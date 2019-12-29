«Он вёз её на работу»: подробности аварии на Димитровском мосту, в которой погибла девушка

Авария произошла сегодня утром — это было лобовое столкновение Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Стала известна личность девушки, погибшей в ДТП на Димитровском мосту. По словам близких, Кристине был 21 год, 22 исполнилось бы только в апреле. В машине она ехала со своим молодым человеком Сергеем. — Я узнала об этой аварии раньше, чем её родственники. Её телефон был заблокирован, её опознали по документам. Нужны были контакты её родителей, ближайших родственников. Дописались во «ВКонтакте» мне, а я уже дала телефон родителей. С Кристиной мы подруги: познакомились в университете. Водитель — это её молодой человек, ему 24 года. Как я понимаю, он вёз её на работу — в том направлении, в котором они двигались. Он работает грузчиком в пивной компании, кеги таскает. Она работала в общепите.

Кристина — замечательный человек: очень добрый, отзывчивый, комок позитива был. Они жили в Новосибирске: у него квартира есть, в Кировском районе, по-моему, прописан. У Кристины прописка не местная, но родители здесь живут, она в Новосибирске живёт на постоянной основе на протяжении долгого времени, — рассказала подруга погибшей девушки. По её информации, Сергей в больнице был на операционном столе.

Видео с места аварии Видео: читатели НГС

Подробности о самой аварии корреспонденту НГС рассказал водитель Сергей, который следовал в одном ряду на Димитровском мосту с «семёркой». — Он ехал рядом со мной: я шёл в правом ряду, он — в среднем ряду. Впереди нас ни одной машины не было. Он зачем-то начал перестраиваться в левую крайнюю полосу, там большой нарост был. Его забросило — он газанул, и его начало выбрасывать на встречку. В конечном счете он начал выруливать и в это время сошёлся с джипом в лобовую. Я обратил внимание на эту «семёрку»: он ехал за мной, потом ушёл в средний ряд, а потом ушёл в левый ряд — для чего, если можно было по среднему ехать, зачем он перестраивался? Я ехал вообще на третьей передаче, потому что наледь большая была, — вспоминает Сергей.