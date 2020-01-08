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Стиль и красота Инструкция

Вы еще успеваете! 5 легких способов убрать с лица отеки

Всего один вечер, и следы даже самого бурного праздника сотрутся с лица

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Забыли за праздники, где ваша косметичка?

Забыли за праздники, где ваша косметичка?

За новогодние праздники забыли, где лежит косметичка, а лицо будто готово рассказать завтра вашим коллегам, как вы отрывались все каникулы? Спокойно, мы знаем, как все исправить. В компании косметолога Надежды Митраковой мы подобрали пять экстренных процедур, которые без лишних стараний помогут справиться с отеками и выровнять цвет лица.

Рецепт первый: пейте и ешьте

Надеемся, вы не забыли за праздники главный завет ЗОЖ: соблюдать суточный баланс жидкости, выпивая полтора-два литра воды. Но если вы халтурили все каникулы, отеки придется прогонять едой. С лишней жидкостью справляются продукты, богатые калием: бананы, сухофрукты, петрушка и картофель — усильте ими рацион хотя бы в последний день каникул.

Рецепт второй: домашние маски

Если картофель есть не хочется, делайте из него маску. Рецепт проще, чем оливье: отвариваете картофель в мундире, разминаете вилкой, добавляете сливки и молоко, чтобы получить кремовую консистенцию. Можно покрошить петрушку — она освежит лицо, поправит цвет и разгладит мелкие морщины. Маску держим 15 минут, смываем теплой водой. Полируем результат обычным увлажняющим кремом.

Из картофельных долек можно сделать патчи, которые помогут справиться с мешками и синяками под глазами. Держите их на веках 15 минут.

Рецепт третий: топим лед

Эту процедуру косметолог не рекомендует делать людям с чувствительной кожей, а также если у вас на лице высыпания или гнойнички. Заморозьте экстракт ромашки или заваренный зеленый чай, кубиком льда протирайте лицо в течение двух-трех минут, а дальше ждите, когда лицо высохнет. Важно: после процедуры не выходите на улицу хотя бы в ближайшие полчаса, чтобы не травмировать кожу из-за перепада температур.

Рецепт четвертый: массаж

Массаж лица можно делать самостоятельно дома, процедура займет не больше 15 минут. Движения легкие, не растягивающие кожу: двигайтесь пальцами от линии центра к периферии — к ушам, где сосредоточены лимфоузлы.

Совет от косметолога: перед массажем можно нанести на лицо гелевую маску с лимфодренажным эффектом.

Движения должны быть легкими, не растягивающими кожу

Движения должны быть легкими, не растягивающими кожу

Рецепт пятый: тканевые маски и патчи

Обычно подружки знают, что дарить на Новый год. Поэтому если под елкой завалялся косметический SOS-набор из масок и патчей — срочно отправляйте его в холодильник на полчаса. Прохладная маска не только питает лицо, но и освежит кожу.

С отеками и тусклостью справятся маски с экстрактом огурца, петрушки, зеленого чая, витамина C, алоэ и морским коллагеном. Патчи спасут от мешков и черных кругов под глазами.

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КОММЕНТАРИИ (7)

8 янв 2020 в 11:05

Не злоупотреблять спиртным.
Не курить.
Заниматься спортом каким-либо.
Побольше заниматься сексом ( безопасным).
Побольше путешествовать.
Ваш КО, можете не благодарить.

Гость
8 янв 2020 в 11:12

Пить
Курить
Жрать все подряд
ни каких половых сношений
Не вставать с дивана
Ни куда не ездить

Всё равно через день два всё само пройдет.

Фото пользователя
8 янв 2020 в 11:18

Лучшая борьба с отеками-подвигаться!