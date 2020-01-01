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Стиль и красота Обзор

Королевы. Какие красотки прославляли Новосибирск в 2019 году — кто они такие и чем занимаются

Подборка самых красивых сибирячек (вы только посмотрите на их фото!)

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Сейчас мы познакомим вас с самыми яркими новосибирскими мисс и миссис, которые побеждали на разных конкурсах в 2019 году

Сейчас мы познакомим вас с самыми яркими новосибирскими мисс и миссис, которые побеждали на разных конкурсах в 2019 году

Русские красавицы — в каком-то смысле бренд на мировых подиумах красоты. А сибирячки — отдельная категория красавиц, которая, по мнению некоторых экспертов, особенно выделяется на фоне остальных девушек. Корреспондент НГС Илья Калинин посмотрел, какие новосибирские красавицы блистали в этом году на конкурсах красоты.

Валерия Бугаева, 21 год

Модельные параметры — грудь/талия/бёдра — 85/60/90

В феврале победила на конкурсе «Модель года», который организовывает модельное агентство «Русский блеск». А 26 мая получила главную корону конкурса «Мисс Новосибирск». Учится на юридическом факультете СИУ РАНХиГС.

Валерия Бугаева

Валерия Бугаева

Светлана Деревянко, 21 год

Параметры: 80/59/87

2-я Вице-Мисс на конкурсе «Мисс Новосибирск», где победила ещё одна модель «Русского блеска», Валерия Бугаева. Светлана закончила колледж по профилю «дизайн».

Светлана Деревянко

Светлана Деревянко

Юлия Запольских, 19 лет

Параметры: 84/65/90

Победила на конкурсе красоты «Мисс НГМУ – 2019». Шоу проходило в марте 2019 года. Студентка 2-го курса стоматологического факультета НГМУ. Модель агентства Elite Stars.

Юлия Запольских

Юлия Запольских

Елизавета Знагован, 24 года

Параметры: 83/61/93

Победительница международного конкурса «Мисс Офис – 2019». Конкурс проходил в Москве 23 ноября 2019 года. Модель агентства Elite Stars. Работает специалистом по маркетингу и рекламе у официального дилера Lexus в Новосибирске.

Елизавета Знагован

Елизавета Знагован

Софья Козлянченко, 21 год

Параметры: 81/68/95

Получила титул «Мисс Русское радио – 2019 в Новосибирске». Отборочный конкурс прошёл в апреле. Студентка НГПУ, факультет журналистики.

Софья Козлянченко

Софья Козлянченко

Анна Локтионова, 25 лет

Параметры: 85/60/93

В конкурсе «Мисс/Миссис Финанс – 2019» получила титул Вице-Мисс Финанс. Конкурс проходил в Новосибирске 28 ноября 2019 г. Модель модельного агентства Elite Stars. Работает ведущим специалистом по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие».

Анна Локтионова

Анна Локтионова

Ольга Маркелова, 36 лет

Замужем, воспитывает ребенка

Получила титулы Winner Mrs Asia Pacific 2019 и Mrs Russia Asia Pacific Cosmopolitan 2019. В мае победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин в Малайзии Mrs Asia Pacific 2019. Представляла Россию. Работает массажистом.

Ольга Маркелова

Ольга Маркелова

Анастасия Мельникова, 18 лет

Параметры: 87/62/90

В ноябре стала Мисс СИУ РАНХиГС – 2019 на вузовском конкурсе красоты. Учится на первом курсе факультета государственного и муниципального управления, направление «менеджмент». Модель агентства Elite Stars.

Анастасия Мельникова

Анастасия Мельникова

Елена Новицкая, 18 лет

Параметры: 85/62/91

В декабре победила в конкурсе «Мисс и Мистер СибГУТИ – 2019». 10 декабря 2019 года. Учится на 1-м курсе факультета МТС. Модель модельного агентства Elite Stars.

Елена Новицкая

Елена Новицкая

Анастасия Павлова, 18 лет

Параметры: 83/63/93

Победительница конкурса красоты Калининского района «Краса Калинки 2019». Конкурс прошёл в декабре 2019 года. Учится на 2-м курсе СибГУТИ, факультет ИВТ. Модель агентства Elite Stars.

Анастасия Павлова

Анастасия Павлова

Анастасия Рец, 21 год

Параметры: 90/63/96

Победительница всероссийского конкурса красоты для незамужних девушек «Студентка России 2019». Анастасия учится в НГУЭУ. Конкурс проходил в мае 2019 года в Новосибирске.

Анастасия Рец

Анастасия Рец

Анастасия Русакова, 31 год

Замужем, трое детей

В феврале в Сингапуре завоевала титул 1-й Вице-Миссис в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs Russia Global Universe 2019. Выступала от России. Работает директором спортивного клуба.

Анастасия Русакова

Анастасия Русакова

Светлана Сарычева, 22 года

Параметры: 88/63/89

В декабре получила главную корону на городском конкурсе красоты «Мисс Новосибирск International 2019». Работает специалистом технического отдела. В конце 2018 года Светлана вошла в топ-15 самых красивых сибирячек. 

Светлана Сарычева

Светлана Сарычева

Виктория Сопрун, 23 года

Параметры: 83/60/90

Завоевала титул Grand Prix Queen Peaсemaker World 2019 на конкурсе Queen Peacemaker World 2019. Модель агентства Elite Stars. Учится в НГМУ на 6-м курсе лечебного факультета.

Виктория Сопрун

Виктория Сопрун

Алёна Стрилецкая, 21 год

Параметры: 84/61/92

Завоевала титулы: Winner Miss Lumiere International World 2019 и Miss Siberia Lumiere International World 2019. Одержала победу в декабре на международном конкурсе красоты в Малайзии Miss Lumiere International world 2019. Студентка СибУПК Алёна представляла Сибирь.

Алёна Стрилецкая

Алёна Стрилецкая

Алина Шушпанова, 22 года

Параметры: 90/60/94

Победительница всероссийского конкурса красоты для незамужних девушек «Жемчужина России 2019». Конкурс проходил в мае 2019 года. Студентка НГУЭУ.

Алина Шушпанова

Алина Шушпанова

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КОММЕНТАРИИ (18)

Hscz
1 янв 2020 в 10:08

Если девушка оголяется и демонстрирует интимные места, то её необходимо лишать родительских прав и подвергать наказанию. Девушки обязаны быть скромными и приличными. Блудниц нужно строго воспитывать.

Фото пользователя
1 янв 2020 в 10:27

Ну не знаю я...сомнительная какая-то красота.

Татьяна
1 янв 2020 в 10:45

Ну не знаю, мне ни одна не понравилась. Хотя на вкус и цвет...