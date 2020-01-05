Налегайте на тыкву: 6 продуктов, которые помогут вашей печени восстановиться после праздников

Блюда из тыквы не просто украсят стол, но помогут печени наутро Фото: Дарья Селенская / Сеть городских поратлов

Недавно мы разобрали, что и сколько надо пить, чтобы продержаться до самого утра. Но если вы снова все намешали и не можете встать, то вот вам проверенные временем и диетологами продукты. Они помогут восстановить печень и прийти в себя.

Лимоны — для печени, но против зубов

Вывести токсины и получить ударную дозу витаминов вам поможет большинство известных фруктов. Лимон — один из тех цитрусовых, с которым известно множество рецептов. Например, лимонным соком печень стали очищать давным-давно. Поэтому, если вы уже знаете себя и понимаете, что в ближайшие дни позволите себе лишнего, запаситесь лимонным соком заранее.



— Лимон принимает активное участие в детоксикации печени, обладает ощелачивающим действием, — рассказывает врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, он способствует выведению токсинов из организма. Но надо иметь в виду, что лимонный сок также содержит кислоту, которая истончает зубную эмаль, что приводит к разрушению зубов.

Захотели почистить печень лимоном? Будьте осторожны. Несмотря на всю пользу, его даже рекомендуют не употреблять в чистом виде, а смешивать с растительными жирами. Но даже перед этим нужно тщательно подготовиться: как следует поужинать, но без жирного, жареного, копченого и соленого — лучше, если ужин вообще будет вегетарианским.



К лимону надо подходить осторожнее и не переусердствовать Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Естественно, у очищения печени с помощью лимона есть противопоказания. Лимонная кислота — очень сильное вещество, и принимать ее нужно строго по рецепту, в определенных количествах и в определенное время. При чрезмерном уровне кислотности в организме лимонный сок приведет к гастриту или язве желудка. Также очищение печени с помощью лимона противопоказано для людей с холециститом, панкреатитом и людям с повышенным давлением.



Печень — лечим подобное подобным

Проверенная поколениями алкоголиков байка о том, что с похмелья можно «поправиться» куском печени, имеет под собой вполне логическое объяснение. Сам этот орган устроен так, что его клетки самостоятельно регенерируются. И этому можно помочь.

— Если говорить о говяжьей печени, которую мы употребляем в еду, то она является хорошим источником микроэлементов, железа, витаминов групп А, В (вторые участвуют в качестве экоферментов для многих биохимических реакций). В качестве источника этих веществ печень, безусловно, полезна, — объясняет Ирина Торопыгина.

Есть говяжью или куриную печень стоит не только когда вы понимаете, что своя уже не справляется. Ее вообще рекомендуют регулярно употреблять как хороший источник витаминов группы В. Готовьте себе блюдо с печенью хотя бы раз в полторы недели. Для этого вам понадобятся только кулинарные, а не врачебные рецепты.

Мясо, рыба — печеночные витамины и полезные кислоты

Чтобы печень работала хорошо и не перетруждалась, позаботьтесь о том, чтобы в вашем рационе было достаточно «печеночных» витаминов и омега‑3 жирных кислот. Последними богата жирная рыба: сельдь, форель или скумбрия и другие.



Любителям мяса лучше отдать предпочтение нежирной телятине Фото: Стас Соколов / NGS.RU

— Рыба и мясо — замечательные источники аминокислот, — добавляет Ирина Торопыгина. — Они участвуют в регенерации печени и идут на синтез ферментов, которые отвечают за метаболизм ксенобиотиков (чужеродных для живых организмов химических веществ, не входящих в биотический круговорот. — Прим. ред.) и токсинов. Таким образом, мясо и рыба помогают в регенерации печени, в ее детоксикационной функции, борются с токсинами.

Продукты с высоким содержанием белка тоже желательно включить в рацион, но к выбору нужно подходить осторожно. В морепродуктах и рыбе может содержаться повышенное количество ртути, что недопустимо для здоровой работы печени. Рыба с низким содержанием ртути — это форель, треска, судак, карп. Любителям мяса лучше отдать предпочтение индейке и телятине, нежирному диетическому. Стоит помнить, что мясо как источник белка должно присутствовать в рационе минимум два раза в неделю, а блюда с рыбой рекомендуют есть не меньше двух-трех раз в неделю.

Тыква — печень любит яркие цвета



Мало того что тыква способствует похудению и предотвращает онкологические заболевания, так еще и печень ее просто обожает. Как, впрочем, и другие овощи и фрукты с красной и оранжевой мякотью. Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыква считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.



Тыква особенно богата витаминами группы А Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки. Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогает печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной. Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника. В общем, вы уже поняли, что пора готовить ту самую тыкву, что уже полгода стоит без дела в овощном шкафу?



Курага — полезный десерт для печени

Высушенный абрикос открывает еще один секрет печени, которая любит не только оранжевые продукты, но и сладкое. Естественно, курага будет куда полезнее конфет с пирожными, но оказывается, что она еще может снизить риск возникновения рака печени. В ней содержатся фенольные компоненты. А они, в свою очередь, нейтрализуют метаболический синдром, который сопровождается ожирением и воспалительными процессами в организме. Также фенольные компоненты уменьшают уровень вредного холестерина, который перегружает печень. — Курага богата микроэлементами: калием, магнием, клетчаткой. За счет своего антиоксидантного действия она защищает нас от свободных радикалов и от последствий окислительного стресса, — говорит Ирина Торопыгина. — Кроме того, благодаря магнию и калию курага помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой патологии.



Печень очень любит сухофрукты, но знайте меру! Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Но надо помнить, что в состав кураги вместе со всем остальным входят фруктоза и глюкоза. Поэтому суточная доза такого сухофрукта — максимум сем штук. Больше не рекомендуется, особенно если есть лишний вес. Потому что избыточное потребление фруктов может привести к отложению жира, в том числе в печени.

