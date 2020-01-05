Новогоднее караоке: вспомните строчки из песен, которые поет вся страна

Все мы в определенном настроении — звезды танцпола, кумиры молодежи и знатоки воистину народных песен. Так что, как говорил Иван Дорн, не надо стесняться: пойте вместе с нами! Только слова сначала вспомните.
Год новый наступил,
Кушать стало нечего.
Ты меня пригласил...
Кушать стало нечего.
Ты меня пригласил...
Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит,
Не оставив мне даже тени взамен,
И он не спросит,
Может быть, хочу улететь я с тобой,
Желтой осенней листвой…
Не оставив мне даже тени взамен,
И он не спросит,
Может быть, хочу улететь я с тобой,
Желтой осенней листвой…
Это было прошлым летом,
В середине...
В середине...
А тут надо вспомнить строчку, с которой начинается песня Шуры «Холодная луна».
Россия — священная наша держава,
Россия — …
Россия — …
А нам всё равно, а нам всё равно,
Станем мы храбрей...
Станем мы храбрей...
Тополиный пух, жара, июль,
Ночи такие звездные!
Ты пойми, что первый поцелуй…
Ночи такие звездные!
Ты пойми, что первый поцелуй…
Путана, путана, путана
Ночная бабочка...
Ночная бабочка...
А я милого узнаю по походке, он носит брюки галифе.
А шляпу он носит на панаму, ботиночки он носит...
А шляпу он носит на панаму, ботиночки он носит...