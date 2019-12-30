30 декабря понедельник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 62.03
eur 69.03
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 62.03
eur 69.03

Все новости

Все новости
Авто Проблема

Самый глупый перекресток: нелепое место на Красном, где промахнулись и поставили светофор не туда

Разбираемся со схемой движения на перекрестке Красный проспект — Дмитрия Донского

3 498
36 Обсудить

Поделиться

Пересечение Красного проспекта с улицей Дмитрия Донского

Пересечение Красного проспекта с улицей Дмитрия Донского

Вновь поднимаем проблему неправильной организации движения на новосибирских перекрестках. Сегодня очередь дошла до пересечения Красного проспекта с улицей Дмитрия Донского. На этом Т-образном перекрестке нет светофора, и водителям приходится в напряженном режиме искать момент для поворота на второстепенную улицу или выезда с нее. Зато светофор есть в 80 метрах от перекрестка, где он просто обслуживает пешеходов. Все подробности в обзоре Дмитрия Косенко

Примыкание улицы Дмитрия Донского к Красному проспекту считается аварийным местом, поскольку светофора здесь нет и водители, выезжающие/въезжающие на Донского, пытаются воспользоваться любой лазейкой в плотном потоке, идущем по Красному проспекту. 

Иногда машины на проспекте притормаживают, чтобы пропустить скопившиеся авто на Донского и в разрыве Красного. Но это палка о двух концах: например, два ряда притормозили, чтобы пропустить, а в крайней правой полосе едет еще кто-то — и ему не видно, что происходит на перекрестке.

Транспорт на проспекте пропускает автобус

Транспорт на проспекте пропускает автобус

Ходит здесь и общественный транспорт — неповоротливым автобусам еще сложнее свернуть с проспекта на Донского. 

Очередь из машин на Дмитрия Донского

Очередь из машин на Дмитрия Донского

— Опасный и глупый перекресток, где часто случаются аварии. Жителям Ботанического жилмассива сложно выехать и заехать, пересекая плотный поток на Красном проспекте, светофора для автомобилей нет, при этом для пешеходов организован светофор на остановке «ДК «Энергия». Раньше этот перекресток еще более-менее нормально функционировал, но сейчас и поток по Красному проспекту в этом направлении существенно возрос (Колонда, Родники, Стрижи), и на Ботаническом строятся новые дома. Почему бы не перенести светофор к перекрестку, чтобы водители могли спокойно повернуть, не рискуя? — задаются вопросом наши читатели.

Светофор в 80 метрах выше

Светофор в 80 метрах выше

Светофор неподалеку действительно есть, он помогает пешеходам перейти проспект и в любом случае притормаживает движение по Красному. Если бы этот светофор стоял чуть ниже, на пересечении с Донского, его зеленый свет для пешеходов помогал бы также и водителям — повернуть на улицу или выехать с неё. 

Часто возникают аварийные ситуации

Часто возникают аварийные ситуации

При существующей схеме движения проезжать этот перекресток следует с осторожностью всем водителям — многие, потеряв терпение, бросаются поперек проспекта перед близко идущим транспортом. 

Правильно ли организовано движение на перекрестке Красный проспект — Дмитрия Донского?

    Ранее мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной, исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной. А на Ипподромской магистрали нашли места, где водителям приходится сворачивать шею.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 1
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Самый глупый перекрёстокКрасный проспектДТП
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (36)

    Все просто
    30 дек 2019 в 07:50

    Запретить левый поворот с красного в сторону донского и с донского на красный.
    Поставить бардюры, посадить деревья на красном. Никаких аварий в таком случае не будет.
    Светофор не надо будет ни куда таскать.
    Волки будут сыты, а овцы целы.
    Мамочкам с колясками делать круг в 200 метров туды-сюды по сугробам и морозу намного сложнее, чем проехать лишний километр в теплой машине с музыкой, подогревом руля и попы.
    Про бабулек, доживающий свой срок на нищенскую пенсию можно не говорить.

    Дед мороз
    30 дек 2019 в 07:25

    Светофор стоит лепо. А нелепые новости НГС напоминают соплявщину

    Фото пользователя
    30 дек 2019 в 07:12

    Ув Дмитрий Косенко видимо не часто пересекает этот переход в качестве пешехода.. Если перенести светофор - да водителям конечно проще, а пешеходам? Светофор очень короткий, приходится в прямом смысле бегом пересекать, бабульки, возростные, мамаши с колясками не успевают! А тут еще придется уворачиваться от поворачивающих машин! Всем известно как автолюбители уступают дорогу