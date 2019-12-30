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Развлечения Обзор

Недолюбили: 10 самых ярких заведений, которые оставили нас в 2019 году (прогорели даже крупные игроки)

Фастфуд известного рэпера, ресторан с 20-летней историей и ностальгическое кафе — все они не пережили этот год

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У многих заведений так и не сошелся баланс

У многих заведений так и не сошелся баланс

В этом году целый ряд заметных проектов покинул Новосибирск. Кто-то просто состарился, кто-то не попал в реальные потребности публики, кто-то не смог нормально управлять заведением. По традиции мы решили вспомнить самые заметные из закрывшихся в 2019 году заведений. Потому что другой случай уже не представится. А для всех нас каждый такой список — очередное напоминание: любите ресторан, пока он живой. И тогда он точно не умрёт. 

«Жить хорошо»

В «Жить хорошо» было всё — интересный интерьер, изобретательная кухня. Не хватило только посетителей

В «Жить хорошо» было всё — интересный интерьер, изобретательная кухня. Не хватило только посетителей

Яркий, интересно придуманный с местами увлекательной кухней проект, что называется, выстрелил мимо реальных запросов публики. Сама по себе идея оседлать растущую ностальгию по СССР выглядела вполне перспективной. Но, как выяснилось, любить ностальгировать — это не значит быть готовым платить. Даже те, кто любит вспомнить добрым словом пионерлагеря, комсомольские стройки и комедии Гайдая, приходя в ресторан, хотят стейк, пасту карбонара или суши. Так уж устроен человек. Создатели «Жить хорошо» вроде бы учли и это, предложив не копию, а некую добрую фантазию на тему 60-х годов прошлого века. Но тем самым только больше запутали потенциальную клиентуру.

Twiggy и «Джек Лондон» 

Для того чтобы открыть бар «Джек Лондон» в здании, по сути, вырыли подвал, которого здесь не было. Оказалось, зря

Для того чтобы открыть бар «Джек Лондон» в здании, по сути, вырыли подвал, которого здесь не было. Оказалось, зря

Сразу три проекта ресторанной группы «Foodee Люди» были закрыты в особняке на Потанинской. Каждый был по-своему интересен. Но слишком уж много стало в центре баров (а публики не прибавилось), центр притяжения сместился ближе к перекрёстку Советской и Ленина. Будь Twiggy и «Джек Лондон» единственными проектами, владельцы могли бы, может, за них и побиться, но наличие хорошо работающей концепции Kung Pho, видимо, лишило их мотивации. Зачем тратить деньги и силы на спасение тонущих заведений, когда есть успешный сетевой проект? За год, к слову, Kung Pho приросла в Новосибирске тремя заведениями.

«Син Хун Гван»

В Син Хун Гван» можно было посмотреть зажигательные выступления товарища Ким Чен Ына

В Син Хун Гван» можно было посмотреть зажигательные выступления товарища Ким Чен Ына

Кафе северо-корейской кухни в подвале панельной девятиэтажки на улице Толстого. Место, которое, кажется, специально было выбрано, чтобы лишний раз не попадаться на глаза. Про него даже шутили, что это штаб-квартира корейской разведки. Внутри посетителя ждали специфический сервис и демонстрация военных парадов (иногда они сменялись народными танцами и песнями) на висящих в зале телевизорах. Тем не менее еда здесь была необычной, интересной и относительно недорогой. Так что у ресторана была своя немногочисленная армия поклонников. Что уж случилось с «Син Хун Гваном» — неясно. Возможно, что явка оказалась проваленной.

«Сиртаки»

«Сиртаки» выглядел живописно, но публика его не оценила&nbsp;

«Сиртаки» выглядел живописно, но публика его не оценила 

Попытка владельцев недешевого греческого ресторана Elliniko сделать заведение попроще оказалась, на удивление, неудачной. То есть внешне все выглядело как нельзя лучше: в кои-то веки настоящий (невероятно обаятельный, к слову) грек открыл демократичное заведение с простой и понятной едой. Ну да, место не идеально — но это всего в двух шагах от Красного проспекта. Однако цены в «Сиртаки» были вполне ресторанными, а кухня уж чересчур незамысловатой. И если платежеспособных любителей поесть хорошей рыбы (как в Elliniko) в Новосибирске найти ещё можно, то, спустившись на уровень ниже, рестораторы обнаружили вокруг себя так много конкурентов с более привлекательным предложением, что долго таверна не проработала.

«Шанхай»

«Шанхай» уступил место более молодым китайским ресторанам

«Шанхай» уступил место более молодым китайским ресторанам

Старейший (из работавших) китайский ресторан города, который успел справить 20-летие. Подвал, где он находился, конечно, усложнял заведению жизнь, но место (Красный проспект) такое, что «центрее» не придумаешь. Но это тот случай, когда проект просто исчерпал себя, а владелец не смог найти для него новую форму. В этом смысле показателен пример другого долгожителя — ресторана «Мехико», создатель и руководитель которого смог перенести заведение с такос, буритос и прочей латиноамериканщиной на новое место, сделав яркое, сочное кафе, куда стали ходить те, кто вряд ли заглянул бы в старое «Мехико». Что-то подобное, можно было бы сделать и с «Шанхаем» — и пример открывшегося у него буквально через дорогу Shifu только подтверждает это.

«Честный»

«Честный» не смог пройти по тонкой грани между достаточно высоким качеством и низкой ценой

«Честный» не смог пройти по тонкой грани между достаточно высоким качеством и низкой ценой

Проект «Честный» стал эдаким двойным плагиатом. Сначала придуманную в Новосибирске еще в 2010 году идею бара с низкими ценами и платой за вход возродили в Москве — проект True Cost даже стал концепцией года. А потом новосибирские предприниматели решили репатриировать его на историческую родину. Но придумать (а уж тем более спереть) идею — это одно, а научиться работать в условиях низкой наценки — совсем другое. «Честный» не радовал ни кухней, ни сервисом. Да и ценами, в сущности, тоже. Поскольку при здравом разумении получалось, что экономить здесь выходит, только если тратишь за вечер от тысячи рублей и выше. А посетители с таким чеком могли найти в Новосибирске заведения и получше.

«Печки-лавочки»

Некогда «Печки-Лавочки» были перспективной крупной сетью&nbsp;

Некогда «Печки-Лавочки» были перспективной крупной сетью 

Некогда крупная сеть, заведения которой расползлись по всей Сибири. Созданная по образу и подобию столичного проекта «Ёлки-палки» (поначалу она называлась «Жили-были») в псевдо-деревенском стиле сеть претерпела несколько изменений. Но постепенно создавшая её компания «Фуд-Мастер» приняла решение сначала прекратить её развитие, а потом и вовсе продала оставшиеся точки новому владельцу. Который уже открыл на месте самого первого заведения новый ресторан. Формально «Печки-лавочки» ещё остаются на городской карте — единственный трактир работает в «поганке» — круглое здание ресторана в составе торгового центра Академгородка. Но жизнь сетевого проекта с таким названием уже завершена. 

Black Star Burger

У Black Star Burger возникли серьезные проблемы с управлением франшизой — в 2019 году закрылись четыре заведения в разных городах России&nbsp;

У Black Star Burger возникли серьезные проблемы с управлением франшизой — в 2019 году закрылись четыре заведения в разных городах России 

Провал не просто года, а десятилетия. Дело даже не в том, что заведение проработало всего 10 месяцев (бывали в Новосибирске и более короткие истории у ресторанов). Просто «Чёрный бургер» — это же не какая-то местная самодеятельность. Федеральный бренд, звезды на подхвате, идеальное для подобного модного заведения место. И такой бесславный конец.

Потому что Новосибирск не единственный город, где сеть потерпела поражение. В этом году закрылись также точки Black Star Burger в Уфе, Воронеже и Перми. Директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) в эфире шоу «Рамблер. Live» рассказал, в частности, что в Новосибирске «поступали жалобы на качество продукции». 

— После пятнадцатого предупреждения мы приняли решение прекратить сотрудничество. Мы со всеми работаем по франшизе. Мы не можем нести ответственность за каждого руководителя, с кем заключаем договор, — заявил он.

«Слово плову»

В «Слово плову» была неплохая еда за разумную цену, но этого оказалось недостаточно

В «Слово плову» была неплохая еда за разумную цену, но этого оказалось недостаточно

Проект, который был придуман с расчётом на сетевое развитие. Небольшие чистые яркие точки с привычными лагманом, пловом и мантами, казалось бы, должны были быть востребованы публикой. Но та публика, которой хотелось среднеазиатской кухни, прекрасно обходилась настоящими этническими точками. А те, на кого рассчитывали создатели концепции, шли есть пиццу и фо-бо. Первое заведение так и не состоявшейся сети закрылось ещё весной, второе дорабатывает последние дни в ТРЦ «Аура». Но к чести создателей, они не стали упорствовать, признав ошибку, и открыли на месте первого «Слово плову», может быть, более банальное, но куда более востребованное итальянское бистро. С пышной пиццей, симпатичной пастой и вином. И народ пошёл.

Кроме закрытых, есть ещё и так и не открытые проекты, которые первоначально планировалось запустить ещё в этом году. Не успели закончить ремонт на месте будущего Avocado Queen. Но главный динамо-мастер, конечно, — BlaBlaBar. Если бы он начал работать в декабре, то для многих поклонников встречи Нового года дома это могло бы стать основательным поводом нарушить эту традицию. Но теперь ориентировочной датой открытия значится 15 января. Оно и к лучшему — пусть работающие заведения в центре соберут новогодние сливки. Для кого-то из них это могут быть последние заработанные деньги. Ведь, как показывает практика, основной вал закрытий приходится на начало года. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

с богаткова
30 дек 2019 в 17:02

Закрылись маленькие забегаловки, а пафосные люксовые заведения как я люблю ив которые хожу, открыты.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 17:05

Одни рыгаловки и закрылись. Не удивительно.

Худой
30 дек 2019 в 17:04

Что то, пошло не так.
Откройте, для нетрадиционной любви, место.
И поверьте мне - у вас посетители будут всегда.