«Путинские пособия», зарплаты и пенсии: что вырастет в 2020 году

В новом году увеличатся выплаты, которые полагаются мамам Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

В наступившем году нас ждет много важных изменений: с 1 января в силу вступило множество законов и приказов. Часть из них посвящена социальной сфере — льготам, пособиям, пенсиям. Чтобы вы не растерялись в новом году и получили всё, что вам причитается, в полном размере, мы подготовили шпаргалку. В ней собрали все федеральные выплаты, сумма которых изменилась в этом году хоть на несколько копеек.



В наступающем году многие выплаты вырастут. Но несильно Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Минимальный размер оплаты труда

В январе 2020 года в России на 850 рублей вырос прожиточный минимум, а вместе с ним и минимальный размер оплаты труда. В 2019 году он составлял 11 280 рублей, а станет 12 130 рублей. Это скажется не только на зарплатах, но и на оплате больничных, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Правда, коснется только тех, кто в последнее время или не работал, или зарабатывал меньше прожиточного минимума. Так, мамы детей до полутора лет, которые получали минимальную зарплату, будут получать ежемесячно 4852 рубля.



Материнский капитал

В 2020 году впервые за пять лет выросла сумма материнского капитала. С 2016 года родители двух или более детей могли получить от государства 453 026 рублей. С нового года сумма выросла на 13 тысяч — до 466 617 рублей. Потратить эти деньги можно будет на образование, реабилитацию детей-инвалидов, мамину пенсию или улучшение жилищных условий. Подробнее о том, как правильно распорядиться маткапиталом, можно прочитать в нашем материале.



Единственный способ законно обналичить материнский капитал — оформить «путинское пособие» Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Правда, при использовании материнского капитала в качестве первого взноса за ипотеку возникают трудности. Одна из них заключается в том, что банки не спешат переводить собственные деньги застройщикам, а те в свою очередь не хотят ждать несколько месяцев транша от пенсионного фонда. На эту проблему наконец-то обратили внимание в ПФР — перед Новым годом был подготовлен и направлен в Минтруд законопроект, который позволит сократить срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала.

«Путинское пособие»

Поскольку прожиточный минимум вырастет не только у взрослых, но и у детей, меняется и сумма «путинских пособий». В 2020 году в среднем по стране ежемесячная выплата будет составлять 11 004 рубля. Но это не единственное изменение, которое коснется детских денег.



Расширяется круг тех, кто имеет право на получение пособия. Прежде это были родители детей до полутора лет, в семьях которых средний доход меньше полутора прожиточных минимумов. Теперь возраст ребенка повышают до трех лет. Кроме того, теперь на пособие могут претендовать семьи, где уровень дохода меньше двух прожиточных минимумов на человека.



Теперь дополнительные деньги на ребенка мамы смогут получать до трех лет Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Получить пособие можно только на первого и второго ребенка. При этом деньги на первенца дает государственный бюджет, а вот выплаты на второго ребенка будут уже из средств материнского капитала. Так что стоит подумать, прежде чем бежать оформляться. Тем не менее на конец 2019 года эту возможность использовали уже 116 тысяч семей, так что если и вы решитесь, то можете воспользоваться нашей инструкцией, чтобы оформить пособие быстро и без лишних движений.

Выплата при рождении ребенка

Детские пособия индексируются каждый год, но не в январе, а в феврале. Индексация равна инфляции за предыдущий год, поэтому точных данных пока нет, но можно высчитать примерные суммы на основе последних данных Центробанка. Согласно самому свежему выпуску информационно-аналитического комментария ЦБ РФ, в октябре 2019 года инфляция составила 3,8 процента. Если брать за основу эти данные, то единовременное денежное пособие при рождении ребенка, которое сейчас составляет 17 479 рублей, в феврале будет равняться 18 143 рублям.



Есть и другие выплаты и льготы, которые полагаются родителям. Не все они будут проиндексированы, но будут действовать в 2020 году. Узнать что должно вам государство и как это получить, можно в нашем материале. Пенсии



Пенсии в этом году выросли на шесть с половиной процентов Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

В январе 2020 года пенсионеры получат новую сумму — пенсии проиндексируют на 6,6%. Правда, повышение коснется только тех, кто сидит дома, — работающим пенсионерам индексация не положена. Сумма вырастет примерно на тысячу рублей, но это довольно абстрактно. По данным пенсионного фонда, в 2019 году средняя пенсия составляла 15 459 рублей, в 2020 году она будет равняться 16 389 рублям. Если хотите высчитать повышение своей пенсии, умножьте текущую сумму на 1,066. Допустим, в 2019 году пенсия была ровно 10 тысяч рублей, значит, в 2020-м вам добавят 660 рублей. Обратите внимание, что для расчетов нужно использовать «чистую» пенсию — без доплаты до прожиточного минимума, ЕДВ и прочих надбавок.

Минимальная пенсия тоже вырастет — до прожиточного минимума пенсионера, который в этом году составляет 9236 рублей. В 2019 году он был меньше — 8846 рублей. При этом величина доплаты до прожиточного минимума останется неизменной. То есть, если проиндексированная пенсия с доплатой до прожиточного минимума оказалась больше него, доплату оставят на том же уровне, а не будут уменьшать.

