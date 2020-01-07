Язычник или христианин? Узнайте, какой праздник вы отмечаете 7 января на самом деле

За некоторые обряды, которые мы сейчас называем традициями, еще 200 лет назад могли отлучить от церкви

Когда речь идет о сочетании религии и народного уклада, бывает сложно отделить одно от другого: привычные нам традиции могут оказаться как православием, так и язычеством. Поэтому даже верующий человек в Рождество вполне может совершать, сам того не зная, греховные обряды, а атеист — соблюдать религиозную традицию. Проверьте, умеете ли вы отмечать этот праздник: угадайте что из этого атрибут Рождества Христова, а что — мракобесие?

