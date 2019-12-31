«Русифицировался, но любит азиатские запахи»: как живёт кот Ёши, которого чудом привезли в Новосибирск из Китая

Николай и Светлана Кичигины стали семьёй для кота Ёши из Китая. Эта фотография сделана год назад, когда они только-только забрали его себе Фото: Светлана Кичигина

История кота Ёши, которую многие называют не иначе как новогодним чудом, прогремела ровно год назад — 31 декабря 2018 года он благополучно долетел из Китая в Новосибирск и обрёл свой дом (кстати, благодаря публикации НГС). Мы узнали, как сложилась судьба Ёши после полёта, кто забрал его себе и как он прожил этот год в Сибири.



Почему Ёши нужно было забрать из Китая Котёнка, которого потом назвали Ёши, в Китае подбросили к одному из отелей, и, к счастью, его обнаружил волонтёр благотворительного фонда «Варежка». В Китае бездомные животные, как правило, не выживают, поэтому волонтёры организовали сбор средств для котёнка и объявили поиск попутчика, который смог бы прилететь вместе с Ёши в Новосибирск. В Китае же он жил в небольшой деревушке недалеко от города Ханчжоу, но его готовы были привезти в любой другой город.

Светлана говорит, что Ёши любит личное пространство Фото: Светлана Кичигина

В итоге после публикации на НГС для Ёши нашёлся попутчик — Николай Кичигин был в Китае в командировке и согласился взять с собой кота. В Новосибирск они прилетели ровно год назад — 31 декабря 2018 года. Как оказалось, в итоге именно Николай и его жена Светлана забрали котёнка себе.

«Практически нет шанса выжить» — Насколько я знаю, Ёши нашёл один из волонтёров организации «Варежка» в коробке или подарочном пакете. У бездомных котов в Китае практически нет шанса выжить. У них так работает служба отлова: китайцам брошенные животные никому никогда не понадобятся, поэтому их сразу усыпляют, не пристраивают по приютам, не разбирают добрые люди. Если бы ребята не подобрали его, не организовали массовый сбор средств на его спасение, то, скорее всего, история закончилась бы очень грустно: Ёши бы там не выжил. Я совершенно случайно открыла НГС и увидела, что котёнку нужно срочно попасть в Новосибирск из Китая. Николай работал в соседней провинции, поэтому согласился перевезти кота. Ёши отправили из другой провинции посылкой туда, где находился Николай. В Пекине они встретились и вместе полетели в Новосибирск.

— То есть котик сначала проделал ещё долгий путь до Пекина — несколько часов, — уточняет Светлана.

Ёши очень активный кот, который любит охотиться Фото: Светлана Кичигина

«Он мужественно перенёс тяжёлый перелёт» В самолёте он летел на борту вместе с Николаем. По словам Светланы, из Китая их выпустили без проблем, а вот в России, в Новосибирске, возникли трудности с въездом, потому что изменились правила провоза животных. — Мужа 2,5 часа не пускали на таможне, несмотря на то, что у котика был паспорт, чип, все документы. Нам даже толком не смогли объяснить, каких документов не хватало, потому что они сами не знали: новый закон вступил в силу, а что в итоге он регламентирует и как должен работать на практике — было непонятно. Мужа с котом мурыжили несколько часов, но поскольку было 31 декабря, всем хотелось домой, всё-таки пропустили. Если бы это был не праздничный день, то возникли бы сложности, скорее всего, потому что не хватало каких-то документов, — поясняет Светлана Кичигина. 31 декабря Кичигины передали кота волонтёрам фонда «Варежка» и договорились, что заберут его 2 января. До этого момента Светлана не видела ни кота, ни его фотографий.

Светлана вместе с Ёши. Когда она взяла его на руки, то поняла, что это их кот и они всё сделали правильно Фото: Светлана Кичигина

— Он был такой маленький, такой напуганный, хороший — совершенно очаровательный. Поскольку Ёши — парень уникальный, муж сразу мне сказал, что мы его никому не отдадим: он так мужественно перенёс тяжёлый перелёт и просто очаровал супруга. И мы, ни секунды не раздумывая, решили, что ему нужно остаться у нас. Год уже он с нами, мы его очень любим. Как только я его взяла на руки, поняла, что он наш и что мы всё правильно сделали, — говорит Светлана Кичигина.

«Он полностью русифицировался» Светлана рассказывает, что кот уже понял, что его зовут Ёши и что его очень сильно любят. — Он полностью русифицировался: когда изначально его привезли, он, как и все китайские кошки, не откликался на «кис-кис». Сейчас стоит его только позвать — бежит на всех парах. Ёши очень подвижный, очень прыгучий, энергичный. Он настолько любознательный! Сводит нас с ума тем, что ему нужно бегать, скакать. Чуть ли не по потолку у нас в квартире ходит. Любимое его занятие — это охотиться: на нас с мужем, на дразнилки, на игрушки.

Светлана добавляет, что Ёши — гиперактивный, и их об этом сразу предупреждали. Коту нужно всё посмотреть, всё понюхать, со всем поиграть.

Ёши обожает, когда в доме готовят азиатские блюда Фото: Светлана Кичигина

«Ворует лемонграсс и перец чили» — Его очень интересует приготовление китайских, азиатских блюд. Что бы я не начинала готовить, он тут как тут. Если я что-то обычное — традиционно русское — готовлю, его не интересует, а если китайский или тайский суп, что-то связанное с азиатской кухней, он ворует лемонграсс и перец чили. Он не пытается их съесть — реагирует на них как на источник родных запахов. Видимо, он помнит свои азиатские корни. Когда муж прилетает из Китая, чемодан пахнет китайским воздухом, Ёши по нему и трётся, и нюхает его, и как к родному к этому чемодану липнет. Наверное, помнит отголоски своей китайской жизни, хотя он маленький был — ему месяцев пять было, — замечает Светлана Кичигина.

Ёши привлекают ароматы лемонграсса и перца чили Фото: Светлана Кичигина

«Новогоднее чудо» Светлана Кичигина говорит, что их китайские друзья считают, что Ёши очень похож на редкую китайскую породу кошек, которая якобы запрещана к вывозу, — ли хуа мао (что переводится как «лис, дракон, цветок»).

— Есть у нас подозрение, что он имеет отношение к этой породе. К сожалению, установить точно сейчас уже невозможно, потому что у нас в России нет специалистов по этой породе, а китайские друзья говорят, что, скорее всего, у него были самые азиатские предки. Это известная в Китае и редкая во всём мире порода, — заключает Светлана Кичигина.

Кот уже привык к своему имени и русскому «кис-кис» Фото: Светлана Кичигина