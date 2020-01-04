Десант кроссоверов и камбэк «Опеля»: изучаем главные автомобильные новинки 2020 года

В 2020 году на российском рынке дебютируют сменщик SKODA Yeti, новая Lada Largus и Toyota Highlander, а Opel совершит долгожданный камбэк. Но это далеко не всё: о самых значимых новинках будущего года — в материале 74.RU.
Российский след
В 2020 году должна выйти новая модель АВТОВАЗа Lada Van, но её новизна условна: скорее всего, ею станет адаптированный для Тольятти «каблучок» Renault Dokker, сделанный по тому же рецепту, что Lada Largus.
Сам Largus ждёт долгожданное обновление. В Европе уже несколько лет выпускается второе поколение Dacia Logan MCV на базе второго «Логана», но в России спрос на Largus стабилен, и производитель не спешит что-то менять. Наиболее заметным изменением нового «Ларгуса» станет оформление передней части в стиле Lada Vesta.
Сама Vesta только что пережила небольшой рестайлинг и получила новую автоматическую трансмиссию, а с нового года в очередной раз подорожает. В наступающем году мы также ждём новостей о проекте «Нивы»: недавно АВТОВАЗ получил полный контроль над предприятием по выпуску Chevrolet Niva, которая сменит иностранный бренд на российский.
А вот серийную Lada 4x4 с эффектным дизайном и на платформе нового «Дастера» мы не увидим ранее 2021 года.
Попутно АВТОВАЗ продолжает домучивать старую Ниву (Lada 4x4): в начале года стартуют продажи обновлённой версии с модернизированным интерьером и улучшенной шумоизоляцией.
Корейский просвет
В 2020 году выйдет сразу несколько вседорожных моделей Hyundai и KIA. Самая ожидаемая — это KIA Seltos, которая станет «напарницей» для бестселлера Hyundai Creta и постарается хотя бы частично повторить его успех.
Seltos заметно крупнее Creta, а по размеру и концепции близок к новой SKODA Karoq. В отличие от «Креты» новинку будут выпускать на калининградском «Автоторе».
Seltos позиционируется как модель более высокого класса: например, у неё богаче салон, просторнее задние сиденья и доступен 177-сильный турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Для «Селтоса» доступны и знакомые по «Крете» атмосферные двигатели объемом 1,6 литра (121–123 л. с.) и 2,0 литра (149 л. с.). В качестве «автомата» для младшего мотора предлагается шестиступенчатая гидромеханика, для старшего — вариатор. Привод — передний или полный.
А вот ещё два KIA, Mohave и Telluride, — два гиганта длиной в районе 5 метров, которые не нужно путать между собой, потому что первый — это внедорожник, а второй — кроссовер.
Mohave сохранил рамную конструкцию, но полный привод у него по-прежнему компромиссный, через муфту подключения передних колёс. Зато с понижающей передачей и с усовершенствованной системой управления полным приводом.
Автомобиль оснащается трёхлитровым турбодизелем собственной разработки, который для России дефорсировали до 249 л. с. (сейчас 260 л. с.), а также восьмиступенчатым «автоматом».
Что до KIA Telluride, то это самый крупный автомобиль KIA (длина — 5001 мм), выполненный по идеологии кроссовера: несущий кузов, передний или подключаемый полный привод, семи- или восьмиместный салон. Основной акцент на комфорт и практичность, например, объем багажника при пятиместном салоне, измеренный по крышу, — 1300 литров.
Впрочем, если Mohave появится у нас точно, то решение о поставках Telluride ещё не принято. Зато во второй половине 2020 года к нам привезут его близкого родственника — Hyundai Palisade, который похож на «Теллурайд» технически, но отличается комплектациями, компоновкой салона и стилистикой.
Может появиться у нас и самый лайтовый из компании корейских «проходимцев» — KIA XCeed. По сути, это хетчбэк Ceed с увеличенным до 174–184 мм просветом и оригинальным кузовом. Отличаются от «Сида» и настройки подвески, а багажник заметно крупнее (426 литров).
Наиболее волнительная новость от Hyundai — это рестайлинг бестселлера Solaris, который получит более выразительный дизайн, новую мультимедийную систему и возможность заказать кожаный салон.
В 2020 году ожидается и новая Hyundai Sonata, которая обращает внимание прежде всего огромной длиной (4,9 метра) и дизайном: с каждым поколением «Соната» становится всё более экспрессивной, а теперь пропорциями напоминает лифтбэк. Для автомобиля доступен новый двухлитровый мотор (160 л. с.) серии SmartStream с распределённым впрыском топлива, но доберётся ли он до России — неизвестно.
Чешский прагматизм
SKODA начала сборку кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде. С уходом Yeti у чешской марки не было в линейке компактных паркетников, но Karoq всё же неверно считать наследником «Йети» — он ощутимо крупнее и занимает промежуточное положение между компактными кроссоверами вроде Hyundai Creta и среднеразмерными, как KIA Sportage. По сути, это прямой конкурент упомянутого выше KIA Seltos.
У автомобиля большой для своего класса багажник (500 литров) и продвинутая система стабилизации, одна из функций которой — улучшать проходимость модели за счёт более честного распределения тяги между колёсами. Правда, просвет модели невелик — порядка 170 мм.
В начале года Karoq предложат покупателям с передним приводом, турбомотором 1,4 TSI (150 л. с.) и восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Во второй половине года появится полноприводная версия с тем же двигателем и шестиступенчатым роботом DSG, а также начальная комплектация: мотор 1,6 л (110 л. с.), механическая коробка передач и передний привод.
Начальная цена для неплохо оснащённой версии Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1,515 миллиона рублей — за эти деньги можно купить, например, более крупный KIA Sportage с 2-литровым мотором.
На рынок выходит рестайлинговая SKODA Rapid, неизменная технически, но примерившая на себя дизайн европейской модели Scala и новой Octavia. Стоимость при прочих равных не изменилась, но за счёт включения в базовую комплектацию кондиционера и светодиодных фар начальная цена поднялась до 829 тысяч рублей. А вот какие автомобили можно купить за эти же деньги на вторичном рынке.
Значительно позже, в конце 2020 года, должна появиться и SKODA Octavia четвёртого поколения, которая сохранила платформу MQB и кузов лифтбэк, но стала крупнее и богаче по оснащению: например, для неё доступна адаптивная подвеска DCC. В России машина сохранит два двигателя: «локальный» 1,6 (110 л. с.) и 1,4 TSI (150 л. с.).
Западный фронт
Volkswagen Jetta возвращается после почти двухгодичного отсутствия в новом поколении. Если раньше автомобили выпускали в Нижнем Новгороде, то теперь к нам пойдут машины мексиканской сборки, но, что интересно, с 1,6-литровым моторами (110 л. с.) российского производства. Кроме них будет доступен 1,4 TSI (150 л. с.), «автомат» в обоих случаях — шестиступенчатый гидромеханический.
Эти же моторы получит новый Volkswagen Golf, который щеголяет цифровым кокпитом, адаптивным шасси и необычно мелким селектором автомата. Правда, импортируемые Jetta и Golf бестселлерами не станут: «Гольф» предыдущего поколения стоит сейчас от 1,43 миллиона рублей, и вряд ли новинки будут дешевле. А за эти деньги россияне предпочитают уже кроссоверы, например новый Volkswagen Tharu.
Производство Volkswagen Tharu в Нижнем Новгороде начнётся в 2020 году на том же конвейере, что собирают SKODA Karoq — модели являются близкими родственниками. Внешне Tharu напоминает большие кроссоверы марки.
В 2020 году начнутся продажи удлинённой версии Volkswagen Tiguan, получившей название Allspace. По размерам и компоновке салона автомобиль почти идентичен SKODA Kodiaq и тоже бывает семиместным. Главное отличие: это мексиканская сборка («Кодиак» собирают в России) и двухлитровый мотор мощностью 220 л. с. (есть и версия 180 л. с., как у «Шкоды»). Привод только полный, коробки передач — только DSG, а значит, стоимость автомобиля вряд ли будет ниже 2,2 миллиона рублей.
Должен появиться у нас и Volkswagen Arteon. Модель на платформе современного Volkswagen Passat в 2017 году сменила его купеобразную версию Passat CC. Привезут к нам и обновлённый Passat с тремя двигателями на выбор: 2.0 TSI (190 л. с.), 1.4 TSI (150 л. с.) и 2.0 TDI (150 л. с.). Впрочем, без локальной сборки продаж на уровне новой «Камри» немецкому седану не видать.
Французские марки — Peugeot и Citroen — переживают в России не лучшие времена, но всё же в 2020 году на рынок должен выйти новый Peugeot 2008 — переднеприводный кроссовер, который в новом поколении перенял многие черты старшей модели 3008, включая эффектный салон.
Родственный им бренд Opel в начале года возобновляет продажи легковых автомобилей — впервые после своего возвращения в Россию в марте прошлого года. Первой «народной» моделью станет переднеприводный кроссовер Grandland X, который является перелицованной версией Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008 — напомним, немецкая марка принадлежит французскому концерну PSA. Стоимость автомобиля начинается от 1,799 миллиона рублей, что немало, но всё же дешевле, чем родственные французские модели, например Citroen C5 Aircross стоит от 1,875 миллиона рублей. На вторичном рынке за такую сумму можно купить даже BMW X5.
Кроме того, Opel начинает продажу микроавтобусов Zafira Life калужской сборки, которые де-факто являются клонами Peugeot Traveller.
Чем ответят японцы
В 2020 году до России доберётся новое поколение Toyota Highlander на платформе TNGA, которую автомобиль делит с нынешним поколением Camry. Автомобиль стал крупнее, просторнее и получил восьмиместную версию, хотя клиент может выбрать и прежний вариант с раздельными сиденьями третьего ряда. Автомобиль оснащается двигателем V6 3,5 литра, который для России, скорее всего, дефорсируют с 299 до 249 л. с. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Вслед за новым RAV4 большой кроссовер получил систему полного привода, которая в топовом исполнении имеет две раздельные муфты привода задних колёс, что позволяет подавать на них тягу неравномерно. А вот нового Land Cruiser в 2020 году ждать не стоит: Toyota опровергла информацию о его скором выходе.
Весной должны стартовать продажи обновлённого Mitsubishi ASX с передком в стиле старшей модели Outlander. Это уже четвёртый рестайлинг за почти десять лет выпуска модели. Причём для некоторых рынков ASX получил новый интерьер, но будет ли он на российских машинах — неясно.
Нет ясности с выводом на российский рынок Nissan Kicks (или Gripz, если выберут это имя). Модель построена по тому же рецепту, что и Renault Kaptur: в её основе платформа B0 и дизайн от глобального кроссовера с тем же именем Nissan Kicks, который чуть компактнее и построен на другой компонентной базе.
Зато к нам может вернуться седан Nissan Sentra: концерн оформил российский патент на его дизайн, что косвенно свидетельствует о желании возобновить продажи в России. Правда, модель совершенно новая, и её продажи не начались даже в США, поэтому нам в любом случае придётся подождать. Sentra уже продавалась в России, но в 2017 году её производство в Ижевске было свёрнуто в том числе из-за низкого спроса.
В конце прошлого года АВТОВАЗ начал продажи Lada Vesta с новым типом автоматической трансмиссии, которая заменила робот. Чуть раньше стартовали продажи новой SKODA Superb. А в номинации «Прорыв года» стоит упомянуть китайскую марку Haval, которая показала не только впечатляющие результаты продаж, но и вывела на рынок любопытный кроссовер Haval F7.