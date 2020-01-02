Какой 2020-й нам обещали и что вышло на самом деле: читаем предсказания политиков и прочих фантастов

Фото: Дмитрий Гладышев

Визионеры, прожектёры и фантасты любили красивый 2020 год. О нём частенько рассуждали политики, писатели и футурологи, рисуя невообразимые картины жизни в 2020-м. Но вот настало время отвечать за свои слова: мы собрали наиболее известные попытки «вангования» и обнаружили, что по большому счёту предсказания интеллектуалов сбылись лишь в одной области (угадайте в какой). В остальном, если честно, швах.

Зарплаты в $2700

Для россиян самой трогательной попыткой обрисовать будущее была принятая в 2008 году «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ», текст которой удалён с сайта Минэкономразвития, но остался в кеше поисковиков . Удалили его, понятно, не со зла, а чтобы людей не расстраивать. Сбылось, мягко говоря, чуть больше, чем ничего.

Выдержка из «Концепции...»: почему-то её авторы вычисляли зарплату россиян в баксах. Это ещё больше отдалило прогноз от действительности Фото: Олег Каргаполов

Самый красивый посул — это среднемесячная зарплата в $2700 против $526, которые были в 2007 году. Что в реальности? В реальности, по данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата составляет порядка 44 тысяч рублей, или около $700. ВВП на душу населения должен был возрасти с $13,7 тысячи до $30 тысяч, но, по разным оценкам, в реальности составляет $11–14 тысяч, то есть не изменился или даже упал. Расходы на образование должны были возрасти до 5,5–6% ВВП (в реальности 3,7% — ниже, чем в 2006 году), расходы на здравоохранение — 6,5–7% ВВП (в реальности 2,9% — ниже, чем в 2006 году). В концепции-2020 было много других соблазнов, например, превращение России в инновационного лидера и мировой финансовый центр. В общем, в предсказаниях фантастов, о которых ниже, было больше правды, чем в обещаниях политиков и экономистов.

Кстати, в 2000 году вышла серия проекта «Куклы», авторы которой пытались представить события 31 декабря 2019 года. Угадали не везде: по их версии, федеральные войска отбивают Казань у сепаратистов, Ельцин жив, а очередные выборы назначены на лето 2020 года. По сюжету серии, к ослабевшему Путину приходит Александр Волошин (давно не работает в аппарате президента) и предлагает выбрать преемника, вопрос о котором так и остаётся неразрешённым. Мы, конечно, не знаем дворцовых интриг Кремля, но такое впечатление, что отчасти угадали.



Предсказания Айзека Азимова

Накануне оруэлловского 1984 года писатель Айзек Азимов сделал несколько предсказаний на 35 лет вперёд: то есть на 2019 год. И некоторые оказались достаточно точны, например, во время ещё первых IBM 5150 Азимов видел будущее, в котором компьютер есть в каждом доме и является основной экономики.

Азимов был прав: компьютеры (и свободный дресс-код) стали привычным явлением Фото: Елена Альтман

Из этой концепции было несколько выводов, например, Азимов предсказывал снижение роли учителя в образовании и переход на дистанционное обучение, а также автоматизацию рутинных профессий. Но кое-где писатель оказался слишком оптимистичен, например, в наши годы, по его мнению, должно идти промышленное освоение Луны и создание на ней обитаемых баз. Впрочем, эти идеи вынашивались ещё с 60-х годов, так что теоретически это было возможно. Футуристы из журнала Time

В 1966 году в журнале Time появилось развёрнутое эссе «Футуристы» , которое описывало жизнь человечества в наши времена. И снова визионерство граничило с утопизмом: авторы говорили о массовой трансплантации органов (во многом сбылось) и глобальном контроле климата. Например, они предлагали с помощью атомного теплогенератора создать столь мощные восходящие потоки над Лос-Анджелесом, чтобы избавить его от смога (прожектёры из Министерства экологии могут взять идею на заметку).

Авторы эссе предсказывали массовую компьютеризацию и автоматизацию (сбылось), но в остальном уподоблялись разработчикам нашей концепции-2020, обещая минимальный гарантированный доход неработающему американцу в $30–40 тысяч в год (300 тысяч по нынешнему курсу). Сейчас даже работающие американцы получают в пять раз меньше. А ещё авторы эссе отличались милым прекраснодушием: — Есть те, кто предсказывают мрачное будущее, в котором общество управляется небольшими выбираемыми элитами, верховенствующими над безмозглым большинством, которое поддерживает своё настроение с помощью наркотиков: такой сценарий описан в книге «О дивный новый мир» Хаксли. Но большинство футуристов верит, что работа и в будущем останется единственным способом получить власть и авторитет. Что, кхм? Похоже, Хаксли был ближе к истине. Полёты на Марс и тотальный интернет

Марсианская трилогия писателя Кима Стэнли Робинсона 27 лет назад предсказывала высадку на Марс именно в 2020 году. Пилотируемые полёты на Марс действительно обсуждаются не первый год, но даже оптимисты из компании Илона Маска SpaceX не обещают этого ранее 2024 года.



официальный канал компании SpaceX / YouTube.com

Это прямая трансляция запуска корабля CRS-19 (декабрь 2019 года) компании SpaceX: на моменте 20:00 видно, как по соплу аппарата, который якобы уже находится в космосе, ползает мышь без скафандра. Это наводит на мысли, что мы ещё очень далеки от полётов на Марс. В 2020 году происходит действие любопытного романа «Воздух» канадского писателя Джеффа Раймана, который был опубликован 15 лет назад. По сюжету, проект Air (воздух) даёт людям возможность напрямую подключаться к информационному полю без каких-либо устройств. Технология показана через призму восприятия деревенской женщины, живущей в уединённом селе. Подобные интерфейсы находятся в зачаточной стадии, но можно рассматривать Air в более метафорическом ключе, например, как символ возрастающей зависимости людей от интернета. Кстати, идея тотальной подключённости к чему-нибудь волнует человека давно. Например, 80 лет назад дизайнер Гильберт Роуд считал, что в наше время в моде будут шляпы с радиоантеннами: с некоторой натяжкой идею Роуда можно считать предсказанием интернета вещей.

А Никола Тесла ещё в 1926 году вполне подробно описал будущий мобильный интернет: — Когда беспроводные технологии будут использованы в полной мере, вся Земля превратится в огромный мозг. Мы сможем общаться друг с другом мгновенно вне зависимости от дистанции. Но, кроме того, мы сможем видеть и слышать друг друга через телевидение, как если бы стояли лицом к лицу. В 1957 году в журнале «Популярная механика» инженер компании Honeywell писал, что в наше время основным видом транспорта будут капсулы, которые перемещаются в пневматической трубе. Отчасти эту идею пытается реализовать всё тот же Илон Маск в проекте Hyperloop, но в остальном наш транспорт принципиально не отличается от того, какой был в 1957 году. Как 2020 год показывали в кино

Снятый в 1965 году советско-американский фильм «Путешествие на доисторическую планету» описывает как раз 2020 год: люди колонизировали Луну и теперь высаживаются на Венеру, где обнаруживают ветхозаветных монстров. Кстати, высадке на Венеру посвящён первый роман братьев Стругацких «Страна багровых туч», который сами они не любили, потому что, как и авторы фильма, промахнулись с прогнозом: Венера у них получилась обитаемой, хотя температура 500 градусов Цельсия и давление под 100 атмосфер исключают привычные нам формы жизни. Просто тогда этого не знали.

Фото: заставка фильма «Живая сталь»

В 2020 году происходит действие фильма «Живая сталь» с Хью Джекманом, снятого 9 лет назад. Герои фильма — довольно проворные роботы-гладиаторы. Пока их не существует, хотя за последние годы прогресс в этой области значительный — посмотрите видео.



Двадцатиминутный фильм «Ракка» со звездой «Чужого» Сигурни Уивер в главной роли рисует 2020 год в апокалиптических цветах: человечество ведёт борьбу с жестокими рептилоидами, а сюжет фильма отчасти напоминает «Терминатора».

Видео: Oats Studios / YouTube.com

Если вам по вкусу российское кино, то в 2020 году происходит действие короткометражки «Серенада» — зомби-апокалипсиса, снятого в опустевшей деревне под Торжком.

Видео: Дмитрий Гребнев / YouTube.com

Ещё одно кино про 2020 год — полнометражный фильм «Мишень» с Даниилом Козловским.

Фильм «Мишень»: с модой авторы явно не угадали Фото: кадр из фильма «Мишень»

Снятый в 2010–2011 году, он отчасти экранизирует упомянутую концепцию-2020: Россия представлена процветающей страной, где жители настолько благополучны, что ищут новых смыслов. И находят благодаря «Мишени» — оставшемуся с советских времён астрофизическому комплексу, который оказывает на людей необычное влияние (спойлерить не будем).

Фото: обложка видеокассеты фильма ICE 2020