Королевы. Какие красотки прославляли Новосибирск в 2019 году — кто они такие и чем занимаются

Русские красавицы — в каком-то смысле бренд на мировых подиумах красоты. А сибирячки — отдельная категория красавиц, которая, по мнению некоторых экспертов, особенно выделяется на фоне остальных девушек. Корреспондент НГС Илья Калинин посмотрел, какие новосибирские красавицы блистали в этом году на конкурсах красоты.
Валерия Бугаева, 21 год
Модельные параметры — грудь/талия/бёдра — 85/60/90
В феврале победила на конкурсе «Модель года», который организовывает модельное агентство «Русский блеск». А 26 мая получила главную корону конкурса «Мисс Новосибирск». Учится на юридическом факультете СИУ РАНХиГС.
Светлана Деревянко, 21 год
Параметры: 80/59/87
2-я Вице-Мисс на конкурсе «Мисс Новосибирск», где победила ещё одна модель «Русского блеска», Валерия Бугаева. Светлана закончила колледж по профилю «дизайн».
Юлия Запольских, 19 лет
Параметры: 84/65/90
Победила на конкурсе красоты «Мисс НГМУ – 2019». Шоу проходило в марте 2019 года. Студентка 2-го курса стоматологического факультета НГМУ. Модель агентства Elite Stars.
Елизавета Знагован, 24 года
Параметры: 83/61/93
Победительница международного конкурса «Мисс Офис – 2019». Конкурс проходил в Москве 23 ноября 2019 года. Модель агентства Elite Stars. Работает специалистом по маркетингу и рекламе у официального дилера Lexus в Новосибирске.
Софья Козлянченко, 21 год
Параметры: 81/68/95
Получила титул «Мисс Русское радио – 2019 в Новосибирске». Отборочный конкурс прошёл в апреле. Студентка НГПУ, факультет журналистики.
Анна Локтионова, 25 лет
Параметры: 85/60/93
В конкурсе «Мисс/Миссис Финанс – 2019» получила титул Вице-Мисс Финанс. Конкурс проходил в Новосибирске 28 ноября 2019 г. Модель модельного агентства Elite Stars. Работает ведущим специалистом по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие».
Ольга Маркелова, 36 лет
Замужем, воспитывает ребенка
Получила титулы Winner Mrs Asia Pacific 2019 и Mrs Russia Asia Pacific Cosmopolitan 2019. В мае победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин в Малайзии Mrs Asia Pacific 2019. Представляла Россию. Работает массажистом.
Анастасия Мельникова, 18 лет
Параметры: 87/62/90
В ноябре стала Мисс СИУ РАНХиГС – 2019 на вузовском конкурсе красоты. Учится на первом курсе факультета государственного и муниципального управления, направление «менеджмент». Модель агентства Elite Stars.
Елена Новицкая, 18 лет
Параметры: 85/62/91
В декабре победила в конкурсе «Мисс и Мистер СибГУТИ – 2019». 10 декабря 2019 года. Учится на 1-м курсе факультета МТС. Модель модельного агентства Elite Stars.
Анастасия Павлова, 18 лет
Параметры: 83/63/93
Победительница конкурса красоты Калининского района «Краса Калинки 2019». Конкурс прошёл в декабре 2019 года. Учится на 2-м курсе СибГУТИ, факультет ИВТ. Модель агентства Elite Stars.
Анастасия Рец, 21 год
Параметры: 90/63/96
Победительница всероссийского конкурса красоты для незамужних девушек «Студентка России 2019». Анастасия учится в НГУЭУ. Конкурс проходил в мае 2019 года в Новосибирске.
Анастасия Русакова, 31 год
Замужем, трое детей
В феврале в Сингапуре завоевала титул 1-й Вице-Миссис в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs Russia Global Universe 2019. Выступала от России. Работает директором спортивного клуба.
Светлана Сарычева, 22 года
Параметры: 88/63/89
В декабре получила главную корону на городском конкурсе красоты «Мисс Новосибирск International 2019». Работает специалистом технического отдела. В конце 2018 года Светлана вошла в топ-15 самых красивых сибирячек.
Виктория Сопрун, 23 года
Параметры: 83/60/90
Завоевала титул Grand Prix Queen Peaсemaker World 2019 на конкурсе Queen Peacemaker World 2019. Модель агентства Elite Stars. Учится в НГМУ на 6-м курсе лечебного факультета.
Алёна Стрилецкая, 21 год
Параметры: 84/61/92
Завоевала титулы: Winner Miss Lumiere International World 2019 и Miss Siberia Lumiere International World 2019. Одержала победу в декабре на международном конкурсе красоты в Малайзии Miss Lumiere International world 2019. Студентка СибУПК Алёна представляла Сибирь.
Алина Шушпанова, 22 года
Параметры: 90/60/94
Победительница всероссийского конкурса красоты для незамужних девушек «Жемчужина России 2019». Конкурс проходил в мае 2019 года. Студентка НГУЭУ.