«Из-за похмелья ко мне никто не пришел»: как празднуют день рождения те, кто родился 1 января

Новогодние именинники ищут во всем плюсы — даже если их забывают поздравить Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

В тот день, когда вся страна будет в едином порыве отмечать Новый год, они будут с нетерпением ждать поздравлений с совсем другим праздником, личным — днем рождения. Мы поговорили с людьми, которым повезло (или не очень?) родиться в первый день года, и выяснили, каково им живется и отмечается.

Александра Пожар: «Мой личный праздник на вторых ролях»



Александра привыкла в ответ на поздравления с днем рождения отвечать взаимными — с Новым годом Фото: предоставлено героем публикации

У людей два крупных события в году, а мне надо пережить два в одном! Это тяжело материально, физически и психологически. Новый год для меня — самая необычная ночь в году, большая всемирная вечеринка, объединяющий дружеский праздник, а друзей у меня много, и все обычно отмечают в разных местах, поэтому мое идеальное празднование — «кочевание» от дома к дому с подарочками, играми и конкурсами. Мне надо было родиться в деревне, наверное.



Первого января возвращаюсь домой под утро, засыпаю до вечера, и сил что-то продолжать нет. А это я ещё не пью! Поэтому, когда я отмечала день рождения — это всегда было 3 января. Так, например, я с размахом отмечала своё 30-летие. Но из 35 приглашенных смогли только человек 20, и то — некоторые были не в форме. У остальных — посиделки по родным, поездки на отдых. Странные ощущения возникают: с одной стороны, весь мир веселится и все красиво украшено будто специально для меня! С другой — в ответ на поздравления с днем рождения я тоже поздравляю, и вот уже мой личный праздник на вторых ролях.

Наверное, я бы не могла родиться в другой день. Я перфекционист и с трудом представляю, каково это: подводить итоги и начинать отсчет заново один раз, а потом через время опять? Что тогда брать за точку отсчета? А тут — все ясно! Ольга Рыжих: «1 января поздравляют только самые близкие или самые стойкие»

Ольга увлекалась экстремальными видами спорта, поэтому и праздники проходили не без экстрима Фото: предоставлено героем публикации

Отмечаю оба праздника, хотя это нелегко со всех точек зрения. Часто день рождения приходится отмечать ближе к концу новогодних каникул или несколько раз за каникулы, потому что 1 января поздравляют только самые близкие или самые стойкие. Хотя в этом есть свои плюсы — приятно долго принимать поздравления.



Неприятное, конечно, было. И дело даже не в одном подарке на два праздника и не в том, что многие поздравляют «С Новым годом! И с днём рождения заодно». Это ерунда, на самом деле, потому что главное — внимание. Было один разок, когда вообще никто не пришёл из-за похмелья, а однажды праздник переносила трижды, потому что один из друзей ушёл в глубокий кутёж в другом городе и никак не мог приехать. Но я думаю, что подобные неприятности могут происходить не только когда у тебя день рождения 1 января — он может выпасть на середину рабочей недели или люди могут не прийти, ссылаясь на срочные дела. Дело не в дате рождения, а в том какие люди тебя окружают и как ты относишься к таким трудностям.

Раньше, когда я занималась роуп-джампингом, мы с коллегой по команде пошли встречать Новый год в прыжке с моста. Ночью при свете фонариков делали навеску, чтобы прыгнуть тандем, и параллельно слушали радио, чтобы не пропустить момент и прыгнуть ровно в полночь. Ночью в темноту было жутковато прыгать, хоть и мост всего 15 метров и знаешь его уже вдоль и поперёк. Но было весело.



Сергей Саблин: «В свой день рождения я работаю»



Для гармониста в праздники работа на первом месте Фото: предоставлено героем публикации

Поскольку я музыкант, Новый год почти никогда отметить не удается — я в этот день работаю на корпоративах или домашних праздниках. Собираемся на следующий день с друзьями, празднуем — не шумно, спокойно. Но бывает, что отметить не удается — у некоторых же праздники продолжаются и после 31 декабря, могут снова позвать играть.

Один раз так и было — пригласили в соседний город меня и еще нескольких человек. Мы отыграли, поехали было домой, а потом вспомнили, что неподалеку живет общий знакомый, тоже гармонист, решили заехать — поздравить. А он как узнал, что у меня еще и день рождения — сделал мне подарок, очень неожиданный: гармонь мастеровую. То есть, не обычную, с конвейера, а которую мастер руками делал. Очень хороший инструмент, а главное — совсем не ждал такого, было приятно. Анна Полукарова: «Один раз муж так загулял, что забыл меня поздравить»



Для Анны первым ярким сюрпризом на день рождения стали цветы — в мороз получить множество букетов было неожиданно Фото: предоставлено героиней публикации

Я всегда отмечаю и Новый год, и день рождения по отдельности. В Новый год — как и у всех елка, застолье, а на следующий день приглашаю гостей — первого января собираются все друзья у нас дома, я пеку много сладостей и обязательно имбирное печенье. Исключение было только раз — я работала в этот день, а муж так загулялся с другом, что даже забыл меня поздравить. Было неприятно, конечно, но сейчас это скорее забавная история.

