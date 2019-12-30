Невозможно забыть — 25 лучших кадров НГС за 2019 год

Дом Евсюковых стоял почти в центре села, неподалёку — магазин, котельная и клуб Фото: Ольга Бурлакова

В редакции НГС работают три фотографа — Александр Ощепков, Ольга Бурлакова и Густаво Зырянов. В любое времени дня и ночи они срываются на редакционные задания и делают снимки, которые потом смотрит весь город. Сегодня мы показываем их лучшие кадры за 2019 год — здесь есть и радостные, и очень печальные события и истории, о которых мы должны помнить.

В феврале в селе Полойка Краснозёрского района случилась трагедия — в доме многодетной семьи Евсюковых произошёл пожар, в котором погибли четыре ребёнка и их мама. В живых остались двое из шести детей, которые в ту ночь ночевали у родственников, а также отец — он смог вылезти в окно, но не успел спасти свою семью. Корреспонденты НГС побывали в Полойке в день трагедии и узнали, из-за чего произошёл страшный пожар и почему многодетную семью не спасла пожарная машина, которая всю зиму стояла в паре десятков метров от дома семьи Евсюковых.

Памятник выполнен из полимерной глины, а внутри заполнен монтажной пеной Фото: Александр Ощепков

О том, что Артём Лоскутов готовит сразу два лозунга «Монстрации», никто не мог и догадаться Фото: Александр Ощепков

Монстрация в этом году удивила сразу двумя лозунгами. От дома офицеров колонна двинулась с растяжкой «Нам хана» — достаточно безликой, особенно на фоне прошлых «Севернее Кореи», «Здесь вам не Москва» или «Ад наш». Но оказалось, что это не всё уже на первой остановке — участники «Монстрации» сменили лозунг на «Городу нужны мы, а не эта тряпка».

Всё же самым запоминающимся лозунгом Монстрации-2019 стал «Городу нужны мы, а не эта тряпка» Фото: Александр Ощепков

По подсчётам организаторов, в мероприятии поучаствовали 1,7 тысячи человек — они поставили рекорд Фото: Александр Ощепков

Спуск в купальниках в Шерегеше в апреле, кажется, побил все рекорды по числу участников.



Парад Победы репетировали трижды Фото: Александр Ощепков

Один из лучших снимков с парада Победы и его репетиций сделал Александр Ощепков.

НГС рассказал о мамах, которые потеряли зрение Фото: Ольга Бурлакова

Истории трёх незрячих мам: они в одиночку спускают коляски по лестницам, ездят с детьми в поликлинику, водят их по кружкам. При этом они чувствуют себя счастливыми и могут дать своему ребёнку даже больше, чем видящие родители.

Николай Иванович Скрябин практически каждый день ведёт тренировки в школе № 111 Фото: Александр Ощепков

Николай Иванович Скрябин — имя, которое знает каждый житель Новосибирска, чья жизнь связана с хоккеем. На днях ему исполнится 73 года, и вот уже 40 лет он каждый день выходит на лёд, чтобы заниматься с детьми. Его воспитанники сделали карьеру в НХЛ, но бесплатная секция Скрябина ютится в крохотном подвале школы на Дзержинке. Тренер сам заливает лёд и чистит снег, ищет старенькую форму для детей, чьи семьи не могут позволить себе такие расходы.



Пони любят обниматься, совсем как люди Фото: Александр Ощепков

Под Новосибирском есть хозяйство, где уже много лет разводят гривастую мечту миллионов детей — шетлендских пони. Местные лошадки учатся здесь манерам, а потом разъезжаются по всей стране, от Сибири до Москвы, радовать детей в парках и тренировать маленьких наездников в конноспортивных школах. Посмотрите, какие они милые.



Капитан воздушного судна попрощался с самолётом Фото: Александр Ощепков

Самолёт Ту-134 авиакомпании «Алроса», который в конце 1990-х годов был личным самолётом Аллы Пугачёвой, а потом использовался на Крайнем Севере, выполнил последний пассажирский рейс из якутского Мирного и приземлился в аэропорту Толмачёво. Борт станет памятником в Толмачёво.



Только обновление салона стоило 100 тысяч рублей Фото: Густаво Зырьянов

Болельщик новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Казанцев переделал «Запорожец» в «командный» кабриолет.

Наталья Клёсова исполняет обязанности заведующей патологоанатомического отделения детской больницы № 1 на Вертковской Фото: Александр Ощепков

Патологоанатомы редко ассоциируются с красивыми молодыми женщинами — многие до сих представляют их огромными мужчинами в зелёном свете секционной, которые курят прямо во время очередного вскрытия. Наталье Клёсовой — патологоанатому детской городской клинической больницы № 1 — часто не верят, что она действительно работает с заключениями о причинах смерти. Но в этом году 29-летняя сибирячка доказала, что выбрала призвание по душе: её включили в список кандидатов областного конкурса «Врач года 2019» в номинации для молодых докторов. Читайте тут репортаж о патологоанатоме Наталье.



Заплыв по Оби в марте 2019 года Фото: Густаво Зырянов

Дым было сложно ликвидировать — он всё равно просачивался сквозь землю Фото: Ольга Бурлакова

Жители окраины Дзержинского района неделю жили в дыму — рядом с их домами загорелась стихийная свалка, потушить которую не могут до сих пор. Сотни людей в частном секторе задыхаются от запаха горящей мусорки — клубы дыма буквально накрывают дома. Местные не знают, от кого ждать помощи, а пожарные работают здесь и днём и ночью. Подробности — в репортаже НГС.



Джокер на матче ХК «Сибирь» Фото: Александр Ощепков

12 ноября 2019 года супруги отметили очередную годовщину со дня свадьбы Фото: Александр Ощепков

Недавно НГС рассказал о супругах Сибцовых — Антонина Михайловна и Владимир Семёнович вместе уже 73 года. Они просто и откровенно рассказали о том, как смогли обойтись без ссор и ревности, вырастить троих детей и не утратить чувство юмора.



До весны медведи будут гастролировать по Казахстану, Узбекистану и Туркмении Фото: Густаво Зырьянов

Весной НГС рассказывал историю новосибирских медведей и их дрессировщиков, которых несколько лет назад уволили из цирка. На тот момент взрослые животные жили в тесных клетках, а их хозяева едва сводили концы с концами. В конце октября медведи отправились на гастроли в Азию.



Максим Грабовский — первый орнитолог в Новосибирске, который взялся за безопасность аэродрома Толмачёво, окружённого птичьими стаями Фото: Александр Ощепков

Чудо в Жуковском, когда пилотам «Уральских авиалиний» удалось посадить самолёт прямо в поле, заставило людей по всей стране задуматься, как вообще аэродромы защищены от птичьих стай. Новосибирский аэропорт Толмачёво ещё в начале 2000-х пригласил орнитолога Максима Грабовского, и он фактически с нуля создал систему защиты от пернатых. Сейчас у Грабовского есть помощники — вместе с ними он следит за появлением птиц на аэродроме, пугает их пиротехникой и оглушительными звуками, но также и спасает попавших в ловушки бедняг. НГС побывал в орнитологической «избушке» аэропорта и поговорил со специалистом о том, как он попал в Толмачёво, а также побеседовал об опасных свалках и запрете на отстрел.



Летом остров Кудряш, пожалуй, одно из лучших мест в Новосибирске Фото: Ольга Бурлакова

Этот грозный кот охраняет стоит на страже живописного острова в 15 минутах от метро — здесь нет машин, всегда тишина и свежий воздух.

Репортаж с самой опасной улицы Новосибирска: дома тут рушатся прямо на головы людей — но чиновники ничего не делают Фото: Ольга Бурлакова

За одну неделю микрорайон на улице Кузьмы Минина несколько раз становился героем новостей. С одного дома здесь начали падать кирпичи, на соседнем спустя пару дней лёд с крыш оборвал провода и обесточил дом, а в ещё одном неподалёку и вовсе обвалился потолок, который сегодня в суматохе пытаются починить деревянными балками. Каждую весну талая вода течёт в квартиры к пенсионерам и малоимущим сибирякам, а у некоторых в подвале образовался целый бассейн, поделать с которым ничего не могут.

Медвежата уже подросли и резвятся в бассейне Фото: Густаво Зырьянов

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило случилось пополнение в семействе белых медведей: Герда родила сразу двух медвежат — им дали имена Шайна и Норди.



Рыбаки дождались зимнего сезона Фото: Густаво Зырьянов

Хорошо быть музой! Пока хозяева трудятся на производстве и развозят заказы, Юми и Кума с удовольствием резвятся на заднем дворе Фото: Ольга Бурлакова

Бизнес на костях, а точнее на косточках. Бывшие флористы рискнули и открыли производство собачьих лакомств, и теперь поставляют их в десятки магазинов Новосибирска и Томска. Это история о том, как любовь домашним вдохновляет на своё дело.

