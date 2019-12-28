Оставили лишнее в 2019-м: четыре радикальных рецепта похудения с комментариями экспертов

Хотите похудеть? Узнайте у них как! Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Добрая половина страны худеет к Новому году, вторая — сбрасывает лишнее после праздников. Но всех объединяет два вопроса — как заставить себя худеть и как не набрать снова? Мы нашли людей, которые в борьбе с весом выбрали самые разные способы, и упаковали их истории в предновогоднюю мотивирующую подборку. А также спросили врача, насколько хороши эти методы.

−100 кг: урезала желудок

Разница между этими фото — минус сто килограмм Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Историю Натальи из Волгограда мы вам однажды рассказывали. В прошлом эта женщина — обладательница 270 килограммов веса и титула главной толстушки страны. Еще год назад Наталья не могла выйти из квартиры и чувствовала себя самым несчастным человеком на свете. Но все изменилось, когда женщина избавилась от сотни килограммов. Она начала ходить и даже вышла замуж.



Бороться с весом волгоградка начала хирургическим путем: осенью ей сделали операцию на желудок. Несколько дней до операции пришлось не есть, питательные вещества — только через капельницу. После выписки борьба с лишним весом продолжилась. Промежуточный результат — минус сто килограммов! Желаемая цифра на весах — 70. Мотивации прибавляет и то, что Наталья снова может ходить.

На сброшенной сотне Наталья не собирается останавливаться Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Мантру для похудения от диетологов Наталья заучила наизусть, делится ею с другими и собирается повторять в новом году:

— Первое и самое главное правило: не унывать! Второе: «Хотите похудеть — отвлеките себя от еды». И это на 90% — правда, — уверена волгоградка, сбросившая сто килограммов. — Раньше у меня был пунктик: сходила с ума по комнатным цветам. Видели бы вы, как мы перевозили их из одной квартиры в другую. Что-то с чем-то! Потом мама уже говорит: «Хватит. Много цветов в доме тоже не нужно». Да и ко мне пришло понимание: действительно, хватит.



Видео: V1.RU

Еще больше о Наталье читайте на V1.RU.

−60 кг: операция + спорт

Анна полжизни то набирала, то сбрасывала Фото: предоставлено героиней публикации; Артем Устюжанин / E1.RU

Прошлой осенью Анна из Екатеринбурга весила 146 килограммов — это ее максимум на весах, но далеко не первый случай, когда самой себе пришлось сказать: «Я поправилась». Женщина рассказывает, что «качели» с килограммами преследовали ее с 21 года: сначала проблемы со здоровьем и, как следствие, набор, затем переезд за границу и смена режима питания — сброс. Встреча мужа и первый ребенок — снова набор, осознание и похудание — сброс. К 2014 году женщина поняла, что не нравится своему отражению, да и от жизни удовольствия тоже нет.

— Я читала где-то, что толстушки — жизнерадостные люди и, когда они начинают худеть, впадают в депрессию. А еда — это самый доступный наркотический препарат. Прямо как про меня — все проблемы, негатив старалась заедать в ресторанах или дома. Хоть и готовили мы более-менее полезную пищу, но ела я ее тазиками, — вспоминает Анна.



Сегодня Анна чувствует себя (и выглядит!) так, что можно с дочками пойти на дискотеку Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

На операцию она решилась несколько лет назад, но сделала только осенью 2018-го: сначала были обследования, потом сеансы психотерапии.



— Я должна была понимать: после операции нельзя есть просто так все подряд, тарелку пельменей, например. Иначе придется откачивать. Понемногу, по чуть-чуть, что для моего мозга было совсем дико, — делится Анна. — Помню ощущения после операции: первое время нужно даже воду по глоточкам пить, а я дикий кофеман. Приехала к своей подруге и говорю: наливай, хоть немного. И я его [кофе] не пила, но держала в руках и нюхала.

После операции Анна подключила тренировки: силовые и аэробика несколько раз в неделю. Теперь, признается героиня, она чувствует, как с каждым килограммом она скидывает года.

— Хочу еще со своими дочерьми тусить по дискотекам. Почему бы и нет? Девочки уже говорят, что я самая красивая. Хотя раньше меня стеснялись — я забирала старшую из садика и слышала от других ребят: а, это у нее та мама, которая огромная, — рассказывала Анна порталу E1.RU.

Комментарий эксперта: Преподаватель Уральского института фитнеса, врач спортивной медицины Тамара Крамченинова подтверждает: вместе с размерами желудка уменьшается аппетит, перенесшие операцию люди не переедают лишние калории, поэтому вес уходит быстро. Но такой метод считается последним в борьбе с весом, его используют тогда, когда другие диеты не работают.



— У операций есть и нежелательные последствия: в желудке всасываются минералы, в том числе железо, на фоне урезания может возникнуть анемия из-за недостатка витамина B12. Такие люди должны пожизненно пить витамины, контролировать уровень железа, — предупреждает Тамара Крамченинова. — Второй момент — это побочка от самой операции: спайки, гнойные осложнения. Но если процедуру делал хороший врач и человек нормально ее перенес, в будущем он не будет отличаться от других людей. Впрочем, если не соблюдать режим питания и снова есть тазиками, желудок увеличится обратно.

−40 кг: питание по часам и бег по лестнице

«Лучше сто километров, чем сто килограммов» Фото: предоставлено героем публикации

37-летний пермяк Николай три года назад весил 125 килограммов. Ощущения того периода он помнит до сих пор: болело сердце, проблемы с дыханием, тяжело подниматься по лестницам. Борьбу с лишним весом Николай начал в спортзале, но очень скоро прекратил — из-за некомпетентности тренеров. Тогда наткнулся на тактику питания по часам: брал с собой контейнеры с едой и ел строго по времени: во время работы, в дороге — так прошел год. Следующий этап — бег по лестнице. Начинал с 20 минут ежедневных пробежек, а потом увеличил время до получаса.



— Позже это вошло в привычку. Вставал в шесть утра, шел на лесенки и уже бегал по полтора часа. Соседи, проходящие мимо, уже кивали головой, здороваясь. Они уже привыкли к тому, что я тут бегаю, — вспоминает Николай. — По лестницам я бегал 10 месяцев. За это время у меня укрепились стопы, а вес упал до 84 килограммов.



Пробежки по лестнице привели Николая на стадион, а стадион — на дистанцию Ironman Фото: предоставлено героем публикации

Следующим этапом стал стадион возле дома: первая же пробежка растянулась на 5 километров. Николай поставил новую цель — покорить Ironman: 180 км на велосипеде, 42 км — бег и 3,86 — заплыв. «Железная» дистанция ему покорилась

— Я сейчас могу себе позволить гораздо больше, чем раньше — в плане подвижности, в плане одежды. В питании себя меньше ограничиваю, то есть гораздо больше могу есть. Лучше стал себя чувствовать физически и умственно. И это видят друзья и остальные. Я стал выглядеть моложе. С детьми активно играем в баскетбол, бегаем, кидаем фрисби. Я начал меньше пива пить. Гораздо меньше стал есть на ночь.

Николай рассказывает, что главное в похудении — не голодать: есть чаще и небольшими порциями. И, конечно, движение. О планах «железного» человека читайте на 59.RU.



Комментарий эксперта:

— Физическая активность — это плюс в борьбе с лишним весом, но нужно понимать, что однообразные нагрузки должного эффекта не дадут: через два-три месяца пробежек прогресс встанет. Организм адаптируется к нагрузкам, поэтому их постоянно нужно повышать и вносить разнообразие, — замечает врач спортивной медицины. — Питание по часам — тоже хорошо, если кушать часто и много, пища будет застаиваться в желудочно-кишечном тракте, что приведет к осложнениям, заболеваниям и, в конце концов, набору веса. А питание по режиму заставит организм работать стабильно.

−30 кг на железе

На достигнутом Елена останавливаться не хочет Фото: предоставлено героиней публикации

Елене из Красноярска 50 лет. Три года назад она решила изменить свою жизнь и пошла тягать железо. Героиня вспоминает, что тогда она совсем не нравилась себе: с весом в 105 кг было сложно подобрать себе одежду, да и жить активной жизнью не удается. Сначала пробовала монодиеты — питалась одной гречкой или кефиром. Но всё, что скидывалось, возвращалось с добавкой. Встать на новый путь помогла дочь — она забрала Елену в тренажерный зал.

— Самыми тяжёлыми были первые две недели. И дело не в самих занятиях, а именно в том, что приходилось заставлять себя идти в зал. Надо было себя заставлять и отгонять мысли: «Может, сегодня не пойду, схожу в следующий раз», — рассказывает Елена. — Но тогда я уже чётко для себя решила, что надо меняться.

Мотивация появилась после первого результата: за месяц ушли 5 кг, а потом еще и еще. За три года Елена скинула 30 кг.

Убрать тридцать килограмм в пятьдесят — не вопрос Фото: предоставлено героиней публикации