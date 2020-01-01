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Развлечения Обзор

Рви баян: 13 самых новогодних событий длинных выходных (для детей и взрослых)

Подсказываем, чем себя занять на каникулах — в релакс-подборке НГС

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Отмечаем Новый год, ходим в гости, встречаемся с близкими и радуемся праздникам — программа-минимум на ваши каникулы

Отмечаем Новый год, ходим в гости, встречаемся с близкими и радуемся праздникам — программа-минимум на ваши каникулы

Впереди длинные новогодние выходные, и если вы не успели распланировать свои праздничные каникулы, мы подскажем, куда сходить, что посмотреть и что послушать. Основное — празднование Нового года, — и если вы решили обойтись без домашних курантов, можно выбрать главную площадь города. Напоминаем, что 4 января откроется Сибирский фестиваль снежных скульптур — пора обновить фото с прошлого года. Много мероприятий для детей — театрализованные представления, ёлки и экскурсии. Для взрослых — кино, концерты, театр, стендап-выступления — идея на вечер найдется для каждого. Ходим в гости, едим оливье, веселимся и с лёгкой ноги входим в 2020-й.

1

Детям: Филармония

Артисты новосибирской хоровой капеллы покажут на каникулах музыкальный спектакль про приключения доктора Айболита и его друзей (все же помнят, что в Африке опасно). Перед концертом в фойе будут традиционные Дед Мороз, Снегурочка и большая нарядная ёлка.

Где: Камерный зал филармонии — Красный проспект, 32

Когда: 2 января в 11:00, в 14:00; 3 января в 11:00, в 14:00

Сколько стоит: 300–600 рублей. Возрастная категория: 3+

2

Детям: Филармония

Музыкальный спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» в исполнении ансамбля «Маркелловы голоса». Это представление с чудесами и счастливым концом, современными Бабой-ягой и Кащеем, веселыми школьниками Машей и Витей и активными играми вокруг ёлки. 

Где: Камерный зал филармонии — Красный проспект, 32

Когда: 4 января в 11:00, в 14:00. 5 января в 11:00, в 14:00. 6 января в 11:00, в 14:00

Сколько стоит: 300–600 рублей. Возрастная категория: 3+

3

Детям: НОВАТ

На каникулах еще можно купить билеты на балеты «Золушка» и «Щелкунчик». Эти красивые музыкальные истории точно добавят новогоднего настроения тем, чьи дети смогут стойко высидеть несколько часов. Из плюсов — родители тоже получат удовольствие от просмотра.

Где: Красный Проспект, 3

Когда: уточняйте на официальном сайте

Сколько стоит: 700–10000 рублей. Возрастная категория: 6+

4

Детям: Новая оранжерея

Если вы хотели поехать в отпуск, но в этом году не получилось, можно перенестись в атмосферу тропической влажности недалеко от города. Ботанический сад открывает новую оранжерею растений. Это довольно необычный вариант провести время с детьми на новогодних каникулах. Никаких снегурочек и снежинок, только кактусы.

Где: ул. Золотодолинская, 101

Когда: 3, 4, 5, 6 и 8 января

Во сколько: начало прогулок в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30.

Сколько стоит: 200 рублей — взрослый, 150 рублей — детский

5

Детям: Новосибирский музыкальный театр

В музыкальной сказке «Летучий корабль» обаятельная компания не просто выходит — она взлетает на подмостки театра. Это забавная история о неунывающем трубочисте Иванушке, красавице-царевне Забаве, властолюбивом богаче Полкане, добром Водяном. По отзывам, спектакль нравится не только детской, но и взрослой аудитории, поэтому на нем также не будет скучно родителям.

Где: ул. Каменская, 43

Когда: 5 января с 11:00 до 12:20 и с 14:30 до 15:50

Сколько стоит: от 250 рублей

6

Взрослым и детям: Сибирский фестиваль снежной скульптуры и выставка снежных скульптур

Обязательно сходите посмотреть — мастера создают из снега настоящее волшебство. И не забываем делать фотографии!

Где: Первомайский сквер
Когда: с 4 января по 31 января
Во сколько: в течение дня
Сколько стоит: вход свободный

7

Взрослым: концерт группы «Рви меха» и премьера клипа

Всем фанатам творчества музыкального коллектива обязательно быть — группа покажет свой новый клип, и у вас есть возможность увидеть его первыми. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 6 января
Во сколько: в 22:00
Сколько стоит: 300 рублей, в день концерта — 400 рублей

8

Взрослым: шоу от новосибирских стендап-комиков

Слегка экспериментальный концерт в заведении, атмосфера которого немного непривычна для стендап-вечера. В программе — новосибирские комики, участники телепроектов «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ. Как раз пройдет первая череда активного празднования Нового года — успевайте, будет весело. 

Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 5 января
Во сколько: сбор гостей с 19:30, начало в 20:00
Сколько стоит: 200 рублей

9

В кино: «Вторжение»

Продолжение культового фильма Фёдора Бондарчука про падение инопланетного корабля на московское Чертаново. Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего то, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения.

12+

10

В кино: «Тридцать»

Немецкая драма с малоизвестными актёрами, которая имеет высокий рейтинг кинокритиков и оценку 7 звезд по версии сайта «Кинопоиск». Берлинские друзья отмечают день рождения одного из них, после чего отправляются в ночное путешествие по улицам, барам, клубам хипстерского квартала Нойкёльн. Они меняют одно заведение за другим, а в это время — буквально по-чеховски — рушатся их судьбы.

18+

11

В кино: «Кошки» (мюзикл)

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков Земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.
12+

12

В кино: «Наши дети»

Волшебное представление в цирке накануне Нового года переплетает судьбы двух не похожих друг на друга девочек. Соня живёт с богатым папой — владельцем конфетной империи, — а Катя вместе с братиком Колей растет в детском доме. Они не знакомы, но их объединяет любовь к сказкам о сладком Царстве, которые сочинила мама Сони — известная детская писательница. Девочки хотят поменяться местами. 
6+

13

В кино: «Студия 54»

История о расцвете и закрытии самого известного ночного клуба в мире. Фильм имеет высокий рейтинг ожидания и высокую оценку критиков. На сайте «Кинопоиск» ленту оценили в семь звёзд. 

18+

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куда сходить в Новосибирскеновый год
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КОММЕНТАРИИ (2)

Пенсионерка
1 янв 2020 в 12:05

Сегодня я выхожу на лыжную прогулку. Говорят, что физнагрузка способствует выведению продуктов распада этанола. По поводу событий - запишу на бумажку может и схожу. Есть скидка в этих заведениях по пенсионному удостоверению?

вопросик
1 янв 2020 в 12:03

НГС, почему ботов и троллей не поздравили с Новым? Ну хотя бы, для приличия , за одно.. и читателей своих НГС, ?