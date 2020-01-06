Олимпиада, выборы и лишний день в феврале: 20 ожидаемых событий 2020 года

Джек Воробей следит, как вы проведете 2020 год Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Прошлый год был ярким и щедрым на события, но грустить по нему все-таки не стоит — наступивший приготовил нам сюрпризы. Поэтому открывайте календарь и записывайте: Олимпиада, перепись населения, концерт главных неформалов мира и новый день выборов. События, которые ждет Россия и мир, — в нашем обзоре.

Эпохальное: 29 февраля, перепись и юбилей Победы Если вы успели забыть, то наступивший 2020-й еще и високосный. Магия объясняется просто: астрономический год, за который Земля делает полный круг вокруг Солнца, длится 365 дней и шесть часов. Получается, что за четыре года накапливается лишний день, который издавна привыкли списывать на 29 февраля.



Для тех, кто верит в приметы, високосный год — тревожный и неприятный: не меняйте работу, не начинайте большие дела, не делайте серьезные покупки, не вздумайте жениться, рожать и еще с десяток разных «нельзя». Но не стоит забывать, что это всего лишь приметы, и люди могут жить благополучно, независимо от дат в календаре. Кстати, в високосный год родились Владимир Путин, Артем Дзюба и Андрей Малахов.

В 2020 году нас с вами в третий раз пересчитают: Всероссийская перепись населения начнется 1 апреля и закончится в конце декабря. На мероприятие планируется потратить 33 миллиарда рублей, и это всё — чтобы понять, перешагнула ли страна за отметку в 144,5 миллиона жителей. Рассказать о себе государству можно одним из трех способов: заполнить заявку на портале госуслуг; дождаться переписчика дома; сходить в ближайший пункт переписи (адреса опубликуют позже, пока что известно, что они будут расположены в МФЦ, школах и Домах культуры — прямо как пункты для голосования).

Вас хоть раз переписывали?

9 мая Россия отметит 75-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне — 2020 год Владимир Путин уже объявил Годом памяти. Патриотические и образовательные мероприятия будут проходить весь год, информацию о них можно узнать на специальном сайте Победы. Главные события, конечно же, пройдут 9 мая: на Красной площади состоится торжественный парад с участием военных контингентов стран из Организации договора о коллективной безопасности (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и другие). Не исключено присутствие лидеров мировых государств. А в Курске вскроют капсулу с посланием защитников Курской дуги потомкам.

На федеральном уровне велся договор о дополнительных выплатах ветеранам ко Дню Победы, но пока указа нет Фото: Оксана Козырева / NGS.RU

Спортивное: ЧМ по хоккею и Олимпиада без России В мае готовимся разыскивать наших мужчин в спортбарах и дома у телевизора, а все потому, что в Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Сборная России автоматически участвует, ее место — в высшем дивизионе по итогам ЧМ-2019, где мы, напомним, заняли третье место. Впрочем, пока мир замер в ожидании реакции IIHF на решение WADA об отстранении российских спортсменов от мировых соревнований. В случае положительного вердикта флаг придется сменить на нейтральный.

Игры группового этапа ЧМ-2020 будут проходить ежедневно с 8 по 19 мая. В первый же день чемпионата наша сборная встретится со сборной Швейцарии, начало игры в 21:20 по московскому времени.

Известно точно, что российский триколор не украсит летние Олимпийские игры в Токио. Отдельные спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговому скандалу, смогут выступать под нейтральным флагом. Грустно, но никто не отбирает у нас возможности следить за этим событием, тем более что Япония готовится к нему с особым трепетом. Под олимпийские объекты пошли 23 района Токио, главный стадион, построенный к Играм 1964 года, реконструируют, а на соревнования продадут 7,5 миллиона билетов.



Допинговый скандал лишил спортсменов Олимпиады, а простых телезрителей — лишней порции эмоций Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Единственное, что сейчас огорчает спортсменов и болельщиков — перенос соревнований по спортивной ходьбе и олимпийского марафона в Саппоро (800 километров от Токио) из-за сорокаградусной жары.

Следите за играми с 24 июля по 9 августа.

Политическое: в России выбирают губернаторов, в Штатах — президента

13 сентября — единый день голосования в России: два десятка субъектов будут выбирать себе новых глав и депутатов в парламенты городского и регионального уровня. Архангельская, Ленинградская, Ростовская области выберут губернаторов, в Курганской, Новосибирской, Челябинской областях пройдут выборы в местное Законодательное собрание. Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск доберут депутатов в городские советы, а в Курской области решат, кто будет представлять интересы региона в Государственной думе.

3 ноября в США выберут президента. Голосованию предшествуют праймериз, их победители — представители главных политических партий Штатов — и становятся основными кандидатами на президентское кресло. Дональд Трамп уже заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок, среди его конкурентов от республиканцев — член Палаты представителей Джо Уолш, бизнесмен Роки де ла Фуенте. От демократов выдвигается владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, бывший вице-президент США Джо Байден. Интересы также высказывали актриса Анджелина Джоли, рэпер Канье Уэст и боксер Оскар Де Ла Хойя.



Киносериальное: Бондарчук, Вин Дизель и «Доктор Кто»

Новый год в российских кинотеатрах начнется с «Вторжения» — фантастической драмы Федора Бондарчука. Это продолжение кинокартины «Притяжение», действие разворачивается три года спустя. На главной героине Юле (Ирина Старшенбаум) специалисты секретных лабораторий Министерства обороны ставят опыты. Способности девушки привлекают не только военных специалистов, но и внеземные цивилизации.



Федор Бондарчук идет в новый год с новым фильмом Фото: «Вторжение» / Kinopoisk.ru

В конце мая увидим девятую главу «Форсажа» о неуловимом Доминике Торетто — легенде уличных гонок и опасных преступных игр. В главной роли, конечно же, Вин Дизель. Все новинки кино января ищите по этой ссылке.

В сериалах тоже есть новинки: с 1 января выходит 12-й сезон «Доктора Кто». Фанаты ждут встречи со знакомыми персонажами, среди них Грэм, который становится доверенным лицом Доктора. В сентябре ждет юбилейный выпуск «Американской истории ужасов»: сценаристы пока не раскрывают деталей, но известно, что этот сезон тесно перекликается с классическими ужастиками — «Кошмаром на улице Вязов», «Пятницей, 13-е». Создатели «Американской истории преступлений» к осени обещают раскошелиться на третий эпизод, на этот раз он будет посвящен связи Била Клинтона с Моникой Левински. Сезон называется «Импичмент». Предполагаемая дата выхода — 27 сентября.

Торжественное: «Оскар» для Тарантино

Ровно неделя остается до объявления всех номинантов главной кинонаграды мира, само вручение «Оскара» пройдет 9 февраля в Голливуде. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» поборется с Эстонией, Францией, Испанией и Южной Кореей в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А саундтреки «Короля льва», «Рокетмена» и «Алладина» претендуют на статуэтку в номинации «Лучшая песня».

Кто же заберет главную награду — интрига. Букмекеры считают, что за приз в номинации «Лучший фильм» поборются «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Вероятно, актеры этих же фильмов — претенденты на «Оскар» за лучшую роль.

Музыкальное: Хаски, Green Day и Монеточка

Без музыкальных премьер 2020 год представить сложно. Над новым альбомом работает сладкоголосая Лана Дель Рей. Предположительное название пластинки White Hot Fever, дата релиза пока неизвестна. В апреле фанаты Green Day получат новый диск. Альбом Father of All Motherfuckers станет первой серьезной работой со времен трилогии Uno, Dos, Tre, выпущенной в 2012 году.



На российской сцене тоже обновления: 31 января второй альбом выпускает любимчик девочек Тима Белорусских. Выход пластинки «Моя кассета — твой первый диск» случится ровно через год после дебюта «Твой первый диск — моя кассета». Весной ждем новый альбом опального рэпера Хаски, название — аббревиатура «4ПМП», расшифровка которой пока в секрете. В апреле с альбомом готовится выйти певица Лиза Монеточка.

Лиза Монеточка пообещала поклонникам в инстаграме новый альбом Фото: Максим Воробьев / E1.RU

Концертное: едем к «Брату» на юбилей

21 марта в столичном «Крокусе» соберутся все рокеры России: Вячеслав Бутусов, «Маша и медведи», «Сплин», Настя Полева, Глеб Самойлов, Сергей Бобунец и другие исполнят саундтреки из фильма «Брат-2», которому исполняется двадцать лет. Четырехкратный обладатель «Грэмми» Ленни Кравиц в начале июня привезет в столицу свое шоу. А если задержитесь в Москве до начала июля — попадете на выступление волосатых легенд хеви-метала Iron Maiden (группе, кстати, уже 45 лет!).

Страда музыкальных фестивалей традиционно растянется на всё лето: с 24 по 26 июля неформалы будут топтать поляну «Нашествия», 27 июля в Самаре пройдет «Рок над Волгой», с 7 по 9 августа планируйте поездку в Нижегородскую область на Alfa Future People.

Технологическое: гигантский iPhone и еще четыре «яблока»

Урожайным будет год для Apple, корпорация планирует представить сразу пять моделей iPhone. У самого большого телефона диагональ экрана будет 6,7 дюйма, модель оснастят тремя камерами (как у модели 11 Pro). Еще три камеры поместятся на модель поменьше, с диагональю 6,1 дюйма. Модели с экранами 5,4 дюйма будут уже двухкамерными. Размер экрана самого маленького смартфона — 4,7 дюйма.

