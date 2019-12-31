Подари, пожалуйста! Самые трогательные письма детей и взрослых Деду Морозу

Жители Новосибирска и области в этом году отправили 900 писем в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг Фото: Густаво Зырянов

В этом году новосибирцы отправили в три раза больше писем Деду Морозу — почти 900. Такие подсчёты привели на «Почте России» в Новосибирске, где собирали корреспонденцию из специальных новогодних ящиков. Но, конечно, большую часть писем зимнему волшебнику дети передают через родителей в обход ящиков. Корреспондент НГС попросила родителей и пресс-службу Деда Мороза поделиться самыми милыми, трогательными и добрыми просьбами новосибирских детей и взрослых. Какие необычные подарки они просят? Сейчас узнаем.



Самые необычные просьбы Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, письма от детей и взрослых приходят круглый год. Как правило, с октября их начинает приходить всё больше, в ноябре 2019 года поступило больше 28 тысяч писем, а в декабре ожидали больше 150 тысяч. Они сортируются по содержанию: творческие, добрые, социальные, просьбы, без адреса. В первую очередь Дед Мороз отвечает детям на письма, если они творческие, добрые, коллективные. Ответ можно получить в течение года.

При отборе писем Дед Мороз, прежде всего, обращает внимание на письма от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из которой сложно выйти не только ребёнку, но даже взрослому человеку.

— Самые необычные просьбы — скатерть-самобранка для мамы, невидимая шпаргалка, отпуск в 365 дней, волшебная пыль, волшебная палочка, говорящие животные, волшебные способности, чемодан, в котором не заканчиваются деньги. До чего только не додумается детская фантазия! — поделились в пресс-службе Деда Мороза. Одно из самых необычных посланий этого года — 100-рублевая купюра, на которой, как на открытке, написано обращение к Деду Морозу.



Девушки просят мужчину мечты и здоровья детям, мужчины — карьеру, зарплату и машину В большинстве писем, адресованных Деду Морозу, — поздравления с Новым Годом, рисунки, поделки. В этом году много писем, написанных по типографскому трафарету, где заполняют только отдельные строчки. Также приходят письма и на электронную почту. Но, по словам Деда Мороза, он радуется всё-таки больше, когда читает рукописные письма, которые можно подержать в руках — от них веет теплом, добротой и сердечностью.

Основное количество приходит от детей, но также Деду Морозу пишут и взрослые — примерно 1/3 всех писем. Молодые девушки и женщины чаще всего просят встречу с мужчиной их мечты, здоровых детей, семейного счастья, мужчины желают карьерного роста, машины, большую зарплату.

Пенсионеры просят о материальной поддержке, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них как способ выговориться — они пишут о переживаниях за судьбу своих детей и внуков. Новосибирские дети желают получить в подарок сенсорный телефон или планшет, ноутбук, кукол ЛОЛ (это топ последнего года у девочек), конструктор «Лего» уже в давно в списке самых желанных подарков, квадракоптеры, гироскутеры и другие игрушки. Мы собрали избранные письма новосибирских детей, которыми с нами поделились родители и пресс-служба Деда Мороза.



«Будь осторожен: во дворе большая собака»

Фото: читатель НГС

«Здравствуй, милый Дед Мороз. Можно мне на Новый год набор "Лего Гранд Отель" 41101 — это его номер. Пожалуйста!! Будь осторожен: во дворе большая собака. Она не лает, но прыгает. Несколько писем испортила!!!!!!!!!» — пишет заботливая 9-летняя Вика.

Победитель в номинации «Очень точно знаю, чего хочу»

Фото: читатель НГС

«Уважаемый Дедушка Мороз. Принеси мне JJRCX 6A ircus5G WiFi PV двойной GPS 1080р с широкоугольной камерой двухосевой самостабилизирующийся Gimbal над уровнем моря RC Дрон Квадрокоптер RTF одна батарея», — пишет 9-летняя Катя, сестра Вики. Именно это письмо испортила их собака.

Таня Олейник нарисовала свою фамилию

Фото: читатель НГС

«Дорогой Дедушка Мороз. Подари мне, пожалуйста, машинку на пульте управления», — написала 5-летняя Таня Олейник и мило украсила письмо оленями.

4-месячный мальчик просит 3-комнатную квартиру



Фото: пресс-служба Деда Мороза

«Здравствуй, Дорогой Дедушка Мороз! Пишет маленький мальчик (имя скрыто по просьбе Деда Мороза). Мне 4 месяца. Живу я в городе Новосибирске. Хочу я на Новый год новую трёхкомнатную квартиру, чтобы жили там мама, папа, я и сестрёнка. До свидания, Дедушка Мороз».



«Если даже вы мне не подарите живого мопса, я не обижусь и всё равно буду верить в вас»

Фото: пресс-служба Деда Мороза

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Дима (имя изменено по просьбе Деда Мороза. — Прим.ред.). Мне исполнилось 12 лет. Три года я борюсь с заболеванием и болезнь у меня "лейкоз лимфобластный". Сейчас я дома, а не в больнице, так как наступил рецидив болезни, но я под контролем врача. У меня есть желание увидеть вас, Дедушка Мороз, но пока нельзя, есть ограничения. Я сижу дома, с друзьями не общаюсь, не хожу в школу. Но ко мне приходят учителя, и я занимаюсь дома, сейчас я в шестом классе. Я в вас всегда верил и верю, и надеюсь, Вы мою просьбу исполните. Я очень хочу мопса (щенка). С наступающим Новым годом, Дедушка Мороз. Желаю Вам всего хорошего, а самое главное — здоровья. С уважением к Вам, Дима. Если даже вы мне не подарите живого мопса (щенка), я не обижусь на Вас, и всё равно буду верить в Вас. До свидания и спасибо за всё».

Добрый Саша попросил подарок для брата, который пока не умеет писать



Фото: читатель НГС

«Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Стрельцов Саша. Спасибо за подарки в прошлом году. Я прочитал все книги, которые ты мне подарил. В этом году я стараюсь учиться хорошо, и я опять отличник, стараюсь слушаться маму и бабушку, и помогаю им с братиком. Я прошу тебя подарить мне Lego Star Wars Йоду с номером набора 75255 или "Лего Марвел" с номером набора 76125. На твой выбор. И ещё мой братик Ваня пока что маленький, писать не умеет и мечтает о игрушке Робокар Поли. Подари, пожалуйста, ему эту игрушку. Желаю тебе крепкого здоровья и успехов во всех твоих делах. С уважением, Стрельцов Саша и Стрельцов Ваня».

Попросил футбол и немного устал писать

Фото: читатель НГС

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Я хочу от тебя настольную игру футбол», — пишет 6-летний Егор.

Подарок, который очень часто просят дети

Фото: читатель НГС

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Миша. Мне 10 лет. Я очень люблю футбол. Я хожу в четвёртый класс и учусь хорошо. Подари мне, пожалуйста, планшет».

Девочкам никуда без единорога

Фото: читатель НГС

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Рита. Мне 5 лет. Подари мне, пожалуйста, единорожку Пупси и "Лего Холодное сердце", планшет».



Письма взрослых: «Рассказала свою историю, как с Богом поговорила»



Фото: пресс-служба Деда Мороза

Фото: пресс-служба Деда Мороза

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Пишу Вам из далёкой Сибири. Прежде всего хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом! Желаю тебе самого главного — здоровья. А теперь кратко свою историю. Однажды, под Новый год, я пожелала своему сыну (у него двое детишек) хоть маленький, но свой домик, вырезала из бумаги и повесила на ёлку. И, о чудо! Сын взял ипотеку и купил домик. Всё сбылось! Я всем рассказывала об этом. Но радость была недолгой, весной случился пожар. Огнём было уничтожено всё: дом, постройки, машина (мы с мужем взяли в кредит). Дети выбрались через окно, практически голые. И вот теперь: выплачиваем ипотеку (страховку выплатили третью часть) ежемесячно 13 500 рублей, рассчитались за машину, кое-как одеваемся. С большим трудом восстановили документы, пошли работать. Старший мальчик пошёл в первый класс, малыш (2,5 месяца) в детский сад. Конечно, очень трудно. Мы оба пенсионеры, муж всеми силами старается заработать хоть какую-то копейку, хотя он инвалид, но надо помочь детям. Мы никакие не алкаши, всю жизнь работали: я — ветеран труда Новосибирской области. Ну вот, Дедушка Мороз! Рассказала свою историю, как с Богом поговорила. Просить у тебя что-то рука не поднимается. Чем можешь, тем и поможешь, твоя воля. За всё спасибо. Будем рады любому твоему подарку для детей и внуков». «Хоть мне 50 лет, но я верю в чудо»

Фото: пресс-служба Деда Мороза

Фото: пресс-служба Деда Мороза

«Уважаемый Дед Мороз, хоть мне 50 лет, но я верю в чудо. Одним из них являетесь Вы. Что бы я попросила? Подарок под ёлку? Ну разве что сладкий. Но… В феврале мне предстоит операция. Детей нет, мужа тоже, родители умерли. Но иногда мне помогают. А разве это не чудо? А насчет операции, наркоз (и многие другие лекарства) мне противопоказаны. Так что и без операции я помру и с ней помру, или проснусь неизвестно какой. А может, из-за переживаний сошла с ума? А хочется проснуться здоровой и в разуме. Как говорил Папанов, как хочется пожить по-человечески (в своём последнем фильме). Верующая ли я? Нет. Хотя Иван Васильевич в соответствующем фильме будучи замурованным в лифте крестился. Так и я (что-то потеряла и долго ищешь, находишь). Бывает и перекрестишься, и обязательно поблагодарю судьбу и... родителей. Почему я так тебе пишу? Братьев и сестёр у меня нет. Дядей-тётей тоже. Соседи то уезжают, то умирают (по старости). Поговорить мне не с кем. Весной я посадила во дворе две рябинки и берёзу. Берёза и рябина вымахали со второй этаж. На них воробьи качаются. А одну рябину осенью кто-то сломал. Обидно. А ведь человек должен посадить дерево. Но весной (если доживу) посажу липку. Я работала медсестрой в школе, потом волонтёром в библиотеке (там есть кинозал, и я рассказывала о фильмах Хоттабыч, Чапаев и другие: кто снимал и снимался, когда, как сложились судьбы участников). Что бы я попросила у Деда Мороза? Здоровья, счастья, удачи, ума. И денег, которые заработаны честным трудом. Очень хочется устроиться в поликлинику, куда я приписана, но уже 3 года не могу сделать. Они знают, что инвалид, и отказывают. Но несмотря на инвалидность я могу выполнять несложные задания: разносить карточки, ночью в больнице смотреть — не стало ли кому плохо. А сколько сказок я знаю! Ещё когда работала в школе, я водила малышей на прививки, но они не плакали! А старались быстрее "уколоться" и опять ко мне — сказки слушать. Что мне хочется? Обновить гардероб — совсем сносился. Ну и, наконец, — я женщина. И поставить оградки на могилках родителей. Очень хочется побелить и покрасить квартиру! Но нужны деньги и работа. Извините, Дед Мороз, за безграмотность, а скорее за чушь, что я Вам написала, но сначала надо оплатить операцию, а там и платье, и липка, и квартира. От тебя я прошу здоровья, счастья, ума, удачи и помочь устроиться на работу. Всего Вам хорошего».

Художница, которая рисует свои подарки

Фото: пресс-служба Деда Мороза

«Дорогой Святой Николай! Можно мне, пожалуйста, эту гитару среднего размера и кугуруми панда (покрывающие всё тело костюмы в виде животных . — Прим.ред.) 140-го размера».

«А попрошу я у вас скричера Вибона и тысячу рублей»

Фото: читатель НГС

«Здравствуйте, Дед Мороз. Меня зовут Уля, мне 8 лет. Я живу с мамой, младшим на восемь лет братом Гришей и отчимом Сашей, но я зову его Сурик. Этот год я провела хорошо, особенно в 2019 году мне понравилось лето. Летом мы катались на лодке, у меня был день рождения и много ещё. Зима, весна и осень этого года мне тоже понравились. Я желаю вам за этот новый год быстро развести подарки по домам. А попрошу я у вас скричера Вибона (очень популярные сейчас у детей трансформеры. — Прим.ред.) и тысячу рублей».

Сбор писем Деду Морозу в здании пригородного вокзала завершен. А на главпочтамте Новосибирска (ул. Советская, 33) письмо ещё можно отправить до конца новогодних праздников.

А вы верите в новогодние чудеса?