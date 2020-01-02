Проверено алкоголиками: 5 блюд, которые точно помогут вам при похмелье

Подумайте о своем завтра и оставьте на утро хотя бы немного еды Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Когда вы понимаете, что похмелья после ночи с 31 декабря на 3 января не избежать, можете к нему хотя бы подготовиться. Пить воду декалитрами, конечно, полезно, но это еще не всё. Есть несколько проверенных временем (и поколениями алкоголиков) рецептов, которые помогут вам пережить самое ужасное утро.

Хаш — жирный и калорийный

После веселой новогодней ночи прийти в себя поможет тарелка наваристого супа, а вот выбрать блюдо можно на свой вкус. Считается, что лучший вариант — это хаш, жирный и калорийный.

— Суп продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать, — советует директор по маркетингу крупного ресторанного проекта Сергей Изъюров. — Когда проснетесь, всё уже пройдет и можно будет вновь отмечать Новый год.

Наваристый хаш идеально подойдет для крепких духом Фото: Эдуард Жуков

Хаш — рецепт, проверенный веками. Он упоминается еще в армянском лечебнике «Утешение при лихорадках» 1184 года. Там с его помощью советуют лечить озноб при простуде и «лихорадку из-за забот и скорби». Но всё-таки для многих это блюдо может показаться специфическим из-за состава. Так что если вы тонкий и ранимый алкоголик, обратите свое внимание на более привычные рецепты.

Уха — добавьте немного водки

Если вы твердо намерены гулять до последнего, то вместе с салатами приготовьте себе хотя бы небольшую кастрюлю ухи. Во-первых, в рыбе содержатся ценные жирные кислоты омега-3. Во-вторых, рыба нежнее мяса и на ее переваривание организму не придется тратить лишние силы. Гурманы могут в конце варки влить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Считается, что это сделает бульон более вкусным и пикантным. А главное, что в этом супе вы не найдете ничего сладкого.

— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.

Для более изысканного похмелья уху можно заменить сливочным финским супом

Фото: архив 74.RU

Экстрактивные вещества хорошо возбуждают аппетит, стимулируют работу пищеварительных желез ЖКТ. Вы легко ощутите их эффект на себе: появятся приятная сонливость, вялость. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже не рекомендуют. Иначе быстро развиваются соответствующие нарушения обмена веществ и регуляции. Чтобы этого избежать, специалисты советуют есть такие блюда с пористым хлебом. Он замедлит всасывание экстрактивных веществ.



Рассольник — от похмелья с древними русскими корнями

Рассольник, так же, как солянка или кислые щи, содержит в своем составе ферментированные продукты: соленые огурцы и капусту. Они прекрасно помогают от похмелья и насыщают организм витамином С, восстанавливают солевой баланс, ускоряют вывод токсинов. Видов таких супов множество, добавляют даже потроха, а в субпродуктах много железа и витамина РР, которые отвечают за хорошее самочувствие.

— Рассольник, каким мы сегодня обычно его привыкли видеть и есть, — это прямой потомок старой русской кухни, — объясняет шеф-повар ресторана европейской кухни Андрей Гурьянов. — Основные виды этой горячей похлебки варят на мясном, рыбном и овощном бульонах, по некоторым рецептам добавляют грибы. Получается насыщенный, жирный белковый суп. Очень хорошо есть его в холода. И согреет, и здоровье поправит.

Гамбургеры — рецепт не для каждого похмелья

Поняли, что готовы к твердой еде, а ослабленный алкогольными парами организм требует простых продуктов? Поможет бургер. Сделать его легко даже дома. Всё, что понадобится, — это сочная котлета, ломтик сыра, помидоры, соленые огурцы и листья салата. Остальное — на ваше усмотрение. В таком состоянии, кстати, бургер покажется еще вкуснее за счет содержания в нем большого количества соли. А похмелье — это что? Правильно, обезвоживание, приправленное нарушенным водно-щелочным балансом, который необходимо восстанавливать.

— Плюс насыщенные жирные кислоты, витамин В12, которые есть в мясе, — добавляет менеджер бургерной Дмитрий Ботанин. — Плюс, как правило, выбирают что-то поострее. Чтобы и без того замученному желудку было легче переваривать. Или с солеными огурцами, которые помогут восстановить баланс, или с томатным соусом типа сальсы. Количество котлет — опционально. Все бургеры довольно плотные, поэтому здесь исключительно дело вкуса.

Похмельный организм тянет на гамбургеры, и это неспроста Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Но если вы способны втолкнуть в себя бургер наутро после загула, то либо у вас не такое уж сильное похмелье, либо вы претендент на звание железного человека. Как-никак, это тяжелая еда. Яичница с беконом — белок во спасение

Избавиться от похмелья поможет завтрак из бекона и яиц. Всё дело в высокой концентрации белка. В теле он расщепляется на аминокислоты, которые выводят токсины из печени. А алкоголь показатели аминокислот как раз уменьшает.



Главное не переусердствовать с беконом Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

— Посмотрите на физиологию всех этих процессов. Откуда похмелье берется? Алкоголь вытесняет жидкость из организма, — рассказывает шеф-бармен и похметолог Иван Дерендяев. — В каждой клетке организма есть вода. Так как алкоголь — более летучее вещество, он проникает в клетку, вытесняет воду, а когда начинает выветриваться из организма, оставляет клетку обезвоженной. Отсюда начинается и похмелье.

— Яичница с беконом полезна при похмелье благодаря высокому содержанию белка и жира, — объясняет бренд-шеф ресторана Иван Ануфриев. — По идее, должен запуститься обмен веществ. Но нужно быть осторожным. Единовременно вам, конечно, станет легче, но для организма это будет большой шок, потому что печени придется перерабатывать много всего. Думаете, что яичница с беконом окажется слишком тяжелой? Приготовьте себе омлет со слабосоленым лососем и добавьте в него немного водки. На огне алкоголь испарится, а благодаря интенсивности испарения блюдо получится очень нежным. Соль можно не добавлять — она и так будет в рыбе. Взбивайте вилкой, а не венчиком. Так получится лучше сохранить отдельно взятые белок и желток. Пара советов, если у вас нет сил встать

За годы общения с самим собой вы уже знаете, что похмелье для вас — это персональный апокалипсис? Просто не просыпайтесь как можно дольше. Выспаться в вашем случае — лучший способ пассивной борьбы с похмельем. Заранее поставьте рядом со своим спальным местом бутылку с водой (если не понимаете, где вырубитесь, придется постоянно носить ее с собой). Проснетесь, попьете, и дальше спать. Не похмеляйтесь пивом, потому что одним бокалом дело вряд ли ограничится, это уже запой. А судя по симптомам, вы и так вполне сформировавшийся алкоголик.