Для тех, кто все пропустил: 10 главных фильмов 2019 года, которые успеете пересмотреть за каникулы

С кем из этих героев вы еще не повидались в прошлом году? Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Первая половина новогодних каникул позади, родственников уже навестили, с друзьями отгуляли, теперь хочется пару дней отлежаться дома перед телевизором. Можно в сотый раз пересмотреть старые и любимые новогодние фильмы, а можно попробовать наверстать то, что вы пропустили в прошлом году. Мы составили список фильмов 2019 года, которые стоят вашего внимания. Записывайте. Зеленая книга

Драма о джазовом пианисте Доне Ширли во всем мире вышла еще осенью 2018 года, но в России премьерный показ состоялся только в январе 2019-го. В фильме рассказана реальная история путешествия музыканта по югу США, во время которой он много раз сталкивался с расовой дискриминацией. В картине поднимаются сложные вопросы, но в то же время это делается легким языком: немало диалогов и моментов фильма вызовут у вас улыбку и смех.



iVideos / youtube.com

Однажды в... Голливуде

Два с половиной часа драматической комедии от Квентина Тарантино, так что поп-корном (или что вы там привыкли жевать перед экраном?) придется запастись порядочно. Зрителю показывают всю подноготную жизни голливудских актеров в 1969 году, когда золотой век уже остался позади. В фильме есть вполне реальные герои и события, радует звездный актерский состав: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Дакота Фэннинг, Аль Пачино и многие другие.

HD Трейлеры / youtube.com

Джокер

Его можно по праву считать главным фильмом осени 2019 года — история знаменитого злодея из Готэма мгновенно разлетелась на мемы, но смешного в ней мало. Фильм отнесли к триллерам, но он еще и очень драматичный — история комика Артура Флека не может не тронуть. Мужчина живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой», пытается дарить людям радость, но бесконечно сталкивается с человеческой жестокостью. К чему это приведет, мы уже знаем, но теперь злодей предстает перед нами с другой стороны.

WBRussia / youtube.com



Король лев

Летом на киноверсию легендарного мультфильма обрушился шквал критики от тех, кто помнит Симбу и всех остальных героев с самого детства. Но победила все равно ностальгия. Если тоже хотите вспомнить любимых героев — добро пожаловать. Только не смотрите его с теми, кто не видел мультфильм в детстве. Вы представляете, они не плачут на Том Самом Моменте!



Disney Россия / youtube.com

Мстители: финал

После Войны бесконечности больше нет половины мира и половины команды. Оставшиеся в живых Кэрол Дэнверс, Небула, Тони Старк, Чёрная вдова, Халк, Стив Роджерс, Ракета, Тор и Воитель все еще надеются вернуть своих «коллег». Команда нападает на Таноса, чтобы добыть его перчатку бесконечности, но все идет не по плану. Получится ли у них? Вы наверное уже знаете — весной интернет завалили спойлерами и мемами о фильме. Но посмотреть все равно стоит, по крайней мере, если вы поклонник жанра.

MARVEL Россия / youtube.com



Человек паук: вдали от дома

Еще один привет фанатам киновселенной Marvel! Впрочем, если вы фанат — вы наверное посмотрели его в кино. А если нет, то сделайте это сейчас. Здесь есть все, за что мы так любим фильмы про супергероев: тайны, битвы, спасения и, конечно, любовь — куда без нее. Плюс все это происходит внезапно не в США, а в Европе, куда Питер Паркер поехал на летние каникулы вместе с друзьями. Бороться в этот раз ему придется с чем-то неизвестным, вызывающим стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

SonyPicturesRU / youtube.com

Клаус

Не очень известный, но стоящий мультфильм испано-британского производства, как раз для новогодних каникул. Действие происходит на севере, в городке Смиренсбург, куда владелец почтовой империи сослал своего ленивого отпрыска, чтобы тот на своем опыте научился работать, и создал там успешное почтовое отделение. Но Джаспер не только ленивый, но и весьма находчивый — он изящно выходит из ситуации, когда никто никому не хочет отправлять письма. И попутно создает самый главный миф, без которого уже невозможно представить празднование Нового года и Рождества. Да, это альтернативная версия рождения Санта-Клауса.



Maximum Bread / youtube.com



Текст

Совсем недавно отгремевший в прокате отечественный фильм по роману Дмитрия Глуховского. Если начать вбивать название фильма в поисковой строке, то продолжение будет «сцена с Асмус». Если вы еще не знаете что за сцена — запомните, что ближе к концу фильма надо убрать детей от экранов. Не говорите потом, что вас не предупреждали.

Помимо Кристины Асмус в фильме играют Иван Янковский и Софья Озерова, а в главной роли, разумеется, Александр Петров. А сюжет строится вокруг одного из главных кошмаров современного человека — удаленный доступ к телефону получает посторонний. А у него еще и повод злиться на владельца телефона имеется.

Central Partnership / youtube.com

Оно-2

Ужас года. Спустя 27 лет после событий первой части мистическое «Оно» возвращается и требует вернуться всех участников прежних событий. Им предстоит сражаться с Пеннивайзом и собственными страхами — ничего в общем нового, чего еще ожидать от фильма ужасов. Но ожидания он оправдывает — это действительно очень страшно. Его даже Стивен Кинг назвал ужасающим.

WBRussia / youtube.com



Сестренка

Кино про Великую Отечественную войну, но не касающееся боев и великих побед — оно о жизни деревенских детей в эти тяжелые времена. Маленькая украинская сиротка Оксана обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения с названным братом Ямилем и ребятами поначалу складываются непросто, но трудности военного времени их объединяют. Пронзительный фильм о человечности и взаимопомощи, который стоит посмотреть вместе с детьми.



iVideos / youtube.com