«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 и Land Cruiser 001 — настоящие хозяева в городе

В новом, 159-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются дорогостоящие внедорожники, массовая стоянка на тротуаре и правила парковки от таксистов.
— На ул. Проспект Карла Маркса, д. 57. Больше 15 машин на тротуаре. Почему бы и нет, — пишет нам читательница Александра.
На аварийке и с номерами 001 можно стоять прямо на перекрестке.
— Чудак припарковал машину такси (слева) по адресу Блюхера, 29 по типу «ни два, ни полтора». Таким образом, чтобы жилец дома на свое парковочное место не попал. Ни телефона водителя, ни диспетчера найти не удалось. Как в это пространство можно просочиться? — сокрушается Дмитрий.
Без номеров никто и не оштрафует.
BMW и сугробы практически парализуют движение по тротуару.
— Нарушитель на улице Фадеева около дома 66/8 встал на пешеходную дорожку, приходится по сугробам обходить, — сообщает Алекс.
— Возле коррекционной школы
Хороший тротуар, широкий, можно проехать и встать.
— Красный проспект, рядом метро «Заельцовская», ТЦ «Европа». Сообразили на троих, — пишут очевидцы.
— Парковка с заботой о пешеходах (узенький проход оставили все-таки) на Горького, 53, — сообщает читатель Иван.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.