниках попасть в больницу. это нам подарок от депутатов и президента: ненужные январские каникулы в сибири. поняла бы длинные майские, июньские. но январские. в прошлом году, попала мамина знакомая в больнмцу, упала, перелом ноги. попала неудачно, перед новым годом. операцию не сделали, так как привезли с открытым переломом кого то. а у них же запланировано, скока можно. и вот, назначили после 9 января. но, увы, у нее поднялась температура, и только через неделю сделали. но, конечно, сначала сломали то что заросло. впрочем неважно. главное, что депутаты отдыхают насыщенно: на морях и окиянах. ну, а мы в сибири, утремся. зима однако.