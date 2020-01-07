7 января вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Развлечения Новый год-2020 Тест

Язычник или христианин? Узнайте, какой праздник вы отмечаете 7 января на самом деле

Пройдите тест и проверьте свои знания о народных и религиозных традициях

820
4 Обсудить

Поделиться

За некоторые обряды, которые мы сейчас называем традициями, еще 200 лет назад могли отлучить от церкви

За некоторые обряды, которые мы сейчас называем традициями, еще 200 лет назад могли отлучить от церкви

Когда речь идет о сочетании религии и народного уклада, бывает сложно отделить одно от другого: привычные нам традиции могут оказаться как православием, так и язычеством. Поэтому даже верующий человек в Рождество вполне может совершать, сам того не зная, греховные обряды, а атеист — соблюдать религиозную традицию. Проверьте, умеете ли вы отмечать этот праздник: угадайте что из этого атрибут Рождества Христова, а что — мракобесие?

С вечера 6 января девушки начинают гадать. Кто они?

    А если люди собрались, запели и пошли по соседям колядовать, то они кто?

      Кто обедает в Сочельник после первой звезды?

        Кто на Рождество устраивает вертеп?

          Святки — такое время, когда можно и чертом нарядиться. Кто так делает?

            Ель символизирует древо жизни. Кто это придумал?

              Образ Деда Мороза слепили из языческого персонажа и Николая Угодника, а вот Снегурочку кто придумал?

                Огонь — это языческий символ солнца или Вифлеемской звезды?

                  Кондак кто придумал?

                    Автор

                    оцените материал

                    • ЛАЙК 2
                    • СМЕХ 1
                    • УДИВЛЕНИЕ 0
                    • ГНЕВ 0
                    • ПЕЧАЛЬ 0

                    Поделиться

                    Поделиться

                    Рождествотестрелигия
                    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

                    КОММЕНТАРИИ (4)

                    Ехидина
                    7 янв 2020 в 10:27

                    Наконец-то узнала- что такое кондак😜

                    Фото пользователя
                    7 янв 2020 в 10:35

                    Это Вам не "с кондачка" тут коментарии писать

                    Народ
                    7 янв 2020 в 10:44

                    Для НГС ничего святого. (Чем хуже про них напишешь, тем им радостнее).