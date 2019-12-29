«На эти деньги можно съездить в Белокуриху»: выясняем, сколько сибиряки тратят на новогодний стол

Многие в подготовке к Новому году не изменяют классике: основные блюда — гусь, оливье и сельдь под шубой Фото: Алёна Золотухина

В гипермаркетах перед Новым годом творится настоящее безумие. Гигантские очереди на кассе, из колонки надрывно поет Гурченко (про 5 минут), толпы людей сосредоточенно снуют от полки к полке, и не дай боже попасться под ноги. Кто-то по старинке ходит с бумажным списком, кто-то проверяет необходимое через телефон. Корреспондент НГС прошлась по магазинам (в овощной отдел и в тот, что с мясом, лучше не соваться) и спросила у сибиряков, что они покупают к праздничному столу, что готовят и в какие суммы им обходится застолье.



Валентина, 57 лет, свое дело



Фото: Алёна Золотухина

— Все как всегда: горошек, кукуруза, шампанское, конфеты. Готовим оливье, гуся запекаем. В среднем на продукты тратится тысяч десять. Праздник отмечаем дома с семьёй.

Зоя, 31 год, менеджер проектов



Фото: Алёна Золотухина

— В этом году в связи с моим положением немного пересмотрели рацион. Планируем по классике: салат «Мимоза», селёдка под шубой, оливье. Запечем куриные ножки с картошкой, сделаем яблочную шарлотку и фрукты. Основное блюдо у нас — сельдь под шубой, уже много лет. В среднем на продукты выходит в районе пяти тысяч. В этот раз отмечаем дома, а раньше собирались большой компанией.

Юлия, 37 лет, работает в рекламном агентстве



Фото: Алёна Золотухина

— На новогоднем столе у нас традиционно — гусь, салаты (оливье, шуба, курица с ананасами) и новогодний торт. Мы собираемся с друзьями, готовим то, что хотим, а потом полученную сумму делим между собой. Отмечаем дома, народу много — все с детьми.

Татьяна, 30 лет, индивидуальный предприниматель



Фото: Алёна Золотухина

— Обязательно овощи, майонез, что-нибудь детям. Каждый год готовлю оливье. Общую сумму не считаю, каждый раз выходит по-разному. Отмечать будем дома, с семьёй.



Елена, 51 год, работает в школе



Фото: Алёна Золотухина

— Мясо, фрукты, овощи, ананас обязательно. Каждый год я готовлю мясо, запеченное в духовке, все мои дети его очень любят. Сколько денег потратили на застолье, еще не считали. Мы отмечаем Новый год в кругу семьи.

Гульнара, 28 лет, работает в зоомагазине



Фото: Алёна Золотухина

— Новогодний стол не может обойтись без икры, сельди под шубой и оливье. Классика есть классика. Овощи, фрукты, ананас, иногда хочется удивить своих домашних. Я стараюсь каждый год придумывать что-то новое, в этом году буду запекать кролика. Основное блюдо у нас в семье — горячее. Я давно хочу начать вести учет продуктов, сейчас я потрачу около трех тысяч, завтра пойду еще раз.

Оксана, 36 лет, в декретном отпуске и Виталий, 47 лет, работает



Фото: Алёна Золотухина

Оксана: — Традиционный салат — сельдь под шубой, и обязательно готовим что-нибудь новое — в этот раз будет салат с киви. Каждый год запекаем гуся в духовке. У нас четверо детей, мы берем такие продукты, чтобы всем было вкусно, все были довольны и никто не остался голодным.

