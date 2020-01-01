Рви баян: 13 самых новогодних событий длинных выходных (для детей и взрослых)

1
Детям: Филармония
Артисты новосибирской хоровой капеллы покажут на каникулах музыкальный спектакль про приключения доктора Айболита и его друзей (все же помнят, что в Африке опасно). Перед концертом в фойе будут традиционные Дед Мороз, Снегурочка и большая нарядная ёлка.
Где: Камерный зал филармонии — Красный проспект, 32
Когда: 2 января в 11:00, в 14:00; 3 января в 11:00, в 14:00
Сколько стоит: 300–600 рублей. Возрастная категория: 3+
2
Детям: Филармония
Музыкальный спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» в исполнении ансамбля «Маркелловы голоса». Это представление с чудесами и счастливым концом, современными Бабой-ягой и Кащеем, веселыми школьниками Машей и Витей и активными играми вокруг ёлки.
Где: Камерный зал филармонии — Красный проспект, 32
Когда: 4 января в 11:00, в 14:00. 5 января в 11:00, в 14:00. 6 января в 11:00, в 14:00
Сколько стоит: 300–600 рублей. Возрастная категория: 3+
3
Детям: НОВАТ
На каникулах еще можно купить билеты на балеты «Золушка» и «Щелкунчик». Эти красивые музыкальные истории точно добавят новогоднего настроения тем, чьи дети смогут стойко высидеть несколько часов. Из плюсов — родители тоже получат удовольствие от просмотра.
Где: Красный Проспект, 3
Когда: уточняйте на официальном сайте
Сколько стоит: 700–10000 рублей. Возрастная категория: 6+
4
Детям: Новая оранжерея
Если вы хотели поехать в отпуск, но в этом году не получилось, можно перенестись в атмосферу тропической влажности недалеко от города. Ботанический сад открывает новую оранжерею растений. Это довольно необычный вариант провести время с детьми на новогодних каникулах. Никаких снегурочек и снежинок, только кактусы.
Где: ул. Золотодолинская, 101
Когда: 3, 4, 5, 6 и 8 января
Во сколько: начало прогулок в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30.
Сколько стоит: 200 рублей — взрослый, 150 рублей — детский
5
Детям: Новосибирский музыкальный театр
В музыкальной сказке «Летучий корабль» обаятельная компания не просто выходит — она взлетает на подмостки театра. Это забавная история о неунывающем трубочисте Иванушке, красавице-царевне Забаве, властолюбивом богаче Полкане, добром Водяном. По отзывам, спектакль нравится не только детской, но и взрослой аудитории, поэтому на нем также не будет скучно родителям.
Где: ул. Каменская, 43
Когда: 5 января с 11:00 до 12:20 и с 14:30 до 15:50
Сколько стоит: от 250 рублей
6
Взрослым и детям: Сибирский фестиваль снежной скульптуры и выставка снежных скульптур
Обязательно сходите посмотреть — мастера создают из снега настоящее волшебство. И не забываем делать фотографии!
Где: Первомайский сквер
Когда: с 4 января по 31 января
Во сколько: в течение дня
Сколько стоит: вход свободный
7
Взрослым: концерт группы «Рви меха» и премьера клипа
Всем фанатам творчества музыкального коллектива обязательно быть — группа покажет свой новый клип, и у вас есть возможность увидеть его первыми.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 6 января
Во сколько: в 22:00
Сколько стоит: 300 рублей, в день концерта — 400 рублей
8
Взрослым: шоу от новосибирских стендап-комиков
Слегка экспериментальный концерт в заведении, атмосфера которого немного непривычна для стендап-вечера. В программе — новосибирские комики, участники телепроектов «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ. Как раз пройдет первая череда активного празднования Нового года — успевайте, будет весело.
Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 5 января
Во сколько: сбор гостей с 19:30, начало в 20:00
Сколько стоит: 200 рублей
9
В кино: «Вторжение»
Продолжение культового фильма Фёдора Бондарчука про падение инопланетного корабля на московское Чертаново. Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего то, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения.
12+
10
В кино: «Тридцать»
Немецкая драма с малоизвестными актёрами, которая имеет высокий рейтинг кинокритиков и оценку 7 звезд по версии сайта «Кинопоиск». Берлинские друзья отмечают день рождения одного из них, после чего отправляются в ночное путешествие по улицам, барам, клубам хипстерского квартала Нойкёльн. Они меняют одно заведение за другим, а в это время — буквально по-чеховски — рушатся их судьбы.
18+
11
В кино: «Кошки» (мюзикл)
На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков Земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.
12+
12
В кино: «Наши дети»
Волшебное представление в цирке накануне Нового года переплетает судьбы двух не похожих друг на друга девочек. Соня живёт с богатым папой — владельцем конфетной империи, — а Катя вместе с братиком Колей растет в детском доме. Они не знакомы, но их объединяет любовь к сказкам о сладком Царстве, которые сочинила мама Сони — известная детская писательница. Девочки хотят поменяться местами.
6+
13
В кино: «Студия 54»
История о расцвете и закрытии самого известного ночного клуба в мире. Фильм имеет высокий рейтинг ожидания и высокую оценку критиков. На сайте «Кинопоиск» ленту оценили в семь звёзд.
18+