Новогодние FAQ: могут ли лишить прав за похмелье

Похмельное состояние является поводом для инспектора ДПС провести медосвидетельствование Фото: Олег Каргаполов

Один из водительских мифов гласит, что если после пьянки хорошенько выспаться, на утро можно за руль. Инспекторы ГИБДД только и ждут таких наивных.Ниже подборка ответов на часто задаваемые вопросы о новогоднем похмелье.

Как сильно вы пили в праздники? (если выберете первый ответ, вам достаточно прочитать лишь следующий абзац статьи)

Сколько времени алкоголь выводится из организма?

Наркологи говорят, что гарантированно трезвым человек будет спустя сутки после окончания попойки, в остальном «срока трезвости» нет: он зависит от количества и типа алкоголя, а также от параметров организма: пол, масса тела, эффективность печени...



Лёгкие напитки, особенно игристые вина, всасываются и выводятся быстрее. Тяжёлый алкоголь даёт сильный отсроченный эффект.

Ошибочно мнение, что спасает жирная и обильная пища: она снижает пиковые значения опьянения, но растягивает его на более длительный срок, в том числе, потому что перегружает печень.

Фото: Анна Рыбакова

Помогает ли сон восстановиться?

Сон расслабляет, но выведению алкоголя не способствует, поскольку замедляет обмен веществ. Наркологи считают алкогольный сон некачественным. Отдыхать после попойки нужно, но не стоит считать это гарантией отрезвления.

Что такое похмелье

Обычно мы понимаем под похмельем болезненное состояние на утро после выпивки. У врачей же в ходу термин «абстинентный синдром»: потребность в повторном приёме алкоголя (опохмелке). Это один из признаков серьёзного алкоголизма.

С абстинентным синдромом всё понятно: при хроническом алкоголизме за руль нельзя. Что касается народного понимания похмелья, то оно также опасно: в пункте 2.7 ПДД, который запрещает пьяную езду, есть аналогичный запрет на управление автомобилем в болезненном состоянии.



Как определить трезвость народными методами?

Строго говоря, никак. Все народные методы, вроде «пройди по прямой» и «ну-ка, дыхни» позволяют выявить сильное опьянение, но не дают картины при пограничных состояниях. Поэтому, если под рукой нет алкотестера, лучше выждать с запасом или воспользоваться такси.

Как определяют опьянение?

Инспекторы ДПС для первичного освидетельствования используют алкометры. Пороговым значением является содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в 0,16 мг/л. При медицинском освидетельствовании, кстати, тоже используют алкометры, плюс ряд других тестов. В крайнем случае могут взять на анализ кровь (предел — 0,3 г/л).

Могут ли наказать за вождение в состоянии похмелья?

Для инспекторов критерием являются показания алкометра, то есть само по себе болезненное состояние ненаказуемо.

Но есть тонкость. Чтобы инициировать процедуру освидетельствования, инспектору нужно выявить признаки опьянения, которые отражаются в протоколе. Среди них: запах алкоголя, нетвёрдая речь или поза, покраснение лица. То есть похмельный водитель как минимум даёт повод для тщательной проверки.

