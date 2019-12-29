«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 001 и Land Cruiser 001 — настоящие хозяева в городе

Хозяин тротуара Фото: читатель НГС

В новом, 159-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются дорогостоящие внедорожники, массовая стоянка на тротуаре и правила парковки от таксистов.

Больше 15 машин на тротуаре Фото: читатель НГС

— На ул. Проспект Карла Маркса, д. 57. Больше 15 машин на тротуаре. Почему бы и нет, — пишет нам читательница Александра.

Land Cruiser на перекрестке Фото: Ольга Бурлакова

На аварийке и с номерами 001 можно стоять прямо на перекрестке.

Жилец дома на свое парковочное место не попал Фото: читатель НГС

— Чудак припарковал машину такси (слева) по адресу Блюхера, 29 по типу «ни два, ни полтора». Таким образом, чтобы жилец дома на свое парковочное место не попал. Ни телефона водителя, ни диспетчера найти не удалось. Как в это пространство можно просочиться? — сокрушается Дмитрий.

BMW без номеров на тротуаре Фото: Ольга Бурлакова

Без номеров никто и не оштрафует.

BMW и сугробы Фото: Ольга Бурлакова

BMW и сугробы практически парализуют движение по тротуару.

Встал на пешеходную дорожку Фото: читатель НГС

— Нарушитель на улице Фадеева около дома 66/8 встал на пешеходную дорожку, приходится по сугробам обходить, — сообщает Алекс.



Возле коррекционной школы № 1 Фото: читатель НГС

— Возле коррекционной школы № 1 по адресу ул. Инская, 61. Пешеходный тротуар, — информирует Евгения.

Стоянка на тротуаре Фото: Ольга Бурлакова

Хороший тротуар, широкий, можно проехать и встать.

Красный проспект, ТЦ «Европа» Фото: читатель НГС

— Красный проспект, рядом метро «Заельцовская», ТЦ «Европа». Сообразили на троих, — пишут очевидцы.

Парковка с заботой о пешеходах Фото: читатель НГС