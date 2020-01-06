Патриот с автоматом: тестируем первый в истории УАЗ с гидромеханической трансмиссией

«УАЗ-Патриот» получил автоматическую коробку передач, которую выпускает во Франции компания Punch Powerglide Фото: Артем Краснов

«УАЗ-Патриот» в первые минуты тест-драйва всегда казался мне грузовиком из-за его высокой посадки, габаритов и тугих длинноходных педалей газа и сцепления: ногами двигаешь, словно на веломобиле едешь. Версия с автоматом в этом смысле подарок: включил режим D, отпустил тормоз — и всё, покатился. Но в воздухе витает вопрос с политическим подтекстом: обязателен ли «Патриоту» автомат? Тем более минимальная цена на такую версию стартует от отметки 1,034 миллиона рублей.

Некитайский автомат

Изначально УАЗ рассматривал установку на «Патриот» дешёвых азиатских узлов, но в итоге отсеял их все и выбирал из двух шестиступенчатых автоматов известных производителей: ZF и Punch Powerglide. Остановились на втором варианте: поставки автоматов в Ульяновск идут напрямую с завода компании во французском Страсбурге.

Шестиступенчатый автомат Punch Powerglide 6L50 имеет демпфер крутильных колебаний, чтобы исключить вибрации Фото: УАЗ

Коробка 6L50 изначально разрабатывалась для моделей концерна GM, которому принадлежал завод во Франции, поэтому с 2006 года ставилась на ряд американских машин вроде Chevrolet Camaro и Cadillac CTS. Использовали её и европейские модели, например BMW X3. Но в середине десятых годов начался массовый переход на восьмиступенчатые автоматы и большая часть производителей перешла на продукцию ZF.

Сама по себе гидромеханика 6L50 заслужила неплохую репутацию, хотя на трушные внедорожники ранее не устанавливалась и, судя по форумам, в экстремальных режимах имеет склонность к перегреву. Впрочем, по меркам скромного патриотовского двигателя ЗМЗ-409051 ( 150 л. с. , 235 Н*м ) она обеспечивает более чем двукратный запас «на вырост»: в пиковых режимах она способна переваривать до 650 Н*м крутящего момента. Поэтому, по всем признакам, при выборе коробки УАЗ поставил надёжность в список приоритетов, отсюда и цена.

Для адаптации коробки пришлось внести ряд изменений в конструкцию пола, креплений и приводных валов Фото: Артем Краснов

Кстати, УАЗ и сама Power Glide считают коробку необслуживаемой: масло Dexron VI якобы залито на весь срок эксплуатации, точнее, на его гарантийную часть (3 года, 100 тысяч км). В форумах же бывалые настойчиво советует не тянуть с заменой масла более 80 тысяч км.



Слишком адаптивный автомат

Селектор коробки выглядит аккуратно, хорошо ложится в руку и предельно прост в использовании. Спортивного и других спецрежимов нет, поэтому единственным опционом остаётся ручной режим, если качнуть рычаг вправо.

Паз селектор прямой, но проблем это не создаёт: режимы P и D находятся по краям Фото: Артем Краснов

Когда проходит эйфория от простоты трогания с места, проявляется другая черта: «Патриот» с автоматом задумчив и при нажатии на газ меланхолично размышляет о смысле бытия и вреде всякой суеты. Машина словно потяжелела на тонну, поэтому я начинаю решительней обращаться с газом, а коробка в ответ вдруг скидывает передачу и загоняет обороты сразу за отметку 4000. «Патриот» оживает, но делает это слишком резко, и первые минуты диалог никак не выстраивается.

Но километров через пять коробка становится более чуткой, а обрывистость характера уходит. Судя по всему, автомат «слишком адаптивен»: после осторожного клиентского тест-драйва он заснул, но после недлинного марша по трассе со средней интенсивностью уловил мои запросы и стал реагировать охотнее.

Установка автомата не сказалась на дорожном просвете Фото: Артем Краснов

Алгоритм его работы примерно такой: на круизных скоростях он держит двигатель на 1500–2000 об/мин, чему способствует более длинная в сравнении с механикой высшая передача. На обгонах он забрасывает стрелку тахометра выше 4000 об/мин и далее крутит двигатель до 5500 об/мин.



Работа самого автомата вопросов не вызывает: переключения в меру расторопные и, в общем, незаметные. Другое дело, что природная шумность «Патриота» обостряет ощущения, как опасный секс, поэтому на разгонах кажется, будто коробка слишком уж насилует мотор, хотя ничего сверхъестественного не происходит. Динамика разгона относительно механических версий не изменилась, то есть примерно те же 15 секунд, но езда с автоматом в любом случае выходит плавнее.

При езде по трассе «Патриот» и раньше не был чемпионом, так что автомат в этом смысле мало что изменил Фото: Артем Краснов

И к этому, как и хорошему вообще, быстро привыкаешь. В городе автоматический «Патриот» позволяет дистанцироваться от водителей маршруток, с которыми сидишь на одном уровне и испытываешь некую родственность чувств. Но, в отличие от них, тебе больше не нужно вкалывать рычагом, как рабу на галерах, а можно положить правую руку на широкий подлокотник и слегка развалиться. УАЗ уже несколько лет пытается превратить «Патриота» в продвинутый вариант городского кроссовера, и установка автомата — вероятно, самый убедительный шаг на этом нелёгком пути.

А что с проходимостью?

Установка автомата не повлияла на геометрическую проходимость: поддон картера коробки находится выше резонатора и поперечной балки.

Управление раздаточной коробкой — с помощью сервоприводов. Также видна кнопка включения опционной блокировки заднего дифференциала Фото: Артем Краснов

Полноприводная трансмиссия сохранила свои возможности: у «Патриота» постоянный полный привод с жёстким подключением передней оси и понижающей передачей. Для автоматических «Патриотов» используется раздаточная коробка фирмы Divgi-Warner — лицензионный вариант BorgWarner, выпускаемый в Индии. С 2018 года такие коробки ставили и на обычные «Патриоты» вместо корейской Dymos, и в целом их конструкция схожа. У индийской раздатки на толику длиннее понижающая передача, как длиннее и первая передача у самого автомата. Но это, скорее всего, сполна компенсируется возможностями гидротрансформатора, который на малых скоростях обеспечивает дополнительное увеличение момента. Для езды в тяжёлых условиях разумно включить ручной режим, тем более в нём коробка добросовестно держит выбранную передачу, даже если обороты перехлёстывают за 5000 об/мин.



Вероятно, главным ограничением на тяжёлом бездорожье будет температурный режим коробки и мысли о её ресурсе, поэтому для участия в трофи-рейдах лучше выбирать механические «Патриоты». Машины с автоматами всё же для тех, кто ездит по городу не меньше, чем по хлябям отечества.

Цена вопроса

Стоимость обычного «Патриота» начинается от 819 900 рублей за версию Fleet с уазовской раздаткой и 135-сильным мотором. «Нормальные» версии стоят от 840 900 рублей.

В ходе многочисленных рестайлингов «Патриот» получил современный салон с мультимедийной системой и климат-контролем Фото: Артем Краснов

Изображение с камеры заднего вида не слишком разборчивое, но есть визуальный и акустический парктроник Фото: Артем Краснов

В топовых версиях есть кожаный салон Фото: Артем Краснов

«Патриот» с автоматом дороже — от 1,034 миллиона рублей, но и базовая комплектация сразу лучше: версия «Оптимум» включает кондиционер, подушку безопасности переднего пассажира и дополнительный отопитель салона. Близкая комплектация с механикой обойдётся в 945 тысяч рублей, то есть доплата за автомат составляет около 90 тысяч рублей.

Топовая версия стоит без малого 1,3 миллиона рублей: в ней есть ESP, мультимедийная система, кожаный салон, камера заднего вида. Из опций остаётся лишь блокировка заднего дифференциала (39 тысяч) и предпусковой подогреватель (45 тысяч).

Не крутовато ли просить более миллиона рублей за «УАЗ-Патриот»? Тут как посмотреть. Среди новых автомобилей конкурентов у него нет даже среди кроссоверов: для сравнения, Hyundai Creta с автоматом стоит дороже, поэтому здесь УАЗ имеет неплохой запас прочности.

Другое дело, потенциальных владельцев может отвлечь рынок подержанных автомобилей: вот список полноприводных автомобилей, которые реально купить за стоимость «Патриота» с автоматом.

За сумму до 1,3 миллиона рублей можно посмотреть Mitsubishi Pajero или Toyota Land Cruiser Prado.

Впрочем, подержанные иномарки — привычный конкурент для УАЗа, и добавление версий с автоматом позволит удержать клиентов, которые уверены, что две педали всегда лучше трёх. А такие есть и среди поклонников ульяновских внедорожников.

