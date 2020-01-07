«Заказчик всплакнул, когда её получил»: угадайте, сколько зарабатывают художники из Новосибирска

Анастасия Отришко и её новые «интерьерные» картины с изображением винных пробок Фото: Анастасия Отришко

В конце 2019 года известная новосибирская художница Анастасия Отришко продала три новые работы в непривычном для себя жанре — обычно она пишет автопортреты в стиле ню, а тут создала картины с изображением винных пробок — примерно по 30 тысяч рублей за каждую. Полотна приобрели частные лица из России и других стран для оформления своих винных погребов. Много это или мало для новосибирских художников? В ценах разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.

Рынок новосибирских живописцев переживает не лучшие времена. Расцвет всей этой художественной деятельности и самодеятельности пришёлся на лихие 1990-е. В последнее же время активности на арт-рынке Новосибирска совсем нет. Как сказали бы какие-нибудь экономические эксперты — наступила стагнация.



Чьи работы обычно покупают? — За последние два года цены на новосибирских художников не изменились. Лидеры — всё те же художники, которые продавались и раньше: Владимир Фатеев, Александр Шуриц, Сергей Мосиенко, Евгения Заремба, Михаил Казаковцев, Михаил Омбыш-Кузнецов и другие. Это те, которые продаются в городе. И у всех диапазон цен такой: от 60 до 100 тысяч рублей за картину. Это цены, по которым продают сами художники и галереи, где они выставляются. Но есть ещё вторичный рынок, когда работы можно купить дешевле: это владельцы картин, которые были подарены или приобретены в 1990-е годы. У таких продавцов цена может существенно отличаться в меньшую сторону от цен у самих художников и галерей, — рассказал известный новосибирский коллекционер и галерист Григорий Гапонов.

Отдельной группой, по словам Григория Гапонова, идут председатель новосибирского Союза художников Вадим Иванкин и мастера, которые находятся около него. Такие художники могут периодически ездить в Китай и там продавать свои работы, совсем не думая о местном рынке. А китайский арт-рынок, уточнил коллекционер, самый развивающийся в мире.

Скульптор Зураб Церетели посвящает Григория Гапонова в почётные члены Государственной академии художественных наук Фото: Григорий Гапонов

— У них сейчас среднего класса — 400 миллионов, а к 2049 году планируется, что будет в два раза больше. Исторически они тяготеют к советскому искусству — к реализму. Но там есть свои требования: помимо того, что художники должны работать в стиле реализма, у них должны быть ещё какие-то регалии, звания. Например, в Китае очень ценятся художники питерской Академии имени Репина. А молодые неизвестные художники в Китае продаются в формате «интерьерных работ». Тут цена небольшая и проверенность временем не требуется, — объяснил Григорий Гапонов.

Всю живопись в Новосибирске можно условно поделить на две категории: на «интерьерную» — это когда картину берут, потому что она подходит под цвет обоев или вписывается в дизайн кабинета, и «инвестиционную» — когда произведение приобретают с пониманием, что со временем оно будет расти в цене.

Сколько стоят картины новосибирских художников? По мнению Григория Гапонова, картины «интерьерной» категории в Новосибирске стоят до 50 тысяч рублей. Дороже — живопись уже инвестиционного характера. В Китае цены в 3–4 раза выше: например, «интерьерные» картины российских художников оцениваются там до 3000 долларов.



Если в Китае больше востребованы картины в духе соцреализма и на тему Великой Отечественной войны, то в Новосибирске предпочитают брать именно «интерьерные» или «дизайнерские» работы, а также традиционные пейзажи и натюрморты.

Самые дорогие новосибирские художники — из старых, советского периода. Те, кто к 1990-м годам уже ушли из жизни.

— Их творчество полностью сформировалось в советское время, они не застали этих всех перемен. Такие художники всегда востребованы в музеях. Цены на них, конечно, тоже разные, но в целом — выше, чем на современных. Вот, например, одну их работ Григория Ликмана 1960-х годов я в своё время продал за миллион рублей. Не думаю, что кто-то из современных новосибирских художников в состоянии продать свою работу за миллион. Хотя Александр Шуриц мне однажды рассказал, что продал одну из своих ранних работ за подобную цену. Успешность художника в современном мире определяется именно ценой на его работы: чем она выше, тем художник считается успешней, — подчеркнул Григорий Гапонов.



Новосибирская художница Анастасия Отришко часто пишет автопортреты в стиле ню. Недавно она продала три картины с изображениями винных пробок. Эти работы Анастасия считает «интерьерными». Купили картины примерно по 30 тысяч рублей. Художница говорит, что работы станут частью именно интерьера винных погребов. А вот своё ню Анастасия Отришко относит уже к инвестиционной живописи.

Один из последних автопортретов в стиле ню художницы Анастасии Отришко Фото: Анастасия Отришко

— Они одновременно и интерьерные, и уже инвестиционные. Я в них вкладываю себя, свои эмоции во время работы, во время разработки сценария… И вот та живопись, которая одновременно и интерьерная, и инвестиционная будет стоить дороже раза в два. Средняя цена на такие мои работы — от 60 до 90 тысяч. Самая дорогая моя работа продана за 250 тысяч рублей. Это композиция из нескольких картин: одна большая и несколько маленьких. Такой абстракционизм: с символами, формами, цветовая гамма не моя… Однажды был у меня заказ от одного томского коллекционера: написать картину с сюжетом битвы Пересвета и Челубея. Коллекционер хотел, чтобы я не просто скопировала известную картину Михаила Авилова, но и вложила в неё что-то своё. Это была тяжёлая работа, но она мне нравилась. Заказчик даже всплакнул, когда её получил. Эта картина стоила 150 тысяч рублей, — рассказала Анастасия Отришко.



В современном искусстве сейчас всё по-другому. Григорий Гапонов называет современное искусство «спекулятивным»: ты никогда не можешь знать, сколько будет стоить завтра конкретная картина современного художника:

— Современное искусство сейчас более предпочтительно. В мире всё очень быстро меняется. Когда ты покупаешь современных художников, есть вероятность, что они могут очень сильно подорожать.

Один из участников новосибирской арт-группы «Синие носы» и руководитель отдела художественных программ «ЦК-19» Слава Мизин рассказывает, что в современном искусстве известность художника и стоимость его работ взаимосвязаны. И влияют друг на друга.

— Помните такую студенческую шутку: сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя? Если люди знают, что этого художника какой-нибудь олигарх купил за сто миллионов, естественно, этот художник становится очень востребованным и уважаемым, — с улыбкой пояснил Слава Мизин.



Фоторабота Славы Мизина, которая находится в коллекции Третьяковской галереи Фото: Слава Мизин

Одна фотография за 29 тысяч евро Слава Мизин приводит наглядный пример, как новосибирский художник работал на своё имя и достиг серьёзных результатов. Артём Лоскутов поначалу был известен в Новосибирске только как организатор Монстрации, да и то лишь тем людям, кто на эту акцию ходил. Сейчас Лоскутов совершенно спокойно продаёт в интернете свои работы за десятки тысяч рублей.



А последняя его акция подняла художника ещё на более высокий уровень. Лоскутов продал на аукционе за 1,5 миллиона рублей табличку телеведущей Наили Аскер Заде — её признание в любви к главе банка ВТБ Андрею Костину. Табличка висела на одной из скамеек в Нью-Йоркском парке и стала популярна после расследования Алексея Навального о том, как банкир тратит на свою любовницу деньги государственного банка. Через некоторое время табличка пропала и оказалась на аукционе Лосткутова.

— Мне кажется, Лоскутов сейчас вот так сознательно изворотлив. Он сделал очередную акцию, которая мне понравилась по многим причинам. Тёма никого не тронул: не бил, как художник Бренер, зрителей на вернисаже, не отрезал себе ухо, не гадил под картинами и так далее… Он просто взял табличку, продал её за сколько смог и эти деньги перевел в фонд детям. И это очень здорово. Мне нравится, что это не эпатажная акция. Это — акция какого-то внутреннего ума, понимания конъюнктуры политической и одновременно художественной, — уважительно заметил Слава Мизин.

Фотоработы «Синих носов», уточнил Мизин, тоже уверенно заняли своё место на мировом арт-рынке. Эстимейт или предварительная стоимость «синеносной» фотографии 5–7 летней давности на аукционе «Сотбис» в районе 6000 фунтов стерлингов.

— Последний экземпляр знаменитых целующихся милиционеров (работа называется «Эра милосердия». — Прим. ред.) из лимитированного тиража в 10 штук был продан в 2008 году за 29 тысяч евро. Это была чуть ли не рекордная цена за российскую фотографию. Но это, конечно, не мы продавали. Я точно не знаю, но, по-моему, её купили всё же в России, — задумался Слава Мизин.



Картина Артёма Лоскутова, которую до 5 января 2020 года можно увидеть выставке Сибирского иронического концептуализма в «ЦК-19» Фото: Густаво Зырянов