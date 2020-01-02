Проверено алкоголиками: 5 блюд, которые точно помогут вам при похмелье

Когда вы понимаете, что похмелья после ночи с 31 декабря на 3 января не избежать, можете к нему хотя бы подготовиться. Пить воду декалитрами, конечно, полезно, но это еще не всё. Есть несколько проверенных временем (и поколениями алкоголиков) рецептов, которые помогут вам пережить самое ужасное утро.
Хаш — жирный и калорийный
После веселой новогодней ночи прийти в себя поможет тарелка наваристого супа, а вот выбрать блюдо можно на свой вкус. Считается, что лучший вариант — это хаш, жирный и калорийный.
— Суп продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать, — советует директор по маркетингу крупного ресторанного проекта Сергей Изъюров. — Когда проснетесь, всё уже пройдет и можно будет вновь отмечать Новый год.
Хаш — рецепт, проверенный веками. Он упоминается еще в армянском лечебнике «Утешение при лихорадках» 1184 года. Там с его помощью советуют лечить озноб при простуде и «лихорадку из-за забот и скорби». Но всё-таки для многих это блюдо может показаться специфическим из-за состава. Так что если вы тонкий и ранимый алкоголик, обратите свое внимание на более привычные рецепты.
Уха — добавьте немного водки
Если вы твердо намерены гулять до последнего, то вместе с салатами приготовьте себе хотя бы небольшую кастрюлю ухи. Во-первых, в рыбе содержатся ценные жирные кислоты омега-3. Во-вторых, рыба нежнее мяса и на ее переваривание организму не придется тратить лишние силы. Гурманы могут в конце варки влить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Считается, что это сделает бульон более вкусным и пикантным. А главное, что в этом супе вы не найдете ничего сладкого.
— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.
Экстрактивные вещества хорошо возбуждают аппетит, стимулируют работу пищеварительных желез ЖКТ. Вы легко ощутите их эффект на себе: появятся приятная сонливость, вялость. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже не рекомендуют. Иначе быстро развиваются соответствующие нарушения обмена веществ и регуляции. Чтобы этого избежать, специалисты советуют есть такие блюда с пористым хлебом. Он замедлит всасывание экстрактивных веществ.
Рассольник — от похмелья с древними русскими корнями
Рассольник, так же, как солянка или кислые щи, содержит в своем составе ферментированные продукты: соленые огурцы и капусту. Они прекрасно помогают от похмелья и насыщают организм витамином С, восстанавливают солевой баланс, ускоряют вывод токсинов. Видов таких супов множество, добавляют даже потроха, а в субпродуктах много железа и витамина РР, которые отвечают за хорошее самочувствие.
— Рассольник, каким мы сегодня обычно его привыкли видеть и есть, — это прямой потомок старой русской кухни, — объясняет шеф-повар ресторана европейской кухни Андрей Гурьянов. — Основные виды этой горячей похлебки варят на мясном, рыбном и овощном бульонах, по некоторым рецептам добавляют грибы. Получается насыщенный, жирный белковый суп. Очень хорошо есть его в холода. И согреет, и здоровье поправит.
Гамбургеры — рецепт не для каждого похмелья
Поняли, что готовы к твердой еде, а ослабленный алкогольными парами организм требует простых продуктов? Поможет бургер. Сделать его легко даже дома. Всё, что понадобится, — это сочная котлета, ломтик сыра, помидоры, соленые огурцы и листья салата. Остальное — на ваше усмотрение. В таком состоянии, кстати, бургер покажется еще вкуснее за счет содержания в нем большого количества соли. А похмелье — это что? Правильно, обезвоживание, приправленное нарушенным водно-щелочным балансом, который необходимо восстанавливать.
— Плюс насыщенные жирные кислоты, витамин В12, которые есть в мясе, — добавляет менеджер бургерной Дмитрий Ботанин. — Плюс, как правило, выбирают что-то поострее. Чтобы и без того замученному желудку было легче переваривать. Или с солеными огурцами, которые помогут восстановить баланс, или с томатным соусом типа сальсы. Количество котлет — опционально. Все бургеры довольно плотные, поэтому здесь исключительно дело вкуса.
Но если вы способны втолкнуть в себя бургер наутро после загула, то либо у вас не такое уж сильное похмелье, либо вы претендент на звание железного человека. Как-никак, это тяжелая еда.
Яичница с беконом — белок во спасение
Избавиться от похмелья поможет завтрак из бекона и яиц. Всё дело в высокой концентрации белка. В теле он расщепляется на аминокислоты, которые выводят токсины из печени. А алкоголь показатели аминокислот как раз уменьшает.
— Посмотрите на физиологию всех этих процессов. Откуда похмелье берется? Алкоголь вытесняет жидкость из организма, — рассказывает шеф-бармен и похметолог Иван Дерендяев. — В каждой клетке организма есть вода. Так как алкоголь — более летучее вещество, он проникает в клетку, вытесняет воду, а когда начинает выветриваться из организма, оставляет клетку обезвоженной. Отсюда начинается и похмелье.
— Яичница с беконом полезна при похмелье благодаря высокому содержанию белка и жира, — объясняет бренд-шеф ресторана Иван Ануфриев. — По идее, должен запуститься обмен веществ. Но нужно быть осторожным. Единовременно вам, конечно, станет легче, но для организма это будет большой шок, потому что печени придется перерабатывать много всего.
Думаете, что яичница с беконом окажется слишком тяжелой? Приготовьте себе омлет со слабосоленым лососем и добавьте в него немного водки. На огне алкоголь испарится, а благодаря интенсивности испарения блюдо получится очень нежным. Соль можно не добавлять — она и так будет в рыбе. Взбивайте вилкой, а не венчиком. Так получится лучше сохранить отдельно взятые белок и желток.
Пара советов, если у вас нет сил встать
За годы общения с самим собой вы уже знаете, что похмелье для вас — это персональный апокалипсис? Просто не просыпайтесь как можно дольше. Выспаться в вашем случае — лучший способ пассивной борьбы с похмельем. Заранее поставьте рядом со своим спальным местом бутылку с водой (если не понимаете, где вырубитесь, придется постоянно носить ее с собой). Проснетесь, попьете, и дальше спать. Не похмеляйтесь пивом, потому что одним бокалом дело вряд ли ограничится, это уже запой. А судя по симптомам, вы и так вполне сформировавшийся алкоголик.
Ни в коем случае нельзя пить парацетамол и цитрамон, потому что они сильно бьют по печени. Переработка этила и так перегрузит печень, а тут еще и эти вещества. Но если уж привыкли полагаться на таблетки, то начинайте пить активированный уголь за несколько дней до застолья. Из расчета одна таблетка на 10 кг живого веса. Он выводит шлаки и токсины, и вам будет проще пережить самое несчастное утро.