Путевки в Турцию, налоги и алкоголь: 5 главных повышений 2020 года

Путевка на море в наступившем году обойдется немного дороже Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Не хочется в начале года думать о плохом, а придется — в наступившем году ждем роста цен. В ближайшее время начнет дорожать мобильная связь, летом подтянется коммуналка, а во второй половине года владельцев недвижимости ждет рассчитанный по новой схеме налог. Разбираемся, на что придется тратить больше в 2020 году.

Коммунальные платежи

Традиционное повышение тарифов на коммуналку случится 1 июля 2020 года. Это происходит каждый год, но стоит об этом помнить и рассчитывать свой бюджет с учетом будущих трат — даже незначительное повышение может на нем сказаться.



В каждом регионе индекс повышения тарифа свой, они установлены еще в октябре прошлого года Правительством Российской Федерации. Самый высокий — в Кабардино-Балкарской республике — 5,4%. В Новосибирской области — 4,9%. Если хотите узнать, сколько вам насчитают за коммуналку в августе, — умножьте цифру в июньской платежке на 1,049.

Налог на недвижимость



За дом у реки придется платить больше, чем за дом на горе Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Изменения в расчетах налога на имущество начались еще несколько лет назад, а в 2020 году они окончательно вступили в силу. Теперь начислять его будут по кадастровой стоимости квартиры, дома, дачи, гаража или другой недвижимости, которая у вас есть. Прежде при расчете налога учитывалась инвентаризационная стоимость, которую устанавливает БТИ, однако она далека от рыночной. А вот кадастровая к ней максимально приближена, так что обладатели квартиры в центре города или дома у реки могут быть удивлены сумме налога. Позаботиться об ее уменьшении можно заранее — кадастровую стоимость своего имущества можно оспорить в суде. Но нужно доказать, что она была завышена оценщиками.



Проверить кадастровую стоимость своего дома или квартиры можно на сайте Росреестра. Для этого введите в строку кадастровый номер, который вы можете найти в документах на недвижимость, выписке ЕГРН или кадастровом паспорте.

Путевки в Турцию и Туапсе

В Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях уже действует курортный сбор, но пока не во всех районах. В 2020 году их будет больше. Так, например, в Краснодарском крае добавятся Должанское, Ейское, Тенгинское и Туапсинское поселения. Полный список районов, где с вас будут брать «курортные», содержится в законе. За каждый день отдыха туристу в Крыму и Краснодарском крае придется заплатить 10 рублей, а в Алтайском и Ставропольском краях — все 50.

Примерно столько же придется доплачивать и отдыхающим в Турции, где курортный налог будет действовать с 1 апреля. Но там его будут рассчитывать не на каждого человека, а на общую стоимость номера. До конца 2020 года он будет составлять 1% от «чека» в гостинице, со следующего года вырастет до 2%. То есть при средней цене номера 70 евро за 10 дней отдыха вы выложите 500 рублей. А если отель выберете подороже — еще больше.



Мобильная связь

О том, что «пакет Яровой» приведет к увеличению тарифов на мобильную связь, говорили еще на этапе принятия законопроектов. Теперь же стало возможным предсказать реальное повышение цен. Аналитики агентства Content Review провели исследование, которое показало, что в 2020 году расходы населения на мобильную связь увеличатся в среднем на 17–18 процентов.

— Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию пакетов «закона Яровой» и «суверенного интернета». Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее, — утверждают исследователи.

Цены на шампанское и водку



В наступившем году пить станет не только вредно, но и дорого Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Еще в сентябре прошлого года был принят закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Изменения связаны с алкоголем — с 2020 года ставка акциза на обычные вина вырастет с 18 до 31 рубля за литр, а на шампанское и игристые вина — с 36 до 40 рублей за литр. Акциз на крепкие напитки и вовсе вырастет до 544 рублей, правда, он и в 2019-м был высоким — 523 рубля. Рост акцизов неизменно приведет к очередному повышению цен на алкоголь.

