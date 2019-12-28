Платья из марли, самодельные игрушки и городок на всю площадь Ленина: 12 новогодних фото прошлых лет

В 70-х ледовых городок на площади Ленина был куда просторнее Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

НГС заглянул в фотоархивы и нашёл редкие кадры ледовых городков и детских утренников прошлых лет. Городские ёлки менялись и переезжали с места на место в разные десятилетия, но одно осталось неизменным — ощущение праздника и волшебства.

Ёлка перед театром оперы и балета стояла ещё в 60-х Фото: музей города Новосибирска

В этом году главную городскую ёлку решили поставить возле оперного театра — чиновники заявляли, что на этом месте раньше никогда не было ледового городка. Однако в музее города Новосибирска можно найти вот такой снимок 1961 года.

Ёлка на левом берегу, судя по фото, была по-настоящему гигантской Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Ёлки наряжали не только в центре, но и в районах города. Один из самых популярных ледовых городков 70-х был в районе улицы Блюхера — сюда приходили большими компаниями, катались на санках и веселились на полную.

Много новогодних игрушек и гирлянд — вот что нужно для праздничного настроения Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Одна из самых красивых ёлок была ёлка возле кинотеатра «Авроры» — на форуме «Новосибирск в фотозагадках» сразу несколько фотографий оттуда.

Так выглядела ёлка на Площади Ленина в семидесятых Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Вскоре ёлка уже переехала от оперного к «Аркаде» — именно здесь чаще всего ставили ёлку, а этот снимок 70-х годов напоминает кадры из новогоднего фильма.

Так выглядела пешеходная улица Ленина в семидесятых Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

Идея ярмарки на улице Ленина также не нова, ещё более сорока лет назад там ставили праздничные киоски. Интересно, почему только к одному из них такая очередь? Если знаете — пишите в комментариях.

Одна из самых пушистых ёлок, которую можно увидеть на архивных фотографиях Фото: форум «Новосибирск в фотозагадках»

В середине семидесятых верхушку ёлки обязательно украшала большая красная звезда. А если приглядеться, то на постаменте можно увидеть нарисованных синичек.

Очередь на горку не отпугнёт детей от зимнего веселья Фото: семейный архив Бутузовых

Десятилетия меняются, а детские забавы остаются те же. И в семидесятых, и в нулевых, да и сейчас дети готовы часами кататься на ледянках с горок. Жительница Новосибирска Алина Бутузова вспоминает, как в детстве катались с горок до закрытия ледового городка, несмотря на сибирский мороз. Она шутит, что от холода сами чуть не превращались в ледяные фигуры.

На набережной строили огромные замки изо льда Фото: семейный архив Бутузовых

Посидеть на ледяном троне было отдельным развлечением Фото: семейный архив Бутузовых

— Особенно интересно было ходить в Центральный парк и на главной новогодней ёлке находить большую игрушку, которую сделала я. Гордость в тот момент меня переполняла, — вспоминает Алина.



Прийти в интересном наряде и рассказать стишок на табуретке — основные атрибуты детского утренника Фото: семейный архив Бутузовых

В девяностые родители не всегда могли позволить себе дорогие детские костюмы, мамы вручную шили наряды для утренников из всего, что попадалось под руку. — Я не забуду, как меня собирали всей семьёй на детский утренник. Родители решили, что я буду неотразима в костюме ёлки, а я не отказалась. Только помню, как ходила и собирала отпавшие детали моего костюма: шишки, ветки и игрушки, пока другие водили хоровод, — делится впечатлениями Юлия Бутузова.



Семейные новогодние застолья с традиционными блюдами схожи во все времена Фото: семейный архив Беляевых

— В детском саду мы должны были показывать на утреннике танец снежинок, воспитатели просили всех девочек прийти в белом. Вроде был новый 2000-й. Но даже тогда вот так запросто найти платье было сложно. Мама взяла марлю и начала что-то шить, на что папа возмутился, мол, почему я должна выглядеть также, как все, и пошел на рынок, отыскал голубое с воланами и рюшами платье, которое по тем меркам стоило дорого. В общем, это была любовь с первого взгляда. Тем более, я с раннего детства была фанатом голубого цвета. В садике, естественно, я оказалась такая одна, кто решил ослушаться воспитателя, зато фотограф весь праздник следил только за мной, и отдал нам потом стопку фотографий. Платье перешло моей младшей сестре, потом его отдали кому-то другому. Но по ощущениям это было самой дорогой сердцу вещью за все детство, — рассказывает сибирячка Ирина Беляева.

