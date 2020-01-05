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Новогоднее караоке: вспомните строчки из песен, которые поет вся страна

Проверим, насколько вы разбираетесь в плейлистах домашних дискотек?

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Узнаете людей на фото? А песни их знаете?

Узнаете людей на фото? А песни их знаете?

Все мы в определенном настроении — звезды танцпола, кумиры молодежи и знатоки воистину народных песен. Так что, как говорил Иван Дорн, не надо стесняться: пойте вместе с нами! Только слова сначала вспомните.

Год новый наступил,

Кушать стало нечего.

Ты меня пригласил...

    Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит,

    Не оставив мне даже тени взамен,

    И он не спросит,

    Может быть, хочу улететь я с тобой,

    Желтой осенней листвой…

      Это было прошлым летом,

      В середине...

        А тут надо вспомнить строчку, с которой начинается песня Шуры «Холодная луна».

          Россия — священная наша держава,

          Россия — …

            А нам всё равно, а нам всё равно,

            Станем мы храбрей...

              Тополиный пух, жара, июль,

              Ночи такие звездные!

              Ты пойми, что первый поцелуй…

                Путана, путана, путана

                Ночная бабочка...

                  А я милого узнаю по походке, он носит брюки галифе.

                  А шляпу он носит на панаму, ботиночки он носит...

                    Золотая рожь да кудрявый лён…

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                      слова песниНовый годмузыка
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                      КОММЕНТАРИИ (20)

                      Qwerty
                      5 янв 2020 в 10:21

                      Хорошо было в 90-е. И музыка хорошая была. Тогда казалось что пришла демократия и наконец то можно вздохнуть свободно. Казалось, что не будет сидеть больше царёк по 30 лет у власти. Стабильности не было, зато была какая то надежда на будущее. А сейчас... Старые прульки, кредиты, ипотека. Это предел для большинства людей.

                      Фото пользователя
                      5 янв 2020 в 10:20

                      "Узнаёте людей на фото?". Откровенно говоря, не узнал только крайнего справа. Жеребяткин? Конищев? И что он пел?..))

                      Гость
                      5 янв 2020 в 10:18

                      хорошо бы вспомнить, как в 90е,
                      не только песни были, но ммм и мавроди пирамиды, реформ всякие, пообсуждать как ценники рвались в верх. - так сказать окунутся в демократию- а не в режим вспомнить