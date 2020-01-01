«Чем мой ребёнок хуже?». Мама дошкольницы — о странных дополнительных подарках в детсаду

Иногда самый счастливый момент в жизни ребёнка может обернуться слезами и обидами Фото: Стас Соколов

Читательница НГС Виктория (имя изменено по просьбе девушки) рассказала про конфликт, произошедший на утреннике в одном из детских садов Новосибирска. Дед Мороз на виду у всех детей торжественно вручил дорогостоящего робота-кошечку одной из девочек — подарок ему заранее вручили родители ребенка. Остальные дети получили в подарок одинаковые мешочки с конфетами. О том, нужны ли в детском саду равные подарки, почему некоторые родители пытаются привлечь к себе внимание, одаривая своего ребёнка дорогостоящими игрушками при всех, и как успокоить малыша, если тот впервые столкнулся с несправедливостью, — публикуем мнение Виктории.

— Наш утренник прошёл 24 декабря. Как обычно, родители заранее договорились в группе WhatsApp, что будут дарить детям. Заранее условились, что подарки будут одинаковыми. На этот раз мы остановились на светильных домиках и большом яйце «Киндер-сюрприз». Конечно, были и возражающие: кто-то хотел куклу подарить, кто-то — машинки. В итоге, по результатам голосования, решили всё-таки, что это будет «Киндер-сюрприз». Стоимость нашего подарка — 250 рублей, ещё столько же потратились на Деда Мороза и 50 рублей на подарок воспитателю. Довольно демократично — финансовое положение же у всех разное, а эта сумма вроде как устраивала всех.

С подарками определились, утренник прошёл хорошо, но ровно до того момента, пока Дед Мороз не поднял одну девочек нашей средней группы — Варюшу, не отвёл её к ёлочке и не вручил ей при всех ребятишках этот подарок — робота-кошечку. Мы просто ахнули. Это было уже после того, как детям дали их мешочки с «Киндером». Вот представьте, стоят детки с конфетами, а тут огромная коробка с игрушкой. Как оказалось, такую же историю родители Варюши повторили и в другой группе, куда ходит её младшая сестра. Её тоже одарили особенным подарком, только, как пояснили воспитатели, «упаковку немножко упростили». Уж не знаю, что там у неё было. Но у нас — огромная коробка, изображение этой кошечки на ней и слёзы других детей впридачу.



Подарки розданы, стали делать общее фото. Но какое уж тут фото? Явно не до него. Мою дочь вообще было не оторвать от этого робота — по фотографии видно, как она разглядывает эту яркую коробку. Я говорю ей «отойди», пытаюсь привлечь внимание, но та ни в какую. У других детей аналогичная реакция. Сфотографировали очень быстро, скомкано, нас тут же попросили освободить зал, так как там другой утренник должен был начаться. И уже в коридоре началось — дети в слёзы, у кого-то из девочек вообще истерика началась. Я для своей дочери тут же открыла этот несчастный «Киндер», дала ей шоколад, чтобы как-то отвлечь её, хотя в детском саду нельзя есть сладкое. Просто я понимала, что если ещё и моя дочка присоединится к этому общему рёву… А плачем мы громко, демонстративно. Но, к счастью, обошлось. Мы съели «Киндер», отправились домой и ситуация вроде как бы сглажена. Дочь позабыла о роботе-кошечке, отвлеклась на нас, на младшую сестрёнку, но рассказывала, как Варюша обсуждала с остальными эту игрушку: какие у неё кнопочки, а что кошечка умеет и всё в этом духе.



Некоторым повезло не так как нам — на утреннике были и те, кого особенный подарок ну очень расстроил. «Киндер» тут уже не помог. Очень разозлились родители, и я их понимаю. Тут же в чате пошло обсуждение — зачем нужен был этот подарок при всех, неужели нельзя было подарить робота дома или оставить Варюшу после того, как с утренника дети уйдут, и пусть бы Дед Мороз ей вручил игрушку отдельно. Одна мама в чате прямо так и писала: «А что, мой ребёнок хуже? Почему его нужно доводить до слёз и заставлять так себя чувствовать? Дома дарите хоть Луну с неба, но к чему эта игра на публику?». Позже этой маме пришлось пообещать своей дочери, что дома её ждёт тоже очень хороший подарок, ещё лучше Варюшиного.

Замечу, что родители Варюши на подарок не скидывались, поэтому я решила: может, они хотели на «Киндере» сэкономить, чтобы эти деньги на кошечку потратить? Хотя цена нашему подарку — 550 рублей, а игрушка не меньше 3000 рублей стоит, то есть траты несопоставимые. В любом случае, это желание выделиться подарком мне не совсем понятно.



Обиднее всего за детей. В первый раз столкнулись с такой несправедливостью, а новогодний праздник, который должен был приносить радость, закончился слезами. Так ведь быть не должно, были ведь договорённости. Ребёнку сложно что-то в таком возрасте объяснить, он маленький и хочет такую же кошечку.

Инцидент родители девочки никак не прокомментировали — в чате тишина, сама Варя больше в детсаду не появлялась, родители её сразу после утренника забрали. Позиция воспитателя такова: я не могу оставить ребёнка без подарка. Это я тоже понять могу, но вот что мне неясно, так это отсутствие единых правил для новогодних утренников. Как видно, договорённости между родителями не действуют, решить этот вопрос совместно с родительским комитетом не удаётся никак, воспитатели тоже отстранились от ситуации. Так может, стоило бы ввести правила для вручения общих подарков? Считаю, это было бы правильно. А если кто-то из родителей хочет одарить своего ребёнка не только конфетами, а чем-то большим, то, пожалуйста, — оставьте ребёнка после утренника с Дедом Морозом у ёлки, и пусть он дарит ему, что угодно. Это было бы логично — отдельному подарку такая специальная обстановка.



Или, может, теперь нам, родителям, иметь при себе запасной подарок на случай подобных ситуаций? Но решать с такими инцидентами точно что-то нужно.



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В авторских колонках НГС рассказывал и о других нестандартных ситуациях, в которые попадают родители малышей накануне Нового года. Так, мама пятилетнего сына поделилась в Instagram историей о том, как мальчик нашёл подарок раньше времени — её забросали советами, как выкрутиться из этой щекотливой ситуации.