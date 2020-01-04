«Мы морили их голодом, заливали, сушили»: история семьи из Новосибирска, которая делает бизнес на растениях

Богдан и Даша Вилисовы вместе 10 лет, три из которых они занимаются этим проектом Фото: Александр Ощепков

Дарья и Богдан Вилисовы вместе 10 лет: за это время они успели вдвоём поработать в общепите, а три года назад начали своё дело — мастерская Grani Decor, в которой они делают флорариумы и другие изделия из стекла. Рассказываем историю их маленького семейного бизнеса.

Три года назад Богдан и Даша Вилисовы увидели в интернете подобные флорариумы — декоративные конструкции из стекла, внутри которых располагаются суккуленты и другие растения, а также камни и песок, — и решили разобраться, как их делать. Для начала они нашли видео, в котором американка показывала, как делает подобное из коробок из-под CD-дисков. Повторять они не стали, но сразу попробовали сделать подобную композицию из стекла и герметика, а уже потом занялись изучением витражной техники Тиффани.



Так выглядят флорариумы — композиции из стекла с живыми растениями, песком и разными камнями внутри. В среднем они стоят около 2500 рублей. Такие конструкции прочные: они могут упасть с подоконника и не разбиться Фото: Александр Ощепков

Богдан семь лет проработал в общепите — поваром и барменом. Даша тоже работала в общепите официантом и менеджером продаж — именно так они и познакомились. Последняя её работа была связана с фурнитурой для стекла — стеклянных дверей, перегородок.

— Мне пришлось научиться читать чертежи, чтобы рассчитывать всё. Но хотелось чего-то творческого, необычного. Это не первый проект, которым мы занимались вместе. Один из них — это 3D-панорамы, которые делал Богдан. Чем бы мы не увлекались — это новое на рынке, на что нужно формировать спрос. Это требует большого количества сил, — рассказывает Даша Вилисова.

Пара делит обязанности: Богдан делает композиции из стекла — паяет, режет и тому подобное. Помимо флорариумов, он делает шкатулки, тортовницы, рамки для фотографий, вазы и даже светильники Фото: Александр Ощепков

«Чуть спина не отвалилась!»

Когда они начали увлекаться флорариумами, то поняли, что дома это делать нельзя.

— У нас дома два котика. Когда мы в процессе изучения узнали, что это работа со стеклом, которое нужно резать, а это осколки, то сразу поняли, что это будет опасно, — вспоминает Богдан.



А Даша занимается растениями и проводит мастер-классы Фото: Александр Ощепков

Помимо этого в работе используются кислоты, есть испарения, поэтому потребовалась вытяжка. Тогда семья Вилисовых сняла капитальный гараж на лето. Они старались модернизировать свои изделия и сразу разделили обязанности: Даша отвечала больше за растения, а Богдан — за конструкции из стекла. Начинали с небольших вложений — около 20–30 тысяч рублей. Купили растения, простой паяльник и первый стеклорез за 200 рублей, а потом постепенно обновляли технику.

Так выглядит их мастерская сейчас, она находится на Большевитской Фото: Александр Ощепков

В сентябре оставаться в гараже уже было холодно, поэтому пара арендовала свою первую мастерскую на оловозаводе. Позже они переехали сюда, на Большевистскую. Многое для мастерской Богдан сделал своими руками: например, столы, полки и даже вытяжной шкаф, который стоил бы около 60 тысяч.

Окончательное решение о последнем переезде они приняли после того, как Даша начала делать выездные мастер-классы и старалась взять максимальный набор материалов с собой. — Четыре мастер-класса провела вне мастерской — чуть спина не отвалилась! Я же не могла три растения взять и всё. Хочу, чтобы люди выбрали из всего. И мы тогда точно решили, что нужно искать новое место, нашли его здесь, — говорит Даша.

И добавляет, что проблемы и задачи постоянно растут, с каждым годом появляются новые.



С помощью этих камней можно создавать самые разнообразные композиции Фото: Александр Ощепков

«Мы морили их голодом, заливали, сушили»

В первый год Даша ставила эксперименты. Сначала изучала суккуленты, а потом и другие растения. Из первой партии, вспоминает девушка, практически никакие растения не выжили. Богдан дополняет, что в интернете очень много противоречивой информации: кто-то пишет, что нужно поливать растения раз в месяц, кто-то — раз в неделю.



— Мы морили их голодом, заливали, сушили — смотрели, как они выдерживают разные условия. Все, кто заглядывает в нашу инструкцию, удивляются, что в ней не написано, как их нужно поливать — когда и каким количеством воды. Потому что у каждого свой климат и нужно смотреть на растение: если оно надутое, напитанное, то не поливаем, а как только оно сморщилось, скукожилось — поливаем, пока снова не развернётся. Камушки неспроста большие: можно на стекле испарину увидеть и понять, насколько там влажно, сухо, — советует Даша.

На наполнение флорариума у Даши уходит около часа Фото: Александр Ощепков

— Люди пугаются, когда у них один листик засохнет, а на самом деле это норма. Суккуленты так обновляются: забирают всё у нижних, те засыхают, после чего появляются верхние. Бывает, конечно, что они просто растут, но это, как правило, в тепличных условиях. Но наша задача не развести здесь теплицу, а оставить эту миниатюру, чтобы она была красивой и не менялась. За год или за два суккулент даже может не заполнить эту форму, потому что растёт медленно. Даже если это случится, то можно просто обрезать, размножить. По сути, они как сорняки, нужно относиться к ним также, потому что им нехорошо, когда люди начинают к ним слишком трепетно относиться, пылинки сдувать, — рассказывает Даша Вилисова.



«Мы очень сильно паримся»

На мастер-классах она показывает примеры растений, которые нужно или не нужно поливать и даёт советы по уходу за ними. Даша отмечает, что суккуленты не очень приспособлены к нашему климату и в принципе не любят закрытые пространства, такие как флорариумы. Поэтому они с Богданом сделали во флорариуме два отверстия, чтобы растениям было комфортнее, чтобы они быстрее высыхали.

Даша говорит, что раньше не занималась растениями, но мечтала о джунглях дома — теперь ей хватает растений на работе Фото: Александр Ощепков

— Мы очень сильно паримся о том, как они дальше будут жить у людей. Это нас отличает от коллег: мы не просто посадили, засыпали камушками и отдали человеку. Нам нужно, чтобы растения жили, прекрасно себя чувствовали. Именно поэтому я писала инструкцию, в течение одного года проводила опыты с растениями в нашей лаборатории, — объясняет Даша Вилисова.

Есть флорариум «Федерико», о котором девушка рассказывает всем подписчикам. Она не трогает его два месяца и ничего не показывает, а потом, когда до него доходит очередь, — поливает и рассказывает об уходе за ним. За это время он даже может покрыться пылью.



— Впервые я его полила через два месяца, потом ещё через два. Сейчас ему девять месяцев. Растение само скажет, когда его поливать. Опыты я проводила не просто так: есть растения, которые и полгода стоят, сохнут — они не умирают, можно обрезать макушку и заново посадить, убрав нижние сухие листья. Но этой информации в интернете не найти было, всё узнала с помощью опыта, — гордится Даша.



В таких композициях суккуленты могут жить два года Фото: Александр Ощепков

«Я всегда хотела джунгли дома!» Даша всегда отвечает на вопросы клиентов и считает, что такой подход — это одновременно и плюс, и минус, но считает, что по крайней мере их совесть чиста.

— Я никогда не была усидчивой и жизнь мне преподнесла это всё — сиди, медитируй, учись. С растениями я никогда не дружила. Я из тех людей, которые могут сказать: «Какой бы цветок я не купила — у меня всё умерло». Но я всегда хотела джунгли дома! Это расслабляет — полезно копаться в земле. Я получаю удовольствие, работая с растениями, узнавая новое о них. С суккулентами мы уже подружились, но дальше пошли тропики, новые растения, — замечает Даша.

Помимо флорариумов, пара делает светильники, вазы, шкатулки и так далее Фото: Александр Ощепков

В этом году Даша решила провести новые опыты — по морозоустойчивости.

— У этих растений есть зимовка: их можно поставить на тёплый балкон — в 6–8 градусов тепла, и до весны не поливать. Они засыпают, все процессы замедляются. Я хочу посмотреть, как быстро в минус 30 в нашем флорариуме понижается температура. Если кто-то выбирает самовывоз, а не нашу доставку зимой, мы рекомендуем только на машине. Хотим посмотреть, как растения ведут себя в других условиях, — рассказывает Даша Вилисова.



Для создания композиций Даша использует разные растения, среди которых много видов кактусов Фото: Александр Ощепков