28 декабря суббота
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 2/10
usd 62.03
eur 69.03
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 2/10
usd 62.03
eur 69.03

Все новости

Все новости
Развлечения Новый год-2020 Обзор

Платья из марли, самодельные игрушки и городок на всю площадь Ленина: 12 новогодних фото прошлых лет

Первая ёлка перед Оперным стояла еще в 60-х — НГС нашёл доказательство в фотоархивах

417
6 Обсудить

Поделиться

В 70-х ледовых городок на площади Ленина был куда просторнее

В 70-х ледовых городок на площади Ленина был куда просторнее

 НГС заглянул в фотоархивы и нашёл редкие кадры ледовых городков и детских утренников прошлых лет. Городские ёлки менялись и переезжали с места на место в разные десятилетия, но одно осталось неизменным — ощущение праздника и волшебства.

Ёлка перед театром оперы и балета стояла ещё в 60-х

Ёлка перед театром оперы и балета стояла ещё в 60-х

В этом году главную городскую ёлку решили поставить возле оперного театра — чиновники заявляли, что на этом месте раньше никогда не было ледового городка. Однако в музее города Новосибирска можно найти вот такой снимок 1961 года.

Ёлка на левом берегу, судя по фото, была по-настоящему гигантской

Ёлка на левом берегу, судя по фото, была по-настоящему гигантской

Ёлки наряжали не только в центре, но и в районах города. Один из самых популярных ледовых городков 70-х был в районе улицы Блюхера — сюда приходили большими компаниями, катались на санках и веселились на полную.

Много новогодних игрушек и гирлянд&nbsp;— вот что нужно для праздничного настроения&nbsp;

Много новогодних игрушек и гирлянд — вот что нужно для праздничного настроения 

Одна из самых красивых ёлок была ёлка возле кинотеатра «Авроры» — на форуме «Новосибирск в фотозагадках» сразу несколько фотографий оттуда.

Так выглядела ёлка на Площади Ленина в семидесятых

Так выглядела ёлка на Площади Ленина в семидесятых

Вскоре ёлка уже переехала от оперного к «Аркаде» — именно здесь чаще всего ставили ёлку, а этот снимок 70-х годов напоминает кадры из новогоднего фильма.

Так выглядела пешеходная улица Ленина в семидесятых

Так выглядела пешеходная улица Ленина в семидесятых

Идея ярмарки на улице Ленина также не нова, ещё более сорока лет назад там ставили праздничные киоски. Интересно, почему только к одному из них такая очередь? Если знаете — пишите в комментариях.

Одна из самых пушистых ёлок, которую можно увидеть на архивных фотографиях&nbsp;

Одна из самых пушистых ёлок, которую можно увидеть на архивных фотографиях 

В середине семидесятых верхушку ёлки обязательно украшала большая красная звезда. А если приглядеться, то на постаменте можно увидеть нарисованных синичек.

Очередь на горку не отпугнёт детей от зимнего веселья

Очередь на горку не отпугнёт детей от зимнего веселья

Десятилетия меняются, а детские забавы остаются те же. И в семидесятых, и в нулевых, да и сейчас дети готовы часами кататься на ледянках с горок.

Жительница Новосибирска Алина Бутузова вспоминает, как в детстве катались с горок до закрытия ледового городка, несмотря на сибирский мороз. Она шутит, что от холода сами чуть не превращались в ледяные фигуры.

На набережной строили огромные замки изо льда&nbsp;

На набережной строили огромные замки изо льда 

Посидеть на ледяном троне было отдельным развлечением&nbsp;

Посидеть на ледяном троне было отдельным развлечением 

— Особенно интересно было ходить в Центральный парк и на главной новогодней ёлке находить большую игрушку, которую сделала я. Гордость в тот момент меня переполняла, — вспоминает Алина.

Прийти в интересном наряде и рассказать стишок на табуретке — основные атрибуты детского утренника

Прийти в интересном наряде и рассказать стишок на табуретке — основные атрибуты детского утренника

В девяностые родители не всегда могли позволить себе дорогие детские костюмы, мамы вручную шили наряды для утренников из всего, что попадалось под руку.

— Я не забуду, как меня собирали всей семьёй на детский утренник. Родители решили, что я буду неотразима в костюме ёлки, а я не отказалась. Только помню, как ходила и собирала отпавшие детали моего костюма: шишки, ветки и игрушки, пока другие водили хоровод, — делится впечатлениями Юлия Бутузова.

Семейные новогодние застолья с традиционными блюдами схожи во все времена&nbsp;

Семейные новогодние застолья с традиционными блюдами схожи во все времена 

— В детском саду мы должны были показывать на утреннике танец снежинок, воспитатели просили всех девочек прийти в белом. Вроде был новый 2000-й. Но даже тогда вот так запросто найти платье было сложно. Мама взяла марлю и начала что-то шить, на что папа возмутился, мол, почему я должна выглядеть также, как все, и пошел на рынок, отыскал голубое с воланами и рюшами платье, которое по тем меркам стоило дорого. В общем, это была любовь с первого взгляда. Тем более, я с раннего детства была фанатом голубого цвета. В садике, естественно, я оказалась такая одна, кто решил ослушаться воспитателя, зато фотограф весь праздник следил только за мной, и отдал нам потом стопку фотографий. Платье перешло моей младшей сестре, потом его отдали кому-то другому. Но по ощущениям это было самой дорогой сердцу вещью за все детство, — рассказывает сибирячка Ирина Беляева.

А какие воспоминания о детских утренниках и городских ёлках остались у вас? Поделитесь фотографиями и историями с редакцией НГС по номеру — пишите нам по номеру 8 923 157–00–00 в WhatsApp, Viber и Telegram или на почту news@ngs.ru, а также через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте, но не забывайте указывать контактный телефон.

Накануне кинохроник Анатолий Антонов показал редкое видео с новогодней площади Маркса — новосибирцы гуляют вокруг большой ёлки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку. Когда-то видеозапись Антонову принесли на оцифровку, но контакты владельца киноплёнки потерялись, и никто больше не интересовался ей — сейчас он ищет автора того видео.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Новый Годархивные фотоледовый городок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Дед мороз с богаткова
28 дек 2019 в 22:07

Девочки и мальчики, ну как вам елочка? Елочка вам понравилось?

с богаткова
28 дек 2019 в 22:04

Ёлка у нас самая красивая. Но каток - еще лучше.

Фото пользователя
28 дек 2019 в 22:03

Каток в этом году - лучший.