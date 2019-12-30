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Невозможно забыть — 25 лучших кадров НГС за 2019 год

Памятник Сталину, лозунг Монстрации и истории людей, к которым нельзя остаться равнодушным

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Дом Евсюковых стоял почти в центре села, неподалёку — магазин, котельная и клуб

Дом Евсюковых стоял почти в центре села, неподалёку — магазин, котельная и клуб

В редакции НГС работают три фотографа — Александр Ощепков, Ольга Бурлакова и Густаво Зырянов. В любое времени дня и ночи они срываются на редакционные задания и делают снимки, которые потом смотрит весь город. Сегодня мы показываем их лучшие кадры за 2019 год — здесь есть и радостные, и очень печальные события и истории, о которых мы должны помнить. 

В феврале в селе Полойка Краснозёрского района случилась трагедия — в доме многодетной семьи Евсюковых произошёл пожар, в котором погибли четыре ребёнка и их мама. В живых остались двое из шести детей, которые в ту ночь ночевали у родственников, а также отец — он смог вылезти в окно, но не успел спасти свою семью. Корреспонденты НГС побывали в Полойке в день трагедии и узнали, из-за чего произошёл страшный пожар и почему многодетную семью не спасла пожарная машина, которая всю зиму стояла в паре десятков метров от дома семьи Евсюковых.

Памятник выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной

Памятник выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной

Возле здания обкома КПРФ всё-таки установили памятник Иосифу Сталину — решение было спорным, многие жители города высказывались против. Месяцем позже, в июне, мэр Локоть даже провёл день рождения Сталина, хотят тот родился в декабре. 

О том, что Артём Лоскутов готовит сразу два лозунга «Монстрации», никто не мог и догадаться

О том, что Артём Лоскутов готовит сразу два лозунга «Монстрации», никто не мог и догадаться

Монстрация в этом году удивила сразу двумя лозунгами. От дома офицеров колонна двинулась с растяжкой «Нам хана» — достаточно безликой, особенно на фоне прошлых «Севернее Кореи», «Здесь вам не Москва» или «Ад наш». Но оказалось, что это не всё уже на первой остановке — участники «Монстрации» сменили лозунг на «Городу нужны мы, а не эта тряпка».

Всё же самым запоминающимся лозунгом Монстрации-2019 стал&nbsp;«Городу нужны мы, а не эта тряпка»

Всё же самым запоминающимся лозунгом Монстрации-2019 стал «Городу нужны мы, а не эта тряпка»

По подсчётам организаторов, в мероприятии поучаствовали 1,7 тысячи человек — они поставили рекорд

По подсчётам организаторов, в мероприятии поучаствовали 1,7 тысячи человек — они поставили рекорд

 Спуск в купальниках в Шерегеше в апреле, кажется, побил все рекорды по числу участников.

Парад Победы репетировали трижды&nbsp;

Парад Победы репетировали трижды 

Один из лучших снимков с парада Победы и его репетиций сделал Александр Ощепков.

НГС рассказал о мамах, которые потеряли зрение

НГС рассказал о мамах, которые потеряли зрение

Истории трёх незрячих мам: они в одиночку спускают коляски по лестницам, ездят с детьми в поликлинику, водят их по кружкам. При этом они чувствуют себя счастливыми и могут дать своему ребёнку даже больше, чем видящие родители. 

Николай Иванович Скрябин практически каждый день ведёт тренировки в школе №&nbsp;111&nbsp;

Николай Иванович Скрябин практически каждый день ведёт тренировки в школе № 111 

Николай Иванович Скрябин — имя, которое знает каждый житель Новосибирска, чья жизнь связана с хоккеем. На днях ему исполнится 73 года, и вот уже 40 лет он каждый день выходит на лёд, чтобы заниматься с детьми. Его воспитанники сделали карьеру в НХЛ, но бесплатная секция Скрябина ютится в крохотном подвале школы на Дзержинке. Тренер сам заливает лёд и чистит снег, ищет старенькую форму для детей, чьи семьи не могут позволить себе такие расходы.

Пони любят обниматься, совсем как люди

Пони любят обниматься, совсем как люди

Под Новосибирском есть хозяйство, где уже много лет разводят гривастую мечту миллионов детей — шетлендских пони. Местные лошадки учатся здесь манерам, а потом разъезжаются по всей стране, от Сибири до Москвы, радовать детей в парках и тренировать маленьких наездников в конноспортивных школах. Посмотрите, какие они милые.

Капитан воздушного судна попрощался с самолётом

Капитан воздушного судна попрощался с самолётом

Самолёт Ту-134 авиакомпании «Алроса», который в конце 1990-х годов был личным самолётом Аллы Пугачёвой, а потом использовался на Крайнем Севере, выполнил последний пассажирский рейс из якутского Мирного и приземлился в аэропорту Толмачёво. Борт станет памятником в Толмачёво. 

Только обновление салона стоило 100 тысяч рублей

Только обновление салона стоило 100 тысяч рублей

Болельщик новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Казанцев переделал «Запорожец» в «командный» кабриолет.

Наталья Клёсова исполняет обязанности заведующей патологоанатомического отделения детской больницы&nbsp;<nobr class="_">№ 1</nobr>&nbsp;на Вертковской

Наталья Клёсова исполняет обязанности заведующей патологоанатомического отделения детской больницы № 1 на Вертковской

Патологоанатомы редко ассоциируются с красивыми молодыми женщинами — многие до сих представляют их огромными мужчинами в зелёном свете секционной, которые курят прямо во время очередного вскрытия. Наталье Клёсовой — патологоанатому детской городской клинической больницы № 1 — часто не верят, что она действительно работает с заключениями о причинах смерти. Но в этом году 29-летняя сибирячка доказала, что выбрала призвание по душе: её включили в список кандидатов областного конкурса «Врач года 2019» в номинации для молодых докторов. Читайте тут репортаж о патологоанатоме Наталье.

Заплыв по Оби в марте 2019 года

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Дым было сложно ликвидировать — он всё равно просачивался сквозь землю

Дым было сложно ликвидировать — он всё равно просачивался сквозь землю

Жители окраины Дзержинского района неделю жили в дыму — рядом с их домами загорелась стихийная свалка, потушить которую не могут до сих пор. Сотни людей в частном секторе задыхаются от запаха горящей мусорки — клубы дыма буквально накрывают дома. Местные не знают, от кого ждать помощи, а пожарные работают здесь и днём и ночью. Подробности — в репортаже НГС.

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Джокер на матче ХК «Сибирь»

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Так прошёл год вместе с редакцией НГС — впереди 2020, и редакция НГС продолжит рассказывать, как живёт Новосибирск каждый день.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
30 дек 2019 в 08:42

Ощепков сделал в Шерегеше отличный снимок грудастой девушки.
Но не зачёт! Нужно было сказать девушке, что фото для НГС и попросить купальник( верхнюю часть) снять.Я думаю, что его просьбу бы удовлетворили.

Фото пользователя
30 дек 2019 в 08:37

Фото под номером 3 и 4 похожи на лозунги РСП...

Фото пользователя
30 дек 2019 в 08:37

Хорошие фотографы, настоящие творцы. Спасибо им!