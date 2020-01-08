Вы еще успеваете! 5 легких способов убрать с лица отеки

Забыли за праздники, где ваша косметичка? Фото: Елена Альтман / Сеть городских порталов

За новогодние праздники забыли, где лежит косметичка, а лицо будто готово рассказать завтра вашим коллегам, как вы отрывались все каникулы? Спокойно, мы знаем, как все исправить. В компании косметолога Надежды Митраковой мы подобрали пять экстренных процедур, которые без лишних стараний помогут справиться с отеками и выровнять цвет лица.

Рецепт первый: пейте и ешьте

Надеемся, вы не забыли за праздники главный завет ЗОЖ: соблюдать суточный баланс жидкости, выпивая полтора-два литра воды. Но если вы халтурили все каникулы, отеки придется прогонять едой. С лишней жидкостью справляются продукты, богатые калием: бананы, сухофрукты, петрушка и картофель — усильте ими рацион хотя бы в последний день каникул.



Рецепт второй: домашние маски

Если картофель есть не хочется, делайте из него маску. Рецепт проще, чем оливье: отвариваете картофель в мундире, разминаете вилкой, добавляете сливки и молоко, чтобы получить кремовую консистенцию. Можно покрошить петрушку — она освежит лицо, поправит цвет и разгладит мелкие морщины. Маску держим 15 минут, смываем теплой водой. Полируем результат обычным увлажняющим кремом.

Из картофельных долек можно сделать патчи, которые помогут справиться с мешками и синяками под глазами. Держите их на веках 15 минут.

Рецепт третий: топим лед

Эту процедуру косметолог не рекомендует делать людям с чувствительной кожей, а также если у вас на лице высыпания или гнойнички. Заморозьте экстракт ромашки или заваренный зеленый чай, кубиком льда протирайте лицо в течение двух-трех минут, а дальше ждите, когда лицо высохнет. Важно: после процедуры не выходите на улицу хотя бы в ближайшие полчаса, чтобы не травмировать кожу из-за перепада температур.

Рецепт четвертый: массаж



Массаж лица можно делать самостоятельно дома, процедура займет не больше 15 минут. Движения легкие, не растягивающие кожу: двигайтесь пальцами от линии центра к периферии — к ушам, где сосредоточены лимфоузлы.

Совет от косметолога: перед массажем можно нанести на лицо гелевую маску с лимфодренажным эффектом.



Движения должны быть легкими, не растягивающими кожу Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов