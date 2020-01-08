Вы еще успеваете! 5 легких способов убрать с лица отеки

За новогодние праздники забыли, где лежит косметичка, а лицо будто готово рассказать завтра вашим коллегам, как вы отрывались все каникулы? Спокойно, мы знаем, как все исправить. В компании косметолога Надежды Митраковой мы подобрали пять экстренных процедур, которые без лишних стараний помогут справиться с отеками и выровнять цвет лица.
Рецепт первый: пейте и ешьте
Надеемся, вы не забыли за праздники главный завет ЗОЖ: соблюдать суточный баланс жидкости, выпивая полтора-два литра воды. Но если вы халтурили все каникулы, отеки придется прогонять едой. С лишней жидкостью справляются продукты, богатые калием: бананы, сухофрукты, петрушка и картофель — усильте ими рацион хотя бы в последний день каникул.
Рецепт второй: домашние маски
Если картофель есть не хочется, делайте из него маску. Рецепт проще, чем оливье: отвариваете картофель в мундире, разминаете вилкой, добавляете сливки и молоко, чтобы получить кремовую консистенцию. Можно покрошить петрушку — она освежит лицо, поправит цвет и разгладит мелкие морщины. Маску держим 15 минут, смываем теплой водой. Полируем результат обычным увлажняющим кремом.
Из картофельных долек можно сделать патчи, которые помогут справиться с мешками и синяками под глазами. Держите их на веках 15 минут.
Рецепт третий: топим лед
Эту процедуру косметолог не рекомендует делать людям с чувствительной кожей, а также если у вас на лице высыпания или гнойнички. Заморозьте экстракт ромашки или заваренный зеленый чай, кубиком льда протирайте лицо в течение двух-трех минут, а дальше ждите, когда лицо высохнет. Важно: после процедуры не выходите на улицу хотя бы в ближайшие полчаса, чтобы не травмировать кожу из-за перепада температур.
Рецепт четвертый: массаж
Массаж лица можно делать самостоятельно дома, процедура займет не больше 15 минут. Движения легкие, не растягивающие кожу: двигайтесь пальцами от линии центра к периферии — к ушам, где сосредоточены лимфоузлы.
Совет от косметолога: перед массажем можно нанести на лицо гелевую маску с лимфодренажным эффектом.
Рецепт пятый: тканевые маски и патчи
Обычно подружки знают, что дарить на Новый год. Поэтому если под елкой завалялся косметический SOS-набор из масок и патчей — срочно отправляйте его в холодильник на полчаса. Прохладная маска не только питает лицо, но и освежит кожу.
С отеками и тусклостью справятся маски с экстрактом огурца, петрушки, зеленого чая, витамина C, алоэ и морским коллагеном. Патчи спасут от мешков и черных кругов под глазами.