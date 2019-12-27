И девичья фамилия: НГС вспоминает самые громкие разводы года (эти завидные женихи и невесты снова свободны)

В 2019 году развод неожиданно стал модой Фото: instagram.com/pelageya_insta, Василина Катаева

Весь интернет обсуждает расставание певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина — пара решила разойтись спустя три года совместной жизни. В своем Instagram сибирячка написала пост, в котором поделилась с подписчиками подробностями истории, а в конце пожелала всем добра и добавила, что продолжит болеть за русский хоккей. НГС решил вспомнить самые громкие истории расставаний и разводов — прочтите, здесь определенно есть над чем поразмыслить.

В прошлом году популярный блогер и телеведущая Василина Катаева объявила, что рассталась со своим мужем. Вместе с Александром они прожили 20 лет, а поженились еще совсем детьми, в 17 лет — паре даже пришлось идти в опеку и попечительство, чтобы попросить разрешение на брак до 18 лет.

Решение о расставании пара приняла вместе Фото: Василина Катаева

Василина дала большое интервью, где рассказала подробности их истории и поделилась личными переживаниями. Сибирячка справилась с разводом, несмотря на все сложности, слёзы и страхи. Весной мы написали историю Натальи Вольхиной — у нее была прекрасная семья, ребенок, работа, всё устроено. Однако Наташа хотела совсем другого — всю сознательную жизнь она мечтала переехать в Америку. Наталья не побоялась развода, нестабильности и переживаний: с мужем они развелись спустя 20 лет отношений.

О своем разводе Наталья не жалеет Фото: Наталья Вольхина

После сибирячка забрала ребенка и переехала в Штаты. Вместе с сыном Ярославом она живет в Сан-Хосе, рядом с Сан-Франциско. Корреспонденту НГС Наталья сказала, что ни к чему и ни к кому не привязана, поэтому решила двигаться дальше. В планах перебраться в Южную Калифорнию.

Еще в этом году мы собрали истории самых коротких браков — каждая из пар развелась буквально через пару месяцев после свадьбы. Одной из героинь молодой человек сделал предложение дважды, но оба раза оказались неудачны. Часто причиной развода становится ипотека, несмотря на шутку про то, что именно она соединяет пары на всю жизнь. Татьяна и Михаил после развода пытаются разделить ипотечную квартиру. Пока длятся их споры, банк насчитал большой долг по кредиту и решил выставить жильё на торги. Женщина считает, что бывший супруг намеренно копил долги, чтобы оставить её ни с чем.

Елизавету Гладышеву мужчины бросали трижды — и каждый раз сибирячка оставалась ни с чем. Но после каждого расставания она находила в себе силы подняться и двигаться дальше. Специально для НГС молодая мама подробно рассказала свою историю — не повторяйте Лизиных ошибок.

Лизе 28 лет, она не замужем, воспитывает четырехлетнюю дочь Фото: Елизавета Гладышева

Летом основной темой для обсуждения стал треугольник: Шейк-Купер-Гага. История расставания топ-модели Ирины Шейк с голливудским актером и завидным женихом Брэдли Купером показала, что стать ненужной еще любимому человеку может любая из нас. НГС собрал истории сибирячек, которые стали не нужны своим мужчинам — они рассказали, почему нельзя держать любимого, даже если ты одна из самых желанных женщин в мире. К 30 годам многие девушки или не вступали в брак совсем, или успели развестись и понять, что быть одной гораздо лучше. Кто-то уже снова вышел замуж. Марина, Наталья и Ксения рассказали свои истории счастливых разводов: они терпели побои и содержали своих бывших, но нашли в себе силы измениться и встретить любовь.

Наталья и Ксения снова вышли замуж, а Марина активно идет вверх по карьерной лестнице Фото: Наталья Загродская, Марина Желтова, Ксения Полякова