Королевы. Какие красотки прославляли Новосибирск в 2019 году — кто они такие и чем занимаются

Сейчас мы познакомим вас с самыми яркими новосибирскими мисс и миссис, которые побеждали на разных конкурсах в 2019 году

Русские красавицы — в каком-то смысле бренд на мировых подиумах красоты. А сибирячки — отдельная категория красавиц, которая, по мнению некоторых экспертов, особенно выделяется на фоне остальных девушек. Корреспондент НГС Илья Калинин посмотрел, какие новосибирские красавицы блистали в этом году на конкурсах красоты.

Валерия Бугаева, 21 год

Модельные параметры — грудь/талия/бёдра — 85/60/90



В феврале победила на конкурсе «Модель года», который организовывает модельное агентство «Русский блеск». А 26 мая получила главную корону конкурса «Мисс Новосибирск». Учится на юридическом факультете СИУ РАНХиГС.

