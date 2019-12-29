Напиться как свинья или остаться в живых? 5 коктейлей, которые вас точно «убьют»

Не помните себя уже через час после начала вечеринки? Смотрите, кто в этом виноват! Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

В ближайшее время от возлияний будет не удержаться, но можно предварительно узнать врага (или друга) в лицо. Теперь вы хотя бы будете знать, почему снова проснулись в баре. Составить коктейльную карту нам помог президент Барменской ассоциации Екатеринбурга Вячеслав Зацепилов, а объяснил, как это работает, шеф-бармен Иван Дерендяев.

— Чтобы поскорее «убило», подойдет любой коктейль, а для того, чтобы дольше оставаться на ногах, нужна здравая голова, — объясняет Иван Дерендяев. — Как правило, те люди, которые хотят «накидаться», заказывают коктейли из классики. Чтобы максимально долго оставаться на ногах, попробуйте «разогнать» свою печень и выпейте за пару часов до вечеринки тот напиток, который собираетесь употреблять в дальнейшем, либо водку, как универсальный напиток.



С напитком, который вы планируете потягивать весь вечер, у нас, конечно, проблемы. Особенно когда на носу Новый год. Здесь вам и шампанское, и вино, и коньяк с водкой, и виски с текилой, и черт его знает что еще. Хочется всё и сразу? Запомните два главных правила: постарайтесь не смешивать разные виды спирта и закусывайте грамотно.

Если же вы намерены запомнить каждый момент вечера и ночи и протянуть до утра, выбирайте те коктейли, в которых минимум крепкого алкоголя (желательно, чтобы спиртовая составляющая была одна). Например, и так не особо крепкий мартини в компании с ликером позволят не чувствовать себя белой вороной, а после застолья вы останетесь в силах свернуть горы. Но обо всем по порядку.

Коктейли, которые вас «убьют»

«Лонг-айленд айс ти»

Классический и известный всем коктейль содержит в себе пять крепкоалкогольных ингредиентов: водку, текилу, ром, трипл-сек и джин в равных долях. Также добавляют сок лимона и колу. Они немного маскируют вкус алкоголя, но результат получается достаточно крепким — примерно 28 градусов.



— В том числе влияет и то, что это разные виды алкоголя. Состав спирта разный, эффект получается крепче, — рассказывает Вячеслав Зацепилов. — Это как пиво с водкой смешивать. Если вы будете пить отдельно только пиво в чистом виде и только водку — это одно. А вот когда вы их начнете смешивать, результат будет совершенно другой. Еще обусловлено тем, что джин — 47%, остальные ингредиенты — 40%. Коктейль достаточно крепкий сам по себе. Два таких, и вы прямо хорошо себя будете чувствовать.

Один бокал такого коктейля равен восьми или девяти порциям крепких спиртных напитков. В чистом виде такое осилить достаточно проблематично.

«Зомби»

В этот тропический коктейль идут три вида рома: белый, золотой и черный. И крепость одного из них — 60%. Ярко выраженный алкогольный вкус приглушается фруктовыми нотками благодаря ананасовому соку, но пьянящий эффект от этого не слабеет, а накрывает с головой. Говорят, что некоторых пара таких лонгдринков валит с ног. Оно и понятно. Этот коктейль принято считать отличным способом очень быстро накидаться: два классических «Зомби» эквивалентны семи не самым слабым классическим миксам, таким как, например, «Манхэттен». Также бывает, что бармены делают этот напиток еще крепче, добавляя в него оверпруф ром, крепость которого — 75%.



«Б-52»

— Если выпить их сразу штук пять, эффект не заставит себя долго ждать, он наступает мгновенно, — сразу предупреждает Вячеслав Зацепилов.

По одной из версий, этот коктейль получил свое название в честь бомбардировщика «Стратофортресс». Поэтому человека, которому готовят Б-52, называют «пилотом». А несколько выпитых друг за другом таких шотов можно смело считать трюком не хуже мертвой петли.

В составе «Б-52»: бейлис, кофейный и апельсиновый ликеры. Все это накладывается слоями, после чего верхний слой поджигается. Коктейль подойдет для того, чтобы быстро согреться и расслабиться в кругу друзей, но главное, не переусердствуйте. На восьмом таком шоте вы рискуете подпалить себе брови. Если, конечно, доживете до этого момента. «Текила-бум»

Здесь вы в полной мере можете почувствовать на себе эффект газированной воды в компании с алкоголем, ведь коктейль состоит состоит всего из двух ингредиентов — текилы и «Спрайта» в пропорциях один к двум. Кажется, что концентрация спиртного ничтожно мала? Весь фокус в подаче и правилах питья. После того как коктейль готов, бокал с ним накрывают салфеткой и вспенивают содержимое резким ударом об стол или стойку. Вам же предстоит выпить коктейль залпом. Ну или хотя бы за несколько быстрых глотков.



Резкий опьяняющий эффект обеспечивает углекислота, из-за которой алкоголь быстрее всасывается в кровь. К тому же коктейль, выпитый залпом, «убьет» вас быстрее, чем если бы вы пили его через трубочку полчаса.

«Глубинная бомба»

Этот коктейль взрывается трижды: сначала в бокале во время приготовления, потом во рту при дегустации и, наконец, в вашей голове. Основной ингредиент здесь пиво. Наливаете пол-литровый бокал светлого и бросаете в него шот с текилой и ликерами, например «Блю Кюрасао», «Куантро» и клубничный, и пьете. Конечно же, залпом. Есть еще ирландский вариант, с темным пивом и бейлисом. Он запомнится легким шоколадным послевкусием. Но не исключено, что это будет последнее, что вы запомните в этот вечер.

Коктейли для долгой вечеринки

Martini Fiero & Tonic

Рецепт этого коктейля незатейлив. Положите лед в бокал, налейте Martini Fiero и тоник в пропорции 50/50, добавьте слайс красного апельсина и наслаждайтесь. Вы получите легкий и питкий напиток с освежающим апельсиновым вкусом, которого хватит надолго, а такси вы сможете вызвать себе самостоятельно даже под утро. Дело в том, что сам по себе мартини очень легкий — всего 17%. А разбавленный еще и тоником со льдом, он превратится в коктейль, с которым проще простого остаться на ногах.



«Апероль шприц» Горьковато-сладкий освежающий лонгдринк с биттером, просекко, содовой и ломтиком апельсина придумали в Италии больше ста лет назад. До нас коктейль добрался значительно позже, зато сейчас стал одним из самых популярных аперитивов. Просекко можно заменить любым белым игристым, критической ошибкой это не будет. Главное, не добавлять никакого крепача. На севере Италии к этому коктейлю подают маслины и чипсы. За бокалом такого напитка можно и вечер скоротать.

Пунш

Когда хочется алкоголя, но не хочется напиваться, приготовьте пунш. Тем более что сделать его легко и просто. Берете яблоко с апельсином, мелко их крошите, отправляете в большую емкость, заливаете вермутом и игристым, добавляете лед. Вот вам и напиток хоть для уютных дружеских посиделок, хоть для вечеринки в большой компании.

«Беллини»

Это слабоалкогольный коктейль состоит из игристого вина (просекко, асти, шампанское) и персикового пюре. Ничего лишнего. Напиток запомнится оригинальным цветом и мягким сладким вкусом. А благодаря доступности ингредиентов и простоте приготовления его легко приготовить даже дома. Свое название коктейль получил в честь знаменитого итальянского художника Джованни Беллини, который создавал уникальные розовые оттенки на белом цвете.

