Рви баян: 13 самых новогодних событий длинных выходных (для детей и взрослых)

Впереди длинные новогодние выходные, и если вы не успели распланировать свои праздничные каникулы, мы подскажем, куда сходить, что посмотреть и что послушать. Основное — празднование Нового года, — и если вы решили обойтись без домашних курантов, можно выбрать главную площадь города. Напоминаем, что 4 января откроется Сибирский фестиваль снежных скульптур — пора обновить фото с прошлого года. Много мероприятий для детей — театрализованные представления, ёлки и экскурсии. Для взрослых — кино, концерты, театр, стендап-выступления — идея на вечер найдется для каждого. Ходим в гости, едим оливье, веселимся и с лёгкой ноги входим в 2020-й.

