Новогоднее караоке: вспомните строчки из песен, которые поет вся страна

Qwerty 5 янв 2020 в 10:21

Хорошо было в 90-е. И музыка хорошая была. Тогда казалось что пришла демократия и наконец то можно вздохнуть свободно. Казалось, что не будет сидеть больше царёк по 30 лет у власти. Стабильности не было, зато была какая то надежда на будущее. А сейчас... Старые прульки, кредиты, ипотека. Это предел для большинства людей.