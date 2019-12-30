Взрывная тишина: фильм о трагедии в Магнитогорске, которую замалчивают целый год

Несколько дней спасатели разгребали завалы после взрыва, причины которого официально никто так и не назвал Фото: Артем Краснов / 74.RU

31 декабря 2018 года в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился подъезд многоэтажки, погибли 39 человек. Вечером 1 января рядом с местом трагедии взорвалась и сгорела маршрутка, в ней нашли тела трех мужчин, а рядом с местом трагедии очевидцы заметили силовиков. По данным наших коллег — челябинского портала 74.RU — оба взрыва могут быть связаны. Журналисты Znak.com и Baza также уверены — это был теракт. Но Следственный комитет и ФСБ избегают комментариев на эту тему и не разглашают детали расследования. Официальная приоритетная версия — взрыв газа, однако до сих пор неясно, как он сдетонировал.

Масштабы взрыва на Карла Маркса, 164 ужасают Фото: Артем Краснов / 74.RU

Весь год 74.RU проводил расследование трагедии в Магнитогорске. Итогом стал фильм «Взрывная тишина» — о взрыве, найденной в урне бутылке с порошком и поражающими элементами, расстрелянной маршрутке и исламистах. Мы публикуем этот фильм и истории людей, которые были под завалами, потеряли там своих близких и спасали незнакомых людей.

Видео: 74.RU

«Молодежь снимала на телефон, старики плакали»: история соседа, который спас восемь человек

Алан Абдуллаев спас восемь человек из-под завалов Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Алан Абдуллаев проснулся около шести утра, чтобы сделать намаз. Он услышал грохот, стекла задребезжали. Алан выбежал на улицу, чтобы узнать, что случилось: все было окутано плотным темным дымом, кричали люди. Только через несколько минут удалось разглядеть, что соседний дом буквально разорвало на две части.

— На улице уже столпились люди. Молодежь стояла просто, снимала на телефон, старики плакали, — вспоминает Алан. — Я заметил на третьем этаже женщину, она звала на помощь. Но никто не спешил к ней. Рядом со мной был парень Владимир, мы вместе с ним побежали по обломкам вверх. Он сказал мне, что ему стыдно: местные стоят, а я, уроженец Узбекистана, борюсь за чужую жизнь. Я ответил, что делаю это от чистого сердца.



Алан заметил под грудой бетона мужчину, но вытащить его без помощи спасателей не получилось. Машины МЧС подъехали через пять минут, и Абдуллаев первым делом привел их к пострадавшему. С шести утра до трех часов дня Алан помогал разбирать обломки и доставать людей — он спас восемь человек. Алан уверен, если бы на завалах работало больше помощников, вытащить живыми удалось бы намного больше людей.



Взрыв сложил целый подъезд десятиэтажки, уцелела только фасадная стена Фото: Вадим Архипов / 74.RU

Так дом на Карла Маркса выглядит сейчас: уцелевшую стену разобрали, а на месте взрыва сделали парк Фото: Илья Бархатов / 74.RU

До сих пор Алан Абдуллаев вспоминает, как из-под груды бетона и мебели ему слышался детский плач. Он рассказал МЧС, но те не поверили — это может быть кошка. На следующий день в этом месте нашли 11-месячного Ваню Фокина. Мальчик был жив.

«Боялся, что сын выжил при падении, а потом замерз — это же самая страшная смерть»: история спасения Вани Фокина

Ваня Фокин 34 часа провел в развалинах дома. И выжил Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Старший сын разбудил Ольгу Фокину в половине шестого. Потребовалось немного времени, чтобы обратно его уложить. Ольга лежала с закрытыми глазами, когда начался жуткий скрежет и запахло пылью. Через момент квартира вместе с Фокиной и двумя ее детьми провалилась.



— Мы упали с четвёртого этажа вместе с диваном. Я встала в одной ночнушке, немного постояла, потом сообразила, что надо выходить. Схватила, что было под рукой — одеяло и сына старшего, — и пошла, — рассказывает Ольга. — С правой стороны что-то белое виднелось, оказалось, это был снег. Вышла в ту сторону по развалам в арке на проспект Карла Маркса. Там были камни, плиты — всё вперемешку.

На улице Ольгу и сына сразу усадили в машину, оттуда она позвонила мужу, который был на ночной смене. Сказала коротко: «Дом упал, Ваня остался там».



В этой арке нашли Ваню. Спасатели говорят, что он не замерз, потому что оказался завернутым в линолеум Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Евгений Фокин сразу же выехал с работы. Он признается: осознать, что дом упал, удалось не сразу. Он искал сына сам, звонил на горячую линию, разговаривал с МЧС — вестей не было. Через сутки накатила безысходность, сдерживать слезы уже не получалось.

— Мне его надо было просто в руки взять, в любом состоянии. Единственное, что я боялся: он выжил при падении, но потом замёрз. Это же самая страшная смерть. Эта мысль не покидала меня всю дорогу. Лучше сразу погибнуть, без мучений, — говорит отец. — На завалах я особой активности не увидел. Ни тепловых пушек не было, ничего. Такое ощущение, что к этому не готовы были. Когда я туда пришёл, там работал один погрузчик. Аккуратно ковшом поддевал — увозил, поддевал — увозил. У меня нервы сдали, я подошёл к спасателям, показал, где примерно может находиться Ваня. Они начали делать нишу, но через 15–20 минут остановились.



Евгений оставил номер своего телефона и отправился в штаб. Спустя время раздался звонок: «Сына нашли, живой».

Ваню доставили в местную больницу, а потом на полтора месяца увезли в Москву. Сегодня ребенок почти полностью восстановился — о происшествии напоминает лишь небольшое прихрамывание, но и эту проблему можно устранить. Фокины живут недалеко от старого дома, но это место стараются обходить: слишком тяжело вспоминать прошлый Новый год.

«По телефону мы смеялись, а когда заканчивали разговор — плакали»: история мужчины, от которого месяц скрывали гибель жены и трех детей



Шухрат Ульфатов потерял троих детей и беременную жену Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Шухрат Ульфатов заселился в многоэтажку на Карла Маркса летом 2018 года — вместе с тремя детьми и беременной женой. Шухрат работал продавцом, его супруга занималась домом. Утром 31 декабря, когда квартира начала обрушаться, мужчину отбросило в сторону лифта, а жену и детей бетонное месиво понесло в самый низ.

— Я был как в домике. Пока летел ударялся то о диван, то о бетон. Всё это время я был в сознании, — вспоминает Шухрат. — Плитами зажало ноги так, что выбраться самостоятельно было невозможно. У меня были сломаны рёбра, стало больно лежать. Бетон «играл» — приходилось руками за что-то держаться, чтобы хоть как-то зафиксироваться. Я задыхался от пыли и дыма, но о себе не думал. Думал о жене и детях: если они погибнут, я не смогу жить, особенно без маленького.



Именно Шухрата заметил Алан, когда искал выживших. Чтобы успокоить мужчину, Алан сказал, что его жену и детей нашли — с ними все в порядке.

Уже в больнице Шухрат потерял сознание и провел в таком состоянии четыре дня. Когда очнулся, спросил про семью и получил ответ, что все хорошо. Родители Шухрата месяц говорили, что его жена и дети на родине, в Таджикистане. Но на самом деле семью похоронили.



Шухрат хранит в телефоне десятки фотографий своей семьи Фото: Илья Бархатов / 74.RU

— Когда обрушился дом, я сразу прилетел в Магнитогорск, — говорит Махмадшо Ульфатов, отец Шухрата. — Я был в морге на опознании. Невозможно смотреть было — травмы очень тяжёлые. Причину смерти в свидетельстве не читал. Старший внук от холода, по-моему, умер. Он меньше всех [физически] пострадал, только голова была полная стружки. Невестка беременная была — два месяца до родов оставалось. Ждали мальчика, имя уже было придумано — Саид. Нас спросили, доставать его? Мы сказали — нет. Пусть только четыре гроба будет, иначе бабушка умрёт. Тяжело, конечно, было Шухрата обманывать. По телефону мы с ним смеялись, а как заканчивали разговор — плакали.



Мужчина не верил родным, но правду узнал только через месяц. Для этого домой пригласили муллу. Тот рассказал, что жену и детей не спасли.

— Тогда я сдался, — говорит, задыхаясь, отец. — Если Аллах их взял, мне нечего сказать.

«Хотели устроить взрыв, но не смогли»: история дворника-сапера

Дворник Салават показывает, в какой урне лежал пакет со взрывчаткой Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Дворник Салават подметает остановку у ТРК «Континент», что в паре кварталов от разрушенного дома на Карла Маркса. 31 декабря он весь день пробыл на месте взрыва, а 1 января пошел на работу. По привычке подошел к урне, чтобы почистить ее, но удивился: пакет, который там лежал, был плотный и тяжелый. Приятель дворника разорвал пакет — внутри лежала пятилитровая пластиковая бутылка, из горлышка торчала трубка от фейерверка, внутри был порошок с поражающими элементами — Салават описывает все подробно и пользуется специальными терминами. Как оказалось, дворник в прошлом сапер — получил эту специальность, когда в молодости служил на Тихоокеанском флоте.

Салават набрал 112, но полицию пришлось ждать больше часа. Зато когда силовики приехали и увидели находку, территорию быстро оцепили, вызвали пожарных, саперов и кинологов.

Жильцы соседнего дома сняли, как силовики что-то изучают рядом с остановкой у ТРК «Континент» Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / Vk.com

На допросе в ФСБ, вспоминает Салават, он услышал о третьем происшествии тех дней — взрыве в маршрутке.

— По рации передают: «Стрельба!» — «Где?» — «Там!» Я сижу слушаю, — рассказывает наш собеседник. — Оказывается, к «Континенту» подъехала старая-старая маршрутка. Видимо, хотели устроить взрыв, но не смогли. Потом с полицией началась перестрелка, погоня, а потом на остановке маршрутка взорвалась.



Выгоревшая маршрутка, под которой виден закрепленный газовый баллон Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / Vk.com