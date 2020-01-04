Десант кроссоверов и камбэк «Опеля»: изучаем главные автомобильные новинки 2020 года

Opel формально вернулся в Россию в марте 2019 года, но продажи легковых автомобилей возобновятся лишь сейчас Фото: Opel

В 2020 году на российском рынке дебютируют сменщик SKODA Yeti, новая Lada Largus и Toyota Highlander, а Opel совершит долгожданный камбэк. Но это далеко не всё: о самых значимых новинках будущего года — в материале 74.RU. Российский след

В 2020 году должна выйти новая модель АВТОВАЗа Lada Van, но её новизна условна: скорее всего, ею станет адаптированный для Тольятти «каблучок» Renault Dokker, сделанный по тому же рецепту, что Lada Largus.

Lada Largus, скорее всего, изменится не столько технически, сколько внешне Фото: АВТОВАЗ

Сам Largus ждёт долгожданное обновление. В Европе уже несколько лет выпускается второе поколение Dacia Logan MCV на базе второго «Логана», но в России спрос на Largus стабилен, и производитель не спешит что-то менять. Наиболее заметным изменением нового «Ларгуса» станет оформление передней части в стиле Lada Vesta.

Lada Vesta теперь доступна с вариатором, который пришёл на смену роботу Фото: Артем Краснов

Сама Vesta только что пережила небольшой рестайлинг и получила новую автоматическую трансмиссию, а с нового года в очередной раз подорожает. В наступающем году мы также ждём новостей о проекте «Нивы»: недавно АВТОВАЗ получил полный контроль над предприятием по выпуску Chevrolet Niva, которая сменит иностранный бренд на российский.

Концепт-кар новой Lada 4x4: серийная модель будет попроще Фото: АВТОВАЗ

А вот серийную Lada 4x4 с эффектным дизайном и на платформе нового «Дастера» мы не увидим ранее 2021 года.

Lada 4x4 пережила рестайлинг, но на самом деле почти не изменилась Фото: АВТОВАЗ

У неё теперь другие сиденья, одна боковая подушка безопасности и новый блок управления вентиляцией Фото: АВТОВАЗ

Попутно АВТОВАЗ продолжает домучивать старую Ниву (Lada 4x4): в начале года стартуют продажи обновлённой версии с модернизированным интерьером и улучшенной шумоизоляцией.

Корейский просвет

В 2020 году выйдет сразу несколько вседорожных моделей Hyundai и KIA. Самая ожидаемая — это KIA Seltos, которая станет «напарницей» для бестселлера Hyundai Creta и постарается хотя бы частично повторить его успех.

Первым на рынок выйдет KIA Seltos 2.0 с вариатором и ценой от 1,35 миллиона рублей, а более доступные версии появятся позже Фото: KIA

Seltos заметно крупнее Creta, а по размеру и концепции близок к новой SKODA Karoq. В отличие от «Креты» новинку будут выпускать на калининградском «Автоторе».

Интерьер KIA Seltos Фото: KIA

Seltos позиционируется как модель более высокого класса: например, у неё богаче салон, просторнее задние сиденья и доступен 177-сильный турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Для «Селтоса» доступны и знакомые по «Крете» атмосферные двигатели объемом 1,6 литра (121–123 л. с.) и 2,0 литра (149 л. с.). В качестве «автомата» для младшего мотора предлагается шестиступенчатая гидромеханика, для старшего — вариатор. Привод — передний или полный.

А вот ещё два KIA, Mohave и Telluride, — два гиганта длиной в районе 5 метров, которые не нужно путать между собой, потому что первый — это внедорожник, а второй — кроссовер.

KIA Mohave по-прежнему является почти внедорожником Фото: KIA

Mohave сохранил рамную конструкцию, но полный привод у него по-прежнему компромиссный, через муфту подключения передних колёс. Зато с понижающей передачей и с усовершенствованной системой управления полным приводом.

Автомобиль оснащается трёхлитровым турбодизелем собственной разработки, который для России дефорсировали до 249 л. с. (сейчас 260 л. с.), а также восьмиступенчатым «автоматом».

KIA Telluride — флагман марки длиной более 5 метров Фото: KIA

Что до KIA Telluride, то это самый крупный автомобиль KIA (длина — 5001 мм), выполненный по идеологии кроссовера: несущий кузов, передний или подключаемый полный привод, семи- или восьмиместный салон. Основной акцент на комфорт и практичность, например, объем багажника при пятиместном салоне, измеренный по крышу, — 1300 литров.



Hyundai Palisade — близкий родственник KIA Telluride, который короче его всего на 3 см Фото: Hyundai

Интерьер Hyundai Palisade Фото: Hyundai

Впрочем, если Mohave появится у нас точно, то решение о поставках Telluride ещё не принято. Зато во второй половине 2020 года к нам привезут его близкого родственника — Hyundai Palisade, который похож на «Теллурайд» технически, но отличается комплектациями, компоновкой салона и стилистикой.

Может появиться у нас и самый лайтовый из компании корейских «проходимцев» — KIA XCeed. По сути, это хетчбэк Ceed с увеличенным до 174–184 мм просветом и оригинальным кузовом. Отличаются от «Сида» и настройки подвески, а багажник заметно крупнее (426 литров).

KIA XCeed — удлинённая версия Ceed с повышенным просветом Фото: KIA

Наиболее волнительная новость от Hyundai — это рестайлинг бестселлера Solaris, который получит более выразительный дизайн, новую мультимедийную систему и возможность заказать кожаный салон.



Это китайский Hyunai Verna (в России — Solaris): внешность российской новинки будет слегка отличаться, но общий посыл такой Фото: Hyundai

В 2020 году ожидается и новая Hyundai Sonata, которая обращает внимание прежде всего огромной длиной (4,9 метра) и дизайном: с каждым поколением «Соната» становится всё более экспрессивной, а теперь пропорциями напоминает лифтбэк. Для автомобиля доступен новый двухлитровый мотор (160 л. с.) серии SmartStream с распределённым впрыском топлива, но доберётся ли он до России — неизвестно.

Hyundai Sonata стала ещё крупнее Фото: Hyundai

Сзади автомобиль напоминает четырёхдверное купе Фото: Hyundai

Чешский прагматизм

SKODA начала сборку кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде. С уходом Yeti у чешской марки не было в линейке компактных паркетников, но Karoq всё же неверно считать наследником «Йети» — он ощутимо крупнее и занимает промежуточное положение между компактными кроссоверами вроде Hyundai Creta и среднеразмерными, как KIA Sportage. По сути, это прямой конкурент упомянутого выше KIA Seltos.

Производство SKODA Karoq стартовало в Нижнем Новгороде в декабре Фото: SKODA

У автомобиля большой для своего класса багажник (500 литров) и продвинутая система стабилизации, одна из функций которой — улучшать проходимость модели за счёт более честного распределения тяги между колёсами. Правда, просвет модели невелик — порядка 170 мм.

Интерьер «Карока» в традиционном для SKODA ключе Фото: SKODA

В начале года Karoq предложат покупателям с передним приводом, турбомотором 1,4 TSI (150 л. с.) и восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Во второй половине года появится полноприводная версия с тем же двигателем и шестиступенчатым роботом DSG, а также начальная комплектация: мотор 1,6 л (110 л. с.), механическая коробка передач и передний привод.

Как обычно, SKODA делает особенную ставку на практичность: среди компактных кроссоверов Karoq будет самым семейным Фото: SKODA

Начальная цена для неплохо оснащённой версии Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1,515 миллиона рублей — за эти деньги можно купить, например, более крупный KIA Sportage с 2-литровым мотором.



SKODA Rapid примерила лицо европейской модели Scala Фото: SKODA

Сзади — будто другая модель, хотя это всего лишь рестайлинг Фото: SKODA

На рынок выходит рестайлинговая SKODA Rapid, неизменная технически, но примерившая на себя дизайн европейской модели Scala и новой Octavia. Стоимость при прочих равных не изменилась, но за счёт включения в базовую комплектацию кондиционера и светодиодных фар начальная цена поднялась до 829 тысяч рублей. А вот какие автомобили можно купить за эти же деньги на вторичном рынке.

SKODA Octavia четвёртого поколения появится во второй половине года Фото: SKODA

Значительно позже, в конце 2020 года, должна появиться и SKODA Octavia четвёртого поколения, которая сохранила платформу MQB и кузов лифтбэк, но стала крупнее и богаче по оснащению: например, для неё доступна адаптивная подвеска DCC. В России машина сохранит два двигателя: «локальный» 1,6 (110 л. с.) и 1,4 TSI (150 л. с.).

Западный фронт



Volkswagen Jetta возвращается в Россию, но вряд ли добьётся много: в отличие от предшественника его будут импортировать из Мексики Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta возвращается после почти двухгодичного отсутствия в новом поколении. Если раньше автомобили выпускали в Нижнем Новгороде, то теперь к нам пойдут машины мексиканской сборки, но, что интересно, с 1,6-литровым моторами (110 л. с.) российского производства. Кроме них будет доступен 1,4 TSI (150 л. с.), «автомат» в обоих случаях — шестиступенчатый гидромеханический.

Volkswagen придал взгляду Golf немного хитрецы Фото: Volkswagen

В интерьере нового Golf основной акцент — на огромные дисплеи вместо панели приборов и на центральной консоли Фото: Volkswagen

Эти же моторы получит новый Volkswagen Golf, который щеголяет цифровым кокпитом, адаптивным шасси и необычно мелким селектором автомата. Правда, импортируемые Jetta и Golf бестселлерами не станут: «Гольф» предыдущего поколения стоит сейчас от 1,43 миллиона рублей, и вряд ли новинки будут дешевле. А за эти деньги россияне предпочитают уже кроссоверы, например новый Volkswagen Tharu.

Volkswagen Tharu выглядит помпезно, как Atlas или Tiguan, но на деле станет самым компактным кроссовером VW в России Фото: Volkswagen

Интерьер Volkswagen Tharu Фото: Volkswagen

Производство Volkswagen Tharu в Нижнем Новгороде начнётся в 2020 году на том же конвейере, что собирают SKODA Karoq — модели являются близкими родственниками. Внешне Tharu напоминает большие кроссоверы марки.

А это Tiguan Allspace: растянутая на 10 см версия обычного «Тигуана» Фото: Volkswagen

В 2020 году начнутся продажи удлинённой версии Volkswagen Tiguan, получившей название Allspace. По размерам и компоновке салона автомобиль почти идентичен SKODA Kodiaq и тоже бывает семиместным. Главное отличие: это мексиканская сборка («Кодиак» собирают в России) и двухлитровый мотор мощностью 220 л. с. (есть и версия 180 л. с., как у «Шкоды»). Привод только полный, коробки передач — только DSG, а значит, стоимость автомобиля вряд ли будет ниже 2,2 миллиона рублей.

Volkswagen Arteon пришёл на смену Passat CC Фото: Volkswagen

Должен появиться у нас и Volkswagen Arteon. Модель на платформе современного Volkswagen Passat в 2017 году сменила его купеобразную версию Passat CC. Привезут к нам и обновлённый Passat с тремя двигателями на выбор: 2.0 TSI (190 л. с.), 1.4 TSI (150 л. с.) и 2.0 TDI (150 л. с.). Впрочем, без локальной сборки продаж на уровне новой «Камри» немецкому седану не видать.



Peugeot 2008 — переднеприводный кроссовер на платформе компактной модели 208 Фото: Peugeot

Интерьер-2008 смелостью решений напоминает модель 3008 Фото: Peugeot

Французские марки — Peugeot и Citroen — переживают в России не лучшие времена, но всё же в 2020 году на рынок должен выйти новый Peugeot 2008 — переднеприводный кроссовер, который в новом поколении перенял многие черты старшей модели 3008, включая эффектный салон. Родственный им бренд Opel в начале года возобновляет продажи легковых автомобилей — впервые после своего возвращения в Россию в марте прошлого года. Первой «народной» моделью станет переднеприводный кроссовер Grandland X, который является перелицованной версией Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008 — напомним, немецкая марка принадлежит французскому концерну PSA. Стоимость автомобиля начинается от 1,799 миллиона рублей, что немало, но всё же дешевле, чем родственные французские модели, например Citroen C5 Aircross стоит от 1,875 миллиона рублей. На вторичном рынке за такую сумму можно купить даже BMW X5.

Стоимость Opel Grandland X начинается от 1,799 миллиона рублей. Для сравнения, соплатформенный Citroen C5 Aircross стоит от 1,875 миллиона, а Peugeot 5008 — от 1,98 миллиона рублей Фото: Opel

Кроме того, Opel начинает продажу микроавтобусов Zafira Life калужской сборки, которые де-факто являются клонами Peugeot Traveller.

Чем ответят японцы



Toyota Highlander стала крупнее и получила платформу новой Camry Фото: Toyota

В 2020 году до России доберётся новое поколение Toyota Highlander на платформе TNGA, которую автомобиль делит с нынешним поколением Camry. Автомобиль стал крупнее, просторнее и получил восьмиместную версию, хотя клиент может выбрать и прежний вариант с раздельными сиденьями третьего ряда. Автомобиль оснащается двигателем V6 3,5 литра, который для России, скорее всего, дефорсируют с 299 до 249 л. с. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Вслед за новым RAV4 большой кроссовер получил систему полного привода, которая в топовом исполнении имеет две раздельные муфты привода задних колёс, что позволяет подавать на них тягу неравномерно. А вот нового Land Cruiser в 2020 году ждать не стоит: Toyota опровергла информацию о его скором выходе.

Mitsubishi ASX выглядит как новая модель, но это глубокий рестайлинг Фото: Mitsubishi

Весной должны стартовать продажи обновлённого Mitsubishi ASX с передком в стиле старшей модели Outlander. Это уже четвёртый рестайлинг за почти десять лет выпуска модели. Причём для некоторых рынков ASX получил новый интерьер, но будет ли он на российских машинах — неясно.

Nissan Kicks на платформе В0 адресован небогатым странам и вроде бы будет в России, но подробностей пока нет Фото: Nissan

Нет ясности с выводом на российский рынок Nissan Kicks (или Gripz, если выберут это имя). Модель построена по тому же рецепту, что и Renault Kaptur: в её основе платформа B0 и дизайн от глобального кроссовера с тем же именем Nissan Kicks, который чуть компактнее и построен на другой компонентной базе.

Nissan Sentra 2020-го модельного года Фото: Nissan