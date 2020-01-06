Иди в детскую: НГС узнал, куда сходить с малышами, чтобы спокойно поесть (и поиграть, что уж)

Одно из самых популярных развлечений - бассейн с шариками Фото: Стас Соколов

Длинные каникулы – отличная возможность выбраться куда-то с детьми. В том числе и куда-то в заведение. Но, если дети ещё малы, то в ресторане или кафе хотелось бы иметь зону, которая ребёнка могла бы увлечь и развлечь хотя бы какое-то время. НГС собрал список мест в разных частях города, куда можно смело идти с маленькими детьми. Этот перечень, к слову, актуален и для тех, кого шумные малыши в заведениях раздражают.

«Шарик»

(Каменская, 1а)

Вид на детскую зону с третьего этажа в ресторане «Шарик» Фото: Стас Соколов

Новый большой ресторан в стеклянном павильоне, который почти всё время его существования был занят кофейней сети Traveler`s coffee. Новый арендатор придумал для этого непростого помещения, похоже, идеальное примирение. Теперь почти весь второй этаж здесь превращён в детскую площадку (здесь оставлены лишь несколько столов по кругу). Что радует, владельцы не стали городить тут уже набившие оскомину «обезьянники» (клетки по которым можно лазить), превратив почти всё пространство в большой зеленый «газон», а по краю его расставив настоящие детские домики.



Всё пространство детской зоны в «Шарике» превращено в большую «лужайку» Фото: Стас Соколов

За тем, чем занимаются ваши малыши можно смотреть сверху, с третьего уровня. А если вы хотите в принципе отдохнуть от детского шума, приличное количество мест оставлено на первом этаже. Для детей побольше (причём уже любого возраста) здесь заготовлено более продуктивное развлечение. В ресторане не просто открытая, в просто перенесенная в зал кухня – от публики её отделяет разве что большой стол, за которым так же можно сидеть.



Кухня на первом этаже отделена от зала лишь большим столом Фото: Стас Соколов

Кухня в «Шарике» без особых откровений, такой джентльменский набор блюд для тех, кто уже и так зашел и ему нужно предложить что-то понятное и знакомое. Есть пицца, паста, небольшой набор универсальных горячих блюд. Цены чуть выше среднего - обед из двух позиций с безалкогольным напитком обойдется рублей в 800. Воду, кстати, кстати, здесь наливают бесплатно, так что можете сэкономить на морсе (он тут недешев).

PRIMETIME family (Красный проспект, 157\1) Купив ресторан «Карлсон» владелец сети кофеен PRIMETIME планировал поначалу открыть там грузинский ресторан, но потом что-то пошло не так и по сути «Карлсон» продолжил работать, в том же виде, но под другим именем. Так что если вы когда-то успели уже привыкнуть к «Карлсону», то можете смело идти и сюда.



Детская зона в ресторане RRIMETIME family не ограничивается комнатой с игрушками Фото: Стас Соколов

Это, пожалуй, самое детское заведение в городе. Здесь детям отдана приличная комната, с домиками разного размера, набором игрушек и мягким полом. Стена отделяющая детскую от основного зала сделана стеклянной, так что можно присматривать за малышами. Малыши эти, впрочем, регулярно выбегают в зал, превращая в детскую всё заведение. В общем, тут особенная атмосфера. Настолько, что приходить без детей именно в ресторан, в общем-то, довольно бессмысленно. Стоит отметить, однако, что сеть PRIMETIME здесь присутствует и в виде стандартной кофейни, для которой соорудили пристройку с отдельным входом.

«Перчини» (в ТРЦ «Эдем») (Кутателадзе 4\4)

Детская зона в кафе "Перчини" в Академгородке Фото: предоставлена сетью "Перчини"

У этой сети итальянских кафе шесть заведений по всему городу, но именно в этом родителей с детьми ждёт большая детская зона с «сухим бассейном» (из пластиковых шариков), тряпичными детскими домиками, игрушками и даже набором стульчиков для самых маленьких. Само кафе находится на последнем этаже и под детскую зону выделили угол с огромным панорамным окном, так что дети не будут находится в каком-то темном углу (как это бывает в подобных случаях). В заведении работают аниматоры, так что, здесь периодически бывают случаи, когда родители уже наелись и наобщались, а ребенок уходить никуда не хочет. Имейте на всякий случай это в виду.

«Пельмениssimo» (Морской проспект, 54)

Кафе Пельмениssimo давно известно, как место, куда в Верхней зоне можно пойти с детьми Фото: Стас Соколов

Заслуженное «детское» место в Академгородке. Здесь есть полный набор детских развлечений – от «клетки» - многоуровневого комплекса по которому можно лазить, до детского домика, доски и игрушек, притягивают родителей сюда и регулярные развивающие занятия для детей. Кафе находится на втором этаже, внутри всегда много света. С едой тут всё понятно, пельмени, пицца – всё то, что не требует от родителей долгих уговоров. Порция пельменей обойдётся от 130 рублей (это, правда, совсем детский размер), пицца стоит - от 290 рублей.

«Сыроварня»

(Ленина, 25)

Для детей здесь организовали небольшую, но довольно уютную комнату с «сырным» дизайном, подушками, игрушками и доской для рисования. В комнате большие круглые окна-иллюминаторы, через которые видно происходящее внутри, а рядом специально поставлены несколько столов для родителей, желающих своих детей в эту комнату определить. Игровая расположена в самом конце зала, так что прочим посетителям детская суета совершенно не видна.



Огромные иллюминаторы в детской ресторана «Сыроварня» превращают её в корабль Фото: Стас Соколов

Заведение не из дешевых (горячее и салат обойдутся как минимум в 1000 рублей), но еда понятна и проста, так что понравится в том числе и детям. Пицца, свежие сыры, много разной рыбы и мяса. Кроме игровой зоны, в «Сыроварне» имеется регулярно действующий аттракцион в виде зала, где делают сыр и большой открытой кухни. «Хлеб и Нино»

(Терешковой, 12а) Большой грузинский ресторан в Академгородке. Детская зона представляет собой отдельную комнату с игрушками, которая находится в левом крыле ресторана. Там есть ещё один небольшой зал с камином, где могут расположиться родители, так что и чада будут под присмотром. Если же вы при входе повернёте направо, то, пожалуй, и не заметите никакой детской активности вовсе. Для расширения кругозора можно сводить ребёнка в основной зал - показать, как пекут хлеб (печь стоит на виду).



Детская зона в ресторане «Хлеб и Нино» расположена в отдельном крыле заведения Фото: Стас Соколов

С едой здесь всё хорошо, грузинская кухня для нас - как итальянская для всего мира: просто, эффектно, ярко. Только вместо пиццы - хачапури, а вместо пасты - хинкали. По ценам - взяв пару блюд можно уложиться в рублей в 600-700.

Megobari (Романова, 39) Новое грузинское заведение, которое открылось в помещении семейного ресторана New Story. Едва ли не единственным достоинством последнего была огромная детская комната, которая занимала, по сути, целый зал. В Merobari детскую потеснили в угол, но оставили маленьким посетителям довольно просторную зону. Интерьер практически не изменился - здесь остались и огромный бутафорский дуб в центре зала, и аквариум, и фигура акулы под потолком. Так что детской комнатой тут по-прежнему работает весь зал заведения.

Отсутствие большой детской комнаты в «Мегобари» компенсируют картинками на стенах и сказочным интерьером всего ресторана Фото: Стас Соколов

Кухня на приличном уровне, цены не выше, чем в среднем по грузинским заведениями в центре. На пару блюд хватит рублей 600-700. Единственный минус - ресторан расположен в подвале. Но и он компенсируется плюсом в виде вечерних выступлений здесь грузинских музыкантов и танцоров. New Mexico Gnand Cafe (Красный проспект, 17\1) Яркое мексиканское кафе на шестом этаже стеклянной башни. Уже сам по себе интерьер заведения способен занять ребёнка какое-то время - здесь полно привезённых из Мексики фигурок и сувениров, ну и сам вид из окна тоже может быть с непривычки отдельным развлечением. Детский уголок здесь невелик - столик, расписная лошадка и набор игрушек - но он позволяет маленьким людям обустроить свой мир не отделяясь от мира взрослых.

Детская в New Mexico невелика, но позволяет взглянуть на мир взрослых свысока Фото: Стас Соколов

Мексиканская кухня известна своей остротой, но в New Mexico можно найти и блюда без перца. Небольшая порция такос здесь стоит от 120 рублей, горячее с салатом обойдутся в 700-800 рублей. «Коляда» (сеть из пяти заведений)

Детская зона здесь невелика и не выделена в какое-то отдельное помещение, но зато имеет тематический характер. Это маленькая игрушечная кухня и обеденный стол. Девочки могут изображать готовку, а мальчики вести тем временем за столом какие-нибудь серьезные мужские разговоры - точь в точь как их родители.

Детский уголок в «Коляде» позволяет не только играть, но и получать навыки семейной жизни Фото: Стас Соколов

Несмотря на этнографическое название «Коляду» нельзя считать заведением какой-то настоящей русской кухни, это скорее сборник представлений о ней современного постсоветского человека. Тем проще будет сделать выбор - здесь всё понятно и знакомо. Цены божеские - взяв горячее и салат можно уложиться рублей в 500.

«Додо пицца»

(9 заведений по всему городу)

В «Додо» не пожалели выделить детям площадки приличного размера Фото: Стас Соколов

Наличие детской зоны здесь – часть концепции. Это не просто угол, а отдельное, пусть и огражденное прозрачными стенами помещение. Внутри ничего особенного – горка, игрушки, кубики. Но если детей несколько и с ними есть кому заняться, то на какое-то время этого хватит. И поскольку детская здесь расположена обычно где-то в центре или в глубине зала, то можно быть спокойным, что чадо не ускользнёт из этого «загона» незамеченным. В «Додо» неплохая (для такого типа заведений) пицца - взяв одну большую на семью и пару салатов можно уложиться в 1000 рублей.

Детский комплекс в МЕГЕ в глубине галереи у ИКЕА Фото: Стас Соколов