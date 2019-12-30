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Происшествия Взрыв дома в Магнитогорске Истории

Взрывная тишина: фильм о трагедии в Магнитогорске, которую замалчивают целый год

Документальный фильм и четыре истории, потрясшие всех

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Несколько дней спасатели разгребали завалы после взрыва, причины которого официально никто так и не назвал

Несколько дней спасатели разгребали завалы после взрыва, причины которого официально никто так и не назвал

31 декабря 2018 года в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился подъезд многоэтажки, погибли 39 человек. Вечером 1 января рядом с местом трагедии взорвалась и сгорела маршрутка, в ней нашли тела трех мужчин, а рядом с местом трагедии очевидцы заметили силовиков. 

По данным наших коллег — челябинского портала 74.RU — оба взрыва могут быть связаны. Журналисты Znak.com и Baza также уверены — это был теракт. Но Следственный комитет и ФСБ избегают комментариев на эту тему и не разглашают детали расследования. Официальная приоритетная версия — взрыв газа, однако до сих пор неясно, как он сдетонировал.

Масштабы взрыва на Карла Маркса, 164 ужасают

Масштабы взрыва на Карла Маркса, 164 ужасают

Весь год 74.RU проводил расследование трагедии в Магнитогорске. Итогом стал фильм «Взрывная тишина» — о взрыве, найденной в урне бутылке с порошком и поражающими элементами, расстрелянной маршрутке и исламистах. Мы публикуем этот фильм и истории людей, которые были под завалами, потеряли там своих близких и спасали незнакомых людей.

Видео: 74.RU

«Молодежь снимала на телефон, старики плакали»: история соседа, который спас восемь человек

Алан Абдуллаев спас восемь человек из-под завалов

Алан Абдуллаев спас восемь человек из-под завалов

Алан Абдуллаев проснулся около шести утра, чтобы сделать намаз. Он услышал грохот, стекла задребезжали. Алан выбежал на улицу, чтобы узнать, что случилось: все было окутано плотным темным дымом, кричали люди. Только через несколько минут удалось разглядеть, что соседний дом буквально разорвало на две части.

— На улице уже столпились люди. Молодежь стояла просто, снимала на телефон, старики плакали, — вспоминает Алан. — Я заметил на третьем этаже женщину, она звала на помощь. Но никто не спешил к ней. Рядом со мной был парень Владимир, мы вместе с ним побежали по обломкам вверх. Он сказал мне, что ему стыдно: местные стоят, а я, уроженец Узбекистана, борюсь за чужую жизнь. Я ответил, что делаю это от чистого сердца.

Алан заметил под грудой бетона мужчину, но вытащить его без помощи спасателей не получилось. Машины МЧС подъехали через пять минут, и Абдуллаев первым делом привел их к пострадавшему. С шести утра до трех часов дня Алан помогал разбирать обломки и доставать людей — он спас восемь человек. Алан уверен, если бы на завалах работало больше помощников, вытащить живыми удалось бы намного больше людей.

Взрыв сложил целый подъезд десятиэтажки, уцелела только фасадная стена

Взрыв сложил целый подъезд десятиэтажки, уцелела только фасадная стена

Так дом на Карла Маркса выглядит сейчас: уцелевшую стену разобрали, а на месте взрыва сделали парк

Так дом на Карла Маркса выглядит сейчас: уцелевшую стену разобрали, а на месте взрыва сделали парк

До сих пор Алан Абдуллаев вспоминает, как из-под груды бетона и мебели ему слышался детский плач. Он рассказал МЧС, но те не поверили — это может быть кошка. На следующий день в этом месте нашли 11-месячного Ваню Фокина. Мальчик был жив.

«Боялся, что сын выжил при падении, а потом замерз — это же самая страшная смерть»: история спасения Вани Фокина

Ваня Фокин 34 часа провел в развалинах дома. И выжил

Ваня Фокин 34 часа провел в развалинах дома. И выжил

Старший сын разбудил Ольгу Фокину в половине шестого. Потребовалось немного времени, чтобы обратно его уложить. Ольга лежала с закрытыми глазами, когда начался жуткий скрежет и запахло пылью. Через момент квартира вместе с Фокиной и двумя ее детьми провалилась.

— Мы упали с четвёртого этажа вместе с диваном. Я встала в одной ночнушке, немного постояла, потом сообразила, что надо выходить. Схватила, что было под рукой — одеяло и сына старшего, — и пошла, — рассказывает Ольга. — С правой стороны что-то белое виднелось, оказалось, это был снег. Вышла в ту сторону по развалам в арке на проспект Карла Маркса. Там были камни, плиты — всё вперемешку.

На улице Ольгу и сына сразу усадили в машину, оттуда она позвонила мужу, который был на ночной смене. Сказала коротко: «Дом упал, Ваня остался там».

В этой арке нашли Ваню. Спасатели говорят, что он не замерз, потому что оказался завернутым в линолеум

В этой арке нашли Ваню. Спасатели говорят, что он не замерз, потому что оказался завернутым в линолеум

Евгений Фокин сразу же выехал с работы. Он признается: осознать, что дом упал, удалось не сразу. Он искал сына сам, звонил на горячую линию, разговаривал с МЧС — вестей не было. Через сутки накатила безысходность, сдерживать слезы уже не получалось.

— Мне его надо было просто в руки взять, в любом состоянии. Единственное, что я боялся: он выжил при падении, но потом замёрз. Это же самая страшная смерть. Эта мысль не покидала меня всю дорогу. Лучше сразу погибнуть, без мучений, — говорит отец. — На завалах я особой активности не увидел. Ни тепловых пушек не было, ничего. Такое ощущение, что к этому не готовы были. Когда я туда пришёл, там работал один погрузчик. Аккуратно ковшом поддевал — увозил, поддевал — увозил. У меня нервы сдали, я подошёл к спасателям, показал, где примерно может находиться Ваня. Они начали делать нишу, но через 15–20 минут остановились.

Евгений оставил номер своего телефона и отправился в штаб. Спустя время раздался звонок: «Сына нашли, живой».

Ваню доставили в местную больницу, а потом на полтора месяца увезли в Москву. Сегодня ребенок почти полностью восстановился — о происшествии напоминает лишь небольшое прихрамывание, но и эту проблему можно устранить. Фокины живут недалеко от старого дома, но это место стараются обходить: слишком тяжело вспоминать прошлый Новый год.

«По телефону мы смеялись, а когда заканчивали разговор — плакали»: история мужчины, от которого месяц скрывали гибель жены и трех детей

Шухрат Ульфатов потерял троих детей и беременную жену

Шухрат Ульфатов потерял троих детей и беременную жену

Шухрат Ульфатов заселился в многоэтажку на Карла Маркса летом 2018 года — вместе с тремя детьми и беременной женой. Шухрат работал продавцом, его супруга занималась домом. Утром 31 декабря, когда квартира начала обрушаться, мужчину отбросило в сторону лифта, а жену и детей бетонное месиво понесло в самый низ.

— Я был как в домике. Пока летел ударялся то о диван, то о бетон. Всё это время я был в сознании, — вспоминает Шухрат. — Плитами зажало ноги так, что выбраться самостоятельно было невозможно. У меня были сломаны рёбра, стало больно лежать. Бетон «играл» — приходилось руками за что-то держаться, чтобы хоть как-то зафиксироваться. Я задыхался от пыли и дыма, но о себе не думал. Думал о жене и детях: если они погибнут, я не смогу жить, особенно без маленького.

Именно Шухрата заметил Алан, когда искал выживших. Чтобы успокоить мужчину, Алан сказал, что его жену и детей нашли — с ними все в порядке.

Уже в больнице Шухрат потерял сознание и провел в таком состоянии четыре дня. Когда очнулся, спросил про семью и получил ответ, что все хорошо. Родители Шухрата месяц говорили, что его жена и дети на родине, в Таджикистане. Но на самом деле семью похоронили.

Шухрат хранит в телефоне десятки фотографий своей семьи

Шухрат хранит в телефоне десятки фотографий своей семьи

— Когда обрушился дом, я сразу прилетел в Магнитогорск, — говорит Махмадшо Ульфатов, отец Шухрата. — Я был в морге на опознании. Невозможно смотреть было — травмы очень тяжёлые. Причину смерти в свидетельстве не читал. Старший внук от холода, по-моему, умер. Он меньше всех [физически] пострадал, только голова была полная стружки. Невестка беременная была — два месяца до родов оставалось. Ждали мальчика, имя уже было придумано — Саид. Нас спросили, доставать его? Мы сказали — нет. Пусть только четыре гроба будет, иначе бабушка умрёт. Тяжело, конечно, было Шухрата обманывать. По телефону мы с ним смеялись, а как заканчивали разговор — плакали.

Мужчина не верил родным, но правду узнал только через месяц. Для этого домой пригласили муллу. Тот рассказал, что жену и детей не спасли.

— Тогда я сдался, — говорит, задыхаясь, отец. — Если Аллах их взял, мне нечего сказать.

«Хотели устроить взрыв, но не смогли»: история дворника-сапера

Дворник Салават показывает, в какой урне лежал пакет со взрывчаткой

Дворник Салават показывает, в какой урне лежал пакет со взрывчаткой

Дворник Салават подметает остановку у ТРК «Континент», что в паре кварталов от разрушенного дома на Карла Маркса. 31 декабря он весь день пробыл на месте взрыва, а 1 января пошел на работу. По привычке подошел к урне, чтобы почистить ее, но удивился: пакет, который там лежал, был плотный и тяжелый. Приятель дворника разорвал пакет — внутри лежала пятилитровая пластиковая бутылка, из горлышка торчала трубка от фейерверка, внутри был порошок с поражающими элементами — Салават описывает все подробно и пользуется специальными терминами. Как оказалось, дворник в прошлом сапер — получил эту специальность, когда в молодости служил на Тихоокеанском флоте.

Салават набрал 112, но полицию пришлось ждать больше часа. Зато когда силовики приехали и увидели находку, территорию быстро оцепили, вызвали пожарных, саперов и кинологов.

Жильцы соседнего дома сняли, как силовики что-то изучают рядом с остановкой у ТРК «Континент»

Жильцы соседнего дома сняли, как силовики что-то изучают рядом с остановкой у ТРК «Континент»

На допросе в ФСБ, вспоминает Салават, он услышал о третьем происшествии тех дней — взрыве в маршрутке.

— По рации передают: «Стрельба!» — «Где?» — «Там!» Я сижу слушаю, — рассказывает наш собеседник. — Оказывается, к «Континенту» подъехала старая-старая маршрутка. Видимо, хотели устроить взрыв, но не смогли. Потом с полицией началась перестрелка, погоня, а потом на остановке маршрутка взорвалась.

Выгоревшая маршрутка, под которой виден закрепленный газовый баллон

Выгоревшая маршрутка, под которой виден закрепленный газовый баллон

Салавата попросили никуда не уезжать, объяснив это тем, что его снова могут вызвать на допрос. Но в течение года его показания больше никому не понадобились. Дворник обижается: возможно, своим неравнодушием он спас жизни, но силовики открещиваются от находки. Салавату и не нужна публичная признательность. Со слезами на глазах пенсионер говорит, что был бы просто рад пожатию руки. Но всё сейчас выглядит так, будто бутылки с проводами и не было вовсе.

Другие истории свидетелей взрыва читайте на портале 74.RU. По этой ссылке читайте расследование о мужчинах, которые сняли квартиру на Карла Маркса, 164 и бесследно исчезли после взрыва в маршрутке.

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взрыв дома в Магнитогорске
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КОММЕНТАРИИ (34)

Царь просто Царь
30 дек 2019 в 09:53

Хватит ворошить прошлое . Из него нужно делать выводы , жить сегодня и думать о завтра ! бомба это или газ , лично мне давно плевать . Тут путин трампу позвонил , спасибо сказал, мол помог трамп поймать террористов в Питере которые хотели устроить взрывы в местах массового скопления людей на празднование НГ ....так вот вывод простой :
- да плевать на трампа и путина правда это или просто показуха не узнать а словам и одного и другого я не верю
- не нужно в этой стране и вообще в этом мире посещать места массового скопления людей !! вот в это я верю.

30 дек 2019 в 09:55

ссылки на иносми типа ZNAK, 74ru (куплен американской медиакорпорацией), BAZА - очень актуальненько... Уважаемый НГС.РУ (куплен американской медиакорпорацией) не постите насквозь лживые и непроверенные факты. То есть на данный момент, этой публикацией вы подрываете доверие к следственным органам, а все те кто вели "расследование" - откровенно врут.

30 дек 2019 в 09:51

И как после такого вранья можно верить нашей власти ((?