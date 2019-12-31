Автомобиль года-2019: голосуем за лучшую машину для новосибирских дорог

Сегодня вспомним основные автомобили, появившиеся в продаже на отечественном рынке в 2019 году, — это и легковушки, и внедорожники, и даже пикапы. Какой из них больше нравится читателям НГС и какой лучше всего подходит для использования в суровом Новосибирске — смотрим и голосуем за автомобиль года-2019. Renault Arkana

Renault Arkana Фото: Ольга Бурлакова

Кроссовер Renault Arkana стал, пожалуй, самой ожидаемой премьерой года — много говорили о его красивом купеобразном дизайне, невысокой стартовой цене в 1 миллион рублей, европейском стиле. Но затем Arkana как-то тихо ушла в тень — изменить сложившееся положение в сегменте SUV она не смогла. Arkana вошла в топ-25 лидеров продаж, но занимает пока нижние строчки рейтинга.

Mitsubishi L200



Mitsubishi L200 Фото: Ольга Бурлакова

Пикап Mitsubishi L200 одним из первых познакомил покупателей с новым дизайнерским ключом автомобилей Mitsubishi — прищуренные фары, мощный бампер, мускулистые арки. Так теперь будут выглядеть все Mitsubishi. Ну а пикап L200 — неплохой выбор для тех, кому нужны грузоподъемность, неприхотливость и проходимость. Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Ольга Бурлакова

Модель Toyota Corolla — до сих пор самый массовый автомобиль новосибирского автопарка, но последние поколения Corolla совсем растеряли свою популярность у сибиряков. Новая Toyota Corolla свежа, интересна, достаточно технологична, но слишком дорога — 1,7 миллиона рублей в топе. Логика покупателей проста: лучше немного добавить и купить Camry. УАЗ «Патриот» с автоматом

УАЗ «Патриот» с автоматом Фото: Ольга Бурлакова

Можно много ругать отечественные автомобили, но у «Патриота» есть свои существенные плюсы — дешевизна, неприхотливость, высокая проходимость, ремонтопригодность. Многие не могли выбрать УАЗ, потому что он предлагался только с механической КП, но теперь внедорожник доступен и с иностранной автоматической коробкой. А значит, повышается уровень комфорта при езде на «Патриоте» в городских условиях.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: auto.ru

Toyota RAV4 кардинально сменил имидж, стал дерзким, агрессивным, не похожим на другие «рыбообразные» «Тойоты». В отличие от «Короллы» кроссовер стабильно пользуется хорошей популярностью у россиян. Не смущают даже высокие цены, до 2,5 миллионов рублей в топе. Audi Q3



Audi Q3 Фото: Ольга Бурлакова

Сбалансированный кроссовер начального уровня в премиальном сегменте. Audi Q3 крупнее своих конкурентов — BMW X1 и Mercedes-Benz GLA (текущего поколения, которое представлено в продаже). Q3 первым из кроссоверов марки вышел на рынок с новыми элементами дизайна экстерьера и с абсолютно новым интерьером. Mercedes-Benz A-класс седан



Mercedes-Benz A-класс седан

Фото: Ольга Бурлакова

Входной билет в мир Mercedes-Benz, самый доступный седан марки. Новая мультимедийная система, новый дизайн, качественный салон, отличные материалы — даже начальный Mercedes-Benz выполнен на высоком уровне. Хороший вариант для молодой семьи, для передвижения по большому городу. BMW X7

BMW X7 Фото: Ольга Бурлакова

BMW X7 — самый большой автомобиль марки, с самым просторным салоном и с самыми крупными фирменными «ноздрями». Кроссовер берет на борт 7 человек и предоставляет им высокий уровень комфорта — в BMW X7 доступен, к примеру, 5-зонный климат-контроль. В Новосибирске продано уже достаточно много X7 — их ежедневно можно видеть на улицах.

Suzuki Jimny



Suzuki Jimny Фото: auto.ru

Компактный веселый автомобильчик для жизни в городе и вылазок на природу, обладающий высокой геометрической проходимостью. Подойдет для одного человека, максимум двух, или в качестве второй машины в семье. Nissan Qashqai рестайл



Nissan Qashqai Фото: Ольга Бурлакова

Рестайлинговый Nissan Qashqai с улучшенными ходовыми характеристиками, изменениями во внешности, модифицированным салоном. Qashqai относительно доступен и является хорошим выбором в сегменте компактных кроссоверов, автомобиль популярен как у женщин, так и у мужчин.