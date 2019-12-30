Недолюбили: 10 самых ярких заведений, которые оставили нас в 2019 году (прогорели даже крупные игроки)

У многих заведений так и не сошелся баланс Фото: Стас Соколов

В этом году целый ряд заметных проектов покинул Новосибирск. Кто-то просто состарился, кто-то не попал в реальные потребности публики, кто-то не смог нормально управлять заведением. По традиции мы решили вспомнить самые заметные из закрывшихся в 2019 году заведений. Потому что другой случай уже не представится. А для всех нас каждый такой список — очередное напоминание: любите ресторан, пока он живой. И тогда он точно не умрёт.

«Жить хорошо»



В «Жить хорошо» было всё — интересный интерьер, изобретательная кухня. Не хватило только посетителей Фото: Стас Соколов

Яркий, интересно придуманный с местами увлекательной кухней проект, что называется, выстрелил мимо реальных запросов публики. Сама по себе идея оседлать растущую ностальгию по СССР выглядела вполне перспективной. Но, как выяснилось, любить ностальгировать — это не значит быть готовым платить. Даже те, кто любит вспомнить добрым словом пионерлагеря, комсомольские стройки и комедии Гайдая, приходя в ресторан, хотят стейк, пасту карбонара или суши. Так уж устроен человек. Создатели «Жить хорошо» вроде бы учли и это, предложив не копию, а некую добрую фантазию на тему 60-х годов прошлого века. Но тем самым только больше запутали потенциальную клиентуру.



Twiggy и «Джек Лондон»



Для того чтобы открыть бар «Джек Лондон» в здании, по сути, вырыли подвал, которого здесь не было. Оказалось, зря Фото: Стас Соколов

Сразу три проекта ресторанной группы «Foodee Люди» были закрыты в особняке на Потанинской. Каждый был по-своему интересен. Но слишком уж много стало в центре баров (а публики не прибавилось), центр притяжения сместился ближе к перекрёстку Советской и Ленина. Будь Twiggy и «Джек Лондон» единственными проектами, владельцы могли бы, может, за них и побиться, но наличие хорошо работающей концепции Kung Pho, видимо, лишило их мотивации. Зачем тратить деньги и силы на спасение тонущих заведений, когда есть успешный сетевой проект? За год, к слову, Kung Pho приросла в Новосибирске тремя заведениями.

«Син Хун Гван»



В Син Хун Гван» можно было посмотреть зажигательные выступления товарища Ким Чен Ына Фото: Стас Соколов

Кафе северо-корейской кухни в подвале панельной девятиэтажки на улице Толстого. Место, которое, кажется, специально было выбрано, чтобы лишний раз не попадаться на глаза. Про него даже шутили, что это штаб-квартира корейской разведки. Внутри посетителя ждали специфический сервис и демонстрация военных парадов (иногда они сменялись народными танцами и песнями) на висящих в зале телевизорах. Тем не менее еда здесь была необычной, интересной и относительно недорогой. Так что у ресторана была своя немногочисленная армия поклонников. Что уж случилось с «Син Хун Гваном» — неясно. Возможно, что явка оказалась проваленной.



«Сиртаки»



«Сиртаки» выглядел живописно, но публика его не оценила Фото: Стас Соколов

Попытка владельцев недешевого греческого ресторана Elliniko сделать заведение попроще оказалась, на удивление, неудачной. То есть внешне все выглядело как нельзя лучше: в кои-то веки настоящий (невероятно обаятельный, к слову) грек открыл демократичное заведение с простой и понятной едой. Ну да, место не идеально — но это всего в двух шагах от Красного проспекта. Однако цены в «Сиртаки» были вполне ресторанными, а кухня уж чересчур незамысловатой. И если платежеспособных любителей поесть хорошей рыбы (как в Elliniko) в Новосибирске найти ещё можно, то, спустившись на уровень ниже, рестораторы обнаружили вокруг себя так много конкурентов с более привлекательным предложением, что долго таверна не проработала.

«Шанхай»



«Шанхай» уступил место более молодым китайским ресторанам Фото: Стас Соколов

Старейший (из работавших) китайский ресторан города, который успел справить 20-летие. Подвал, где он находился, конечно, усложнял заведению жизнь, но место (Красный проспект) такое, что «центрее» не придумаешь. Но это тот случай, когда проект просто исчерпал себя, а владелец не смог найти для него новую форму. В этом смысле показателен пример другого долгожителя — ресторана «Мехико», создатель и руководитель которого смог перенести заведение с такос, буритос и прочей латиноамериканщиной на новое место, сделав яркое, сочное кафе, куда стали ходить те, кто вряд ли заглянул бы в старое «Мехико». Что-то подобное, можно было бы сделать и с «Шанхаем» — и пример открывшегося у него буквально через дорогу Shifu только подтверждает это.



«Честный»

«Честный» не смог пройти по тонкой грани между достаточно высоким качеством и низкой ценой Фото: Стас Соколов

Проект «Честный» стал эдаким двойным плагиатом. Сначала придуманную в Новосибирске еще в 2010 году идею бара с низкими ценами и платой за вход возродили в Москве — проект True Cost даже стал концепцией года. А потом новосибирские предприниматели решили репатриировать его на историческую родину. Но придумать (а уж тем более спереть) идею — это одно, а научиться работать в условиях низкой наценки — совсем другое. «Честный» не радовал ни кухней, ни сервисом. Да и ценами, в сущности, тоже. Поскольку при здравом разумении получалось, что экономить здесь выходит, только если тратишь за вечер от тысячи рублей и выше. А посетители с таким чеком могли найти в Новосибирске заведения и получше. «Печки-лавочки»

Некогда «Печки-Лавочки» были перспективной крупной сетью Фото: Стас Соколов

Некогда крупная сеть, заведения которой расползлись по всей Сибири. Созданная по образу и подобию столичного проекта «Ёлки-палки» (поначалу она называлась «Жили-были») в псевдо-деревенском стиле сеть претерпела несколько изменений. Но постепенно создавшая её компания «Фуд-Мастер» приняла решение сначала прекратить её развитие, а потом и вовсе продала оставшиеся точки новому владельцу. Который уже открыл на месте самого первого заведения новый ресторан. Формально «Печки-лавочки» ещё остаются на городской карте — единственный трактир работает в «поганке» — круглое здание ресторана в составе торгового центра Академгородка. Но жизнь сетевого проекта с таким названием уже завершена.

Black Star Burger



У Black Star Burger возникли серьезные проблемы с управлением франшизой — в 2019 году закрылись четыре заведения в разных городах России Фото: Стас Соколов

Провал не просто года, а десятилетия. Дело даже не в том, что заведение проработало всего 10 месяцев (бывали в Новосибирске и более короткие истории у ресторанов). Просто «Чёрный бургер» — это же не какая-то местная самодеятельность. Федеральный бренд, звезды на подхвате, идеальное для подобного модного заведения место. И такой бесславный конец.

Потому что Новосибирск не единственный город, где сеть потерпела поражение. В этом году закрылись также точки Black Star Burger в Уфе, Воронеже и Перми. Директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) в эфире шоу «Рамблер. Live» рассказал, в частности, что в Новосибирске «поступали жалобы на качество продукции». — После пятнадцатого предупреждения мы приняли решение прекратить сотрудничество. Мы со всеми работаем по франшизе. Мы не можем нести ответственность за каждого руководителя, с кем заключаем договор, — заявил он. «Слово плову»



В «Слово плову» была неплохая еда за разумную цену, но этого оказалось недостаточно Фото: Стас Соколов

Проект, который был придуман с расчётом на сетевое развитие. Небольшие чистые яркие точки с привычными лагманом, пловом и мантами, казалось бы, должны были быть востребованы публикой. Но та публика, которой хотелось среднеазиатской кухни, прекрасно обходилась настоящими этническими точками. А те, на кого рассчитывали создатели концепции, шли есть пиццу и фо-бо. Первое заведение так и не состоявшейся сети закрылось ещё весной, второе дорабатывает последние дни в ТРЦ «Аура». Но к чести создателей, они не стали упорствовать, признав ошибку, и открыли на месте первого «Слово плову», может быть, более банальное, но куда более востребованное итальянское бистро. С пышной пиццей, симпатичной пастой и вином. И народ пошёл.

