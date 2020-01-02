Каким будет ваш 2020 год? Считаем прогноз вместе с нумерологом

Наталья Файнман в каждой цифре видит знак судьбы Фото: предоставлено Натальей Файнман, Полина Авдошина (коллаж)

Цифры не только окружают нас повсюду, но и влияют на нашу судьбу, если их расшифровать, можно получить много ценной информации о человеке или событии. Каким будет предстоящий 2020 год для каждого из нас, мы решили посчитать вместе с нумерологом и мастером Таро, автором обучающих курсов по нумерологии, создателем Школы Таро Натальей Файнман. По словам Натальи, в нумерологии есть девятилетние жизненные циклы и существует формула, по которой каждый человек может рассчитать свой персональный год. Зачем?

— Чтобы не удивляться и быть готовым к поворотам судьбы, — объясняет нумеролог. — Чтобы не покорно полагаться на судьбу, а правильно форсировать события. Направлять свои силы в нужное русло, получать максимальный результат и избегать рисков, которые таит в себе каждый год девятилетнего жизненного цикла.У каждого года в цикле есть возможности и острые углы. Один год подходит для выстраивания целей и мощного рывка вперед, другой год — время подводить итоги, отказываться от чего-то старого, иначе не откроются новые двери. Есть годы, на которые приходится больше всего измен и разводов. Есть годы, когда посеянные ранее плоды дают наибольшую прибыль. Чтобы рассчитать свой персональный год, достаточно взять дату своего рождения без года, только день и месяц, и год, на который будем считать. Но тут есть нюанс. — Ваш год запускается в день вашего рождения, поэтому сейчас актуальным будет расчёт на 2019 год, а после дня рождения на 2020-й год, — поясняет Наталья Файнман. Теперь берём все цифры и складываем их по одной, если результат получился двузначным, снова складываем полученные цифры, как в нашем примере.

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Для человека с датой рождения 17.03 текущий год является пятым годом его жизненного цикла. А после дня рождения в 2020 году начнётся шестой год цикла (но они не обязательно идут по порядку). Посчитали свой год? Теперь вы легко можете узнать, что вас ждёт впереди, прочитав предсказание, составленное нумерологом.

1-й персональный год

Самый важный год из девятилетнего цикла. Именно в этом году необходимо создать фундамент на ближайшие девять лет, подумайте, чего вы хотели бы достичь. Так как именно начинания, идеи, проекты этого года окажут влияние на все следующие годы. Это прекрасный год для любого начинания, год максимального подъёма энергии. Необходимо быть активным, уверенным, решительным и целеустремлённым. В этот год можно многое изменить: имидж, работу, заменить старое мировоззрение на новое. Обязательно прописывайте планы, ставьте задачи, делайте карту желаний. В этот год нельзя плыть по течению, лениться, тратить время и энергию впустую, отказываться брать ответственность за себя и свою жизнь, быть рассеянным и невнимательным. Это время брать «быка за рога» и смело идти к своим целям.

2-й персональный год

Этот год будет спокойнее первого персонального года, это время сотрудничества и партнерства, заключения новых договоров, сбора информации для достижения ваших целей — повышайте духовный и культурный уровень своего развития. В этом году важно закрепить поставленные цели в первом году — еще раз всё проанализировать, взвесить и изучить. Год подходит для смены жилья и работы, благоприятен для новых знакомств, любви, союза, брака. Год планирования и создания семьи, рождения детей. Предостережение: займитесь своим здоровьем, если не посеяли новые идеи в первом году. Дело в том, что первый год давал много энергии, энтузиазма, вдохновения для создания нового, и если эта энергия была использована не по назначению, это может отразиться на физическом здоровье.

Если вы не успели поставить перед собой цель в первый год цикла, не расстраивайтесь, у вас ещё будет возможность это наверстать Фото: предоставлено Натальей Файнман

3-й персональный год

Третий год принесет результаты в ваших первых начинаниях, держитесь тех целей, которые поставили в первом году. Это время самовыражения, раскрытия талантов и потенциала. Занимайтесь тем, что приносит удовольствие, и не избегайте мира: выступайте, читайте лекции, танцуйте, пишите, рисуйте — раскрывайте свои творческие способности. Год радости, веселья и наслаждения. Он дает немного отдохнуть перед ответственным четвёртым годом.

Старайтесь избегать пустых разговоров, сплетен, не тратьте на это свою энергию. И поаккуратнее с деньгами, финансы нужно взять под контроль. 4-й персональный год

Год пройдёт под девизом: «Работа, работа и еще раз работа». Год стабильности и закрепления ваших результатов. Развлечения закончились, наступило время практических дел, монотонной, рутинной работы. Необходимо отнестись ко всем делам серьезно, честно, организованно и со всей ответственностью. В этот год можно начинать строительство дома, расширять бизнес. Вы можете не увидеть мгновенных результатов, но ваш вложенный труд обязательно даст свои плоды в будущем. Четвёртый год — год нагрузок как физических, так и моральных, поэтому возможны переутомления, нервозность, стрессы. Следите за своим здоровьем. 5-й персональный год

Год пика, пришло время собирать плоды. Год перемен — как осознанных, так и непредвиденных. Год динамики, активности, роста, развития, расширения, новых знакомств и впечатлений. Путешествуйте, будьте открыты к новому. Это период смены направлений: места жительства, работы, перемен в отношениях с близкими людьми (укрепления или разрыва отношений). Пятый год — год трансформации, перерождения, если вы не заложили фундамент в первом году, сделайте это на пятом году или спокойно вносите коррективы.

Будьте аккуратнее с подписанием важных документов, не принимайте поспешных решений, не занимайтесь несколькими делами одновременно.

Есть годы, когда придётся потрудиться, но результат тоже не заставит себя ждать Фото: предоставлено Натальей Файнман

6-й персональный год

Год семьи. Время, благоприятное для создания семьи, укрепления отношений, рождения детей. В этот год вы как никогда будете нуждаться в семейном очаге. Постарайтесь проявлять заботу и внимание к вашим близким. Год хорош для финансовых инвестиций и покупки недвижимости, ремонта, усовершенствования. Еще это год красоты, примирения, налаживания и сглаживания острых углов в семье, с родными и друзьями. Обратная сторона года семьи — конфликты и претензии от близких, возможны измены и даже развод. 7-й персональный год

Год глубоких размышлений, переосмысления, переоценки себя, своих целей и жизненных принципов. Захочется покоя и уединения. Отличное время для учебы, будет потребность в новых знаниях, особенно духовного характера (эзотерика, религия, наука). Учитесь, читайте, размышляйте, пишите. Это время, когда человек начинает задаваться вопросами высших материй: «кто я?», «зачем я?». От такой переоценки и самоанализа может возникнуть чувство одиночества, есть вероятность депрессии. Это время духовного поиска, очень созидательный период и очень важный — именно в этот год выстраивается внутренний стержень вас как личности, обостряются интуиция и ваши психические возможности.

Не стоит в это время расширять бизнес, что-то менять — лучше оставить всё как есть. Особый контроль необходим за финансами, будьте внимательны при подписании документов. 8-й персональный год

Если в первый год вы проложили правильный вектор развития, то соберете с восьмого года все плоды: и материальные, и социальные, и моральные. Если вы это сделали только в пятом году — плоды тоже будут, но уже в меньшем объёме. Восьмой год — это показатель результатов прошлых лет: как трудились, какие цели ставили перед собой, то и получите. Если плыли по течению, не ждите наград. В целом это год силы, лидерства, авторитета, деловых поездок, управления компанией, собственным бизнесом, продвижения по служебной лестнице, повышения статуса. Сейчас стоит действовать, а не сидеть на месте. Предостережение: постарайтесь не влезать в судебные и правовые конфликты. 9-й персональный год

Это завершающий год девятилетнего жизненного цикла. Заканчивайте как можно больше дел: рабочих, личных, расплатитесь с долгами, попрощайтесь с прошлыми ошибками и обидами. Вас ждет новый цикл, не берите в него старое. Проведите генеральную уборку своей жизни и всё лишнее выбросьте из нее, или сам год это сделает за вас, так как это год очищения и освобождения от старого. Год расставаний, разводов, разрыва, измен. Отпускайте людей, даже если вас уволили или бросили, будьте благодарны — вас готовят к новому.

Любые перемены в жизни принимайте с благодарностью, даже расставание — очередная ступенька к новой жизни Фото: предоставлено Натальей Файнман