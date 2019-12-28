Куда ты рулишь? Добрый водитель RAV4 пропустил машину с поворотником и получил в зад от трактора

Трактор догнал Toyota RAV4 Фото: АСТ-54

В проекте «Куда ты рулишь?» сегодня зададимся вопросом — насколько безопасно пропускать перед собой перестраивающуюся машину и при этом интенсивно тормозить. Вот на Красном проспекте водитель кроссовера Toyota RAV4 пропустил перед собой минивэн и тут же получил сзади удар ковшом трактора. Разберемся в этом ДТП вместе с экспертом-юристом.

Красный проспект перед пересечением с улицей Георгия Колонды, машины едут в сторону центра. Водитель белого минивэна включил правый поворотник и просится в средний ряд, водитель Toyota RAV4 в какой-то момент решает его пропустить и даёт по тормозам. Тракторист сзади не ожидал такого развития событий и уже не может остановиться — тем более что покрытие скользкое, а в этом месте ещё и уклон дорожного полотна. Смотрите видео:

Видео АСТ-54

По всем формальным признакам тут вина тракториста, ведь по ПДД нужно соблюдать дистанцию, учитывать дорожные и погодные условия. — Водитель должен был руководствоваться этими пунктами правил, и в случае соблюдения этих пунктов столкновения бы не произошло. Он выбрал дистанцию неправильную и плюс ко всему не учитывал гололед, покрытие снежное, а должен был, — объясняет эксперт, председатель коллегии адвокатов «Бойко и партнеры» Татьяна Бойко. Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

Пункт 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

И всё же, не был ли слишком резким и неожиданным маневр доброго водителя Toyota RAV4 и есть ли часть его вины? Юристы считают, что нет. — Не состоит в причинно-следственной связи то, что впереди идущее транспортное средство резко затормозило. Он мог сломаться в конце концов, ехал ехал и заглох — в чем он виноват, ни в чем не виноват, — говорит Татьяна Бойко.

Тем не менее в плотном городском потоке, прежде чем пропускать кого-то перед собой, подумайте — не спровоцирует ли ваше торможение аварию. Формально вы будете правы, но нервы, потраченные на оформление ДТП и получение страхового возмещения, вряд ли стоят того.