«Каждую зиму одно и тоже»: читатели НГС — о кондукторах, высаживающих школьников без справок на мороз

Только на этой неделе произошло два таких случая, когда школьниц высадили из автобусов Фото: Александр Ощепков

В конце декабря в Новосибирске произошло сразу две истории со школьниками, которых кондукторы высадили из транспорта — их очень бурно обсуждали читатели НГС. Кондуктор автобуса № 13 высадил 10-летнюю школьницу в тёмное время суток в безлюдном месте, а кондуктор автобуса № 29 высадил двоих девочек в метель. Правда, в этих ситуациях страдают и сами кондукторы и даже водитель — их увольняют. НГС выбрал наиболее яркие комментарии читателей на эти темы. «Добрее надо быть» — Каждую зиму одно и тоже. Ну ладно бы у подростка спрашивали справку об обучении в школе, некоторые подростки очень взросло выглядят. Но ребёнку 10 лет — понятно же, что учится в школе. Девочку жаль, ей действительно было неприятно. Понятно, что справка должна быть с собой. Но раз уж её нет и в 10 лет ребёнок не выглядит на 18, зачем высаживать-то? Добрее надо быть, — комментирует Виктория Я.

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«Нужно оставаться человеком» — Инструкция и так далее — это понятно, но нужно оставаться человеком в любой ситуации: не по-человечески это — высадить маленького ребёнка на безлюдной остановке в вечернее время! — возмущён доктор.ру.

Считаете ли вы, что высаживать детей — это не по-человечески?

«Сделайте проезд бесплатным» — Сделайте уже проезд для детей бесплатным и все вопросы снимутся, — пишет Коте.

Нужно ли сделать проезд для детей бесплатным?

«Менталитет — документы требовать» — Помню у меня в троллейбусах справку теребили постоянно класса с седьмого. Сильно взросло, видимо, выглядел. Сейчас мне 31, но у меня периодически спрашивают паспорт при покупке алкоголя. Менталитет, видимо, документы требовать, — считает Триша.

Действительно ли требование документов — особенность русского менталитета?

«Скинулись бы по 3 рубля» — Одного не пойму: никто из пассажиров не мог заплатить за ребёнка? Скинулись бы по 3 рубля в крайнем случае. Нелюди что ли совсем? — задаётся вопросом Отт.

Скинулись бы вы на проезд ребёнку?

«Тогда это было в порядке вещей» — Зимой 1985-1986 годов меня высадили контролёры из трамвая маршрута № 6 на «Горской», правда, это было днём. Мне было тогда 11 лет, я вот нисколько не плакал и не расстраивался. Тем более, что нагло ехал без билета. Тогда и в каникулы никому бесплатно ездить не позволяли. И примерно в тот же год, только летом, меня высаживали в Матвеевке из 22 автобуса. Тогда это было в порядке вещей, — уверяет Сибиряк из Питера.

Правда ли, что раньше подобные ситуации были в порядке вещей?

«Почему у ребёнка нет этой справки?» Что кондуктор сделал не так? Есть правила, есть инструкция. Он действовал не по «своим хотела», а строго придерживался правил. Второй вопрос — почему ребёнок не по прописке учится? Где это видано, что за несколько остановок в школу ездит? Далее не понятно, почему у ребёнка нет этой справки, хотя мама знает, что она нужна, так как она учительница, почему нет наличных денег? Кондуктору советую подать в суд на незаконное увольнение, — предлагает Неводитель.

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«Положено платить, значит положено» — Знаете, у меня был случай лет 15 назад. Был такой пазик 37 маршрута — моей дочери не было ещё семи лет. Автобус был пустой, три человека, но кондуктор потребовала, чтобы я взяла ребёнка на руки в пустом автобусе. Я не подчинилась и посадила её рядом. При выходе у меня потребовали оплатить проезд, я дала денег, но не было сдачи, и эта толстая корова, кондуктор, сходила, разменяла деньги и дала мне сдачу, при этом сказала: «Положено платить, значит положено». С тех пор я не удивляюсь ни чему… Противно, досадно, но ладно. Порядочных людей просто истребили, — разочаровалась Люся.

Нужно ли платить в такой ситуации, на ваш взгляд?

«Высадит в мороз -35» — Уволить-то уволили, а где гарантия что эта женщина не устроится на другой маршрут? Сегодня она высадила двух девочек в метель, и, слава богу, с ними всёхорошо, а в следующий раз она высадит в мороз -35, — думает elka.

Тоже так думаете?

«Где свидетели?» — А откуда знаете? Высаживала кондуктор их или нет? Где свидетели? Я один раз тоже зимой ехала на автобусе. Зашли детки: у одного мальчика не оказалось денег на карте. Кондуктор сказала: «Езжай, но только скажи родителям, чтобы деньги положили». Он сам лично вышел. Кондуктор что должен был грудью встать и не отпускать, — спрашивает Милла.

Сталкивались ли вы с тем, что кондукторы не берут со школьников деньги за проезд?

«Две копейки кондуктора не устраивали»

— В ещё советское время минут 10 не мог найти в кармане 10 копеек — завалились за подкладку. Две копейки, которые я держал в руках, чтобы не мешали искать гривенник, кондуктора не устраивали — билет стоил 5 копеек. Кондуктор уже высказалась в смысле «врать не хорошо» и отошла, когда я всё-таки нашёл искомую монету, — делится своей историей jvbx68.

Часто кондукторы ведут себя так, по вашему мнению?

«Показуху устроили» — Показуху устроили. А люди, выполнявшие свою работу, пострадали ни за что. А водитель-то вообще не причём! Кобенко теперь любых детей бесплатно возишь, мы правильно поняли? — спрашивает пользователь, назвавший себя «учите географию».

Водитель, на ваш взгляд, не виновен?

«В школу ходила в соседнее село» — Не знаю, не знаю... Я, к примеру, да и не одна я, в школу ходила в соседнее село, с 11 лет, так как в нашей деревне школа была только начальная, до четвёртого класса. И ходили в темень, рано утром, и в метель, и в дождь. Идти было около 3 километров. Только при -40 нас не пускали в школу. И ничего. Не плакали. Даже весело было, — подчёркивает босоногая кармелитка.

Вы тоже так ходили в школу?

«Чай, не в тайге высадили» — Высаживать детей, конечно, не стоит, тем более зимой. Но и поважать тоже не стоит, потому что, уж простите, мамочки и папочки, дети бывают ну очень разные, и дома они одни, а вне дома — другие. Да и, откровенно говоря, пройти одну-две остановки для них вполне посильно, чай, не в тайге высадили — да и высадили ли, из статьи неясно. Но не кажется ли вам, мамочки и папочки, что это прежде всего ваша обязанность — следить за тем, чтобы у ребёнка всегда были деньги на карте и небольшая заначка на всякий случай? P.S. Мне одной помнится, что вроде как наша дорогая мэрия год-два назад запретила высаживать детей зимой? После пары подобный случаев? — не понимает tommy58@ngs.ru.

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