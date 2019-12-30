Самый глупый перекресток: нелепое место на Красном, где промахнулись и поставили светофор не туда

Пересечение Красного проспекта с улицей Дмитрия Донского Фото: Дмитрий Косенко

Вновь поднимаем проблему неправильной организации движения на новосибирских перекрестках. Сегодня очередь дошла до пересечения Красного проспекта с улицей Дмитрия Донского. На этом Т-образном перекрестке нет светофора, и водителям приходится в напряженном режиме искать момент для поворота на второстепенную улицу или выезда с нее. Зато светофор есть в 80 метрах от перекрестка, где он просто обслуживает пешеходов. Все подробности в обзоре Дмитрия Косенко.

Примыкание улицы Дмитрия Донского к Красному проспекту считается аварийным местом, поскольку светофора здесь нет и водители, выезжающие/въезжающие на Донского, пытаются воспользоваться любой лазейкой в плотном потоке, идущем по Красному проспекту.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Иногда машины на проспекте притормаживают, чтобы пропустить скопившиеся авто на Донского и в разрыве Красного. Но это палка о двух концах: например, два ряда притормозили, чтобы пропустить, а в крайней правой полосе едет еще кто-то — и ему не видно, что происходит на перекрестке.

Транспорт на проспекте пропускает автобус Фото: Дмитрий Косенко

Ходит здесь и общественный транспорт — неповоротливым автобусам еще сложнее свернуть с проспекта на Донского.

Очередь из машин на Дмитрия Донского Фото: Дмитрий Косенко

— Опасный и глупый перекресток, где часто случаются аварии. Жителям Ботанического жилмассива сложно выехать и заехать, пересекая плотный поток на Красном проспекте, светофора для автомобилей нет, при этом для пешеходов организован светофор на остановке «ДК «Энергия». Раньше этот перекресток еще более-менее нормально функционировал, но сейчас и поток по Красному проспекту в этом направлении существенно возрос (Колонда, Родники, Стрижи), и на Ботаническом строятся новые дома. Почему бы не перенести светофор к перекрестку, чтобы водители могли спокойно повернуть, не рискуя? — задаются вопросом наши читатели.



Светофор в 80 метрах выше Фото: Дмитрий Косенко

Светофор неподалеку действительно есть, он помогает пешеходам перейти проспект и в любом случае притормаживает движение по Красному. Если бы этот светофор стоял чуть ниже, на пересечении с Донского, его зеленый свет для пешеходов помогал бы также и водителям — повернуть на улицу или выехать с неё.

Часто возникают аварийные ситуации Фото: Дмитрий Косенко

При существующей схеме движения проезжать этот перекресток следует с осторожностью всем водителям — многие, потеряв терпение, бросаются поперек проспекта перед близко идущим транспортом.