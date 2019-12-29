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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 и Land Cruiser 001 — настоящие хозяева в городе

Lexus 001 выдавливает пешеходов с тротуара, а Land Cruiser 001 расположился прямо на перекрестке

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Хозяин тротуара

Хозяин тротуара

В новом, 159-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются дорогостоящие внедорожники, массовая стоянка на тротуаре и правила парковки от таксистов.

Больше 15 машин на тротуаре

Больше 15 машин на тротуаре

— На ул. Проспект Карла Маркса, д. 57. Больше 15 машин на тротуаре. Почему бы и нет, — пишет нам читательница Александра. 

Land Cruiser на перекрестке

Land Cruiser на перекрестке

На аварийке и с номерами 001 можно стоять прямо на перекрестке.

Жилец дома на свое парковочное место не попал

Жилец дома на свое парковочное место не попал

— Чудак припарковал машину такси (слева) по адресу Блюхера, 29 по типу «ни два, ни полтора». Таким образом, чтобы жилец дома на свое парковочное место не попал. Ни телефона водителя, ни диспетчера найти не удалось. Как в это пространство можно просочиться? — сокрушается Дмитрий. 

BMW без номеров на тротуаре

BMW без номеров на тротуаре

Без номеров никто и не оштрафует. 

BMW и сугробы

BMW и сугробы

BMW и сугробы практически парализуют движение по тротуару. 

Встал на пешеходную дорожку

Встал на пешеходную дорожку

— Нарушитель на улице Фадеева около дома 66/8 встал на пешеходную дорожку, приходится по сугробам обходить, — сообщает Алекс.

Возле коррекционной школы № 1

Возле коррекционной школы № 1

— Возле коррекционной школы № 1 по адресу ул. Инская, 61. Пешеходный тротуар, — информирует Евгения. 

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Хороший тротуар, широкий, можно проехать и встать. 

Красный проспект, ТЦ «Европа»

Красный проспект, ТЦ «Европа»

— Красный проспект, рядом метро «Заельцовская», ТЦ «Европа». Сообразили на троих, — пишут очевидцы. 

Парковка с заботой о пешеходах

Парковка с заботой о пешеходах

— Парковка с заботой о пешеходах (узенький проход оставили все-таки) на Горького, 53, — сообщает читатель Иван.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (1)

люстрация
29 дек 2019 в 09:15

Совдеповские хамы.