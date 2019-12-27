Вы просто пить не умеете: 7 признаков того, что вам надо завязать с алкоголем

Радости от обладания бокалом тоже найдется объяснение, но позже Фото: архив 74.RU

Каждый уважающий себя алкоголик способен почувствовать на себе эти эффекты за один вечер. Как далеко вы от звания пьяницы и почему вино и водка так странно на вас влияют?

Почему от вина болит голова?

Головная боль может навестить вас, даже если выпьете всего один бокал. Чаще всего это случается, когда пьете полусладкое. В нем содержится сера, используемая как консервант. Именно она способна вызвать такую реакцию. А вот выбор качественного сухого поможет избежать проблем с головой. Не помогает? Вините производителя.



— Вполне вероятно, что головная боль появляется из-за того, что вино изготовлено с нарушениями технологий. Чтобы избежать этого, достаточно пить проверенные вина, — говорит сомелье Юрий Горовой. — Кроме того, стоит учитывать, что в красном вине есть большое количество гистамина, который вызывает неприятные ощущения у чувствительных людей, прежде всего потому, что он способствует расширению сосудов. Но есть в вине и тирамин, сосуды сужающий.

— Алкогольные напитки с большим количеством примесей усугубляют течение постинтоксикационного синдрома, — добавляет главный нарколог УрФО Антон Поддубный. — Он возникает после употребления значительного количества алкоголя у здорового человека. Как правило, в этом состоянии преобладают слабость, разбитость, быстрая утомляемость, головная боль, жажда и отсутствие аппетита.



Если после первого бокала вина разболелась голова, второй вряд ли эту боль вылечит Фото: Александра Савельева / 76.RU

От алкоголя закладывает уши. Что делать?

Заложенность ушей может появиться, даже если вы не хронический алкоголик, а всего-то раз в год позволяете себе лишнего. Алкоголь склеивает эритроциты, что приводит к тромбам, перекрывающим просвет сосудов. Происходит дегидратация организма, нарушаются ток крови и кровоснабжение органов и тканей, питание головного мозга.



— Кроме того, нарушается взаимосвязь передачи импульса между нервными клетками, что выражается в трудности запоминания, нарушения речи и рассеянности под воздействием алкогольного опьянения. Именно вследствие этих нарушений появляются головокружение, слабость, рассеянность и заложенность в ушах, — объясняет невролог Дарья Пушкарева.

Чтобы узнать точную причину пусть даже кратковременной глухоты, эксперты рекомендуют пройти обследование, сдать общий анализ крови, пройти диагностику головного мозга, магнитно-резонансную или компьютерную томографию.

Почему из-за алкоголя тошнит, рвет, появляются другие позывы

Если вы испытываете что-то подобное даже не поутру, а сразу после пары коктейлей, знайте, что у вас непереносимость алкоголя. Тошнота появляется из-за усиления активности желудочной кислоты, которая раздражает пищевод, желудок и кишечник. Не удивляйтесь, когда у вас вдобавок начнется еще и диарея. Алкоголь влияет на всасывание воды в кишечнике, из-за чего испражнения и жидкость проходят быстрее. Впрочем, такие симптомы могут проявиться и у тех, кто не страдает алкогольной непереносимостью.



Откуда берутся «вертолеты»?

У ваших «вертолетов» даже научное название есть. В медицине подобные явления называют нистагмом. Звучит как имя охранника Вальхаллы, и вам как истинному викингу нужно пройти этот блок-пост, чтобы переродиться и продолжить героическую жизнь. Два простых способа сделать это — избавиться от алкоголя, который еще не успел впитаться, и пить воду. Так что поставьте рядом с тем местом, где вы упали, бутылку с минералкой и тазик. А когда утром проснетесь более-менее бодрячком, вспомните, что «вертолеты» — плохой знак.



При определенной порции алкоголя в крови от этой фотографии начнет мутить Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

— Нистагм — один из симптомов поражения головного мозга. Поэтому будущее таких людей очень печально, — говорит нарколог Инна Бирюкова. — Становится затруднительной элементарная умственная работа, снижается критичность мышления, ухудшается мыслительный процесс, появляется раздражительность. Деятельность человека становится подвластна подкорке, алкоголик деградирует как личность. Возникают такие болезни, как старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, деменция.



Но, раз уж вы допились до «вертолетов», не будем пилить вас еще и тем, как вы добрались до такой жизни и что вам грозит. Давайте попробуем облегчить ваши страдания и понять, как избавиться от малоприятного ощущения.

Раз уж это называется в народе «вертолетами», то попробуйте «приземлиться». Найдите точку опоры. Упритесь кулаком в пол или стену. Если у вас получилось добраться до кровати, опустите одну ногу и поставьте ее на пол. Это поможет обмануть вестибулярный аппарат и заснуть. Не спится? Сядьте на кровать и уткнитесь лицом в ладони. Хотя в вашем состоянии вы сделаете это чисто интуитивно. Отлично сработает контрастный душ. А то и вовсе ледяной. Только не засыпайте в ванной, а то еще простудитесь или захлебнетесь.

Почему от алкоголя хочется спать, а если перебрал, наоборот, плохо спится?

Многие знают о якобы пользе «стаканчика перед сном» для лучшего засыпания. Алкоголь и правда помогает заснуть быстрее. В течение получаса молекулы алкоголя всасываются в кровь и начинают замедлять кровообращение, воздействуют на нейроны мозга. Из-за этого человека начинает клонить в сон, появляется расслабленность в мышцах, становится труднее координировать движения. Время проявления такого эффекта может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, но в результате итог один и тот же.

Если вы не заснули в первый час, вас уже не остановить Фото: архив 74.RU

Но помните, что с каждым разом качество сна будет только ухудшаться. А вот если вы настроены решительно, собрались сегодня оттянуться по полной и одним бокалом дело точно не ограничится, готовьтесь к приключениям. В зависимости от количества употребленного алкоголя состояние сонливости и заторможенности сменяется возбуждением.

От алкоголя тянет на приключения — что с этим делать?

Вы уже привыкли к тому, что друзья каждый раз удивляют вас рассказами о ваших пьяных выходках, а танцы на столе — это только цветочки? Исправить такую ситуацию можно, только если бросить пить. В противном случае остается только смириться и наблюдать, куда еще вас заведет кривая тропинка пьянства.

— В легкой степени алкогольного опьянения повышается настроение и двигательная активность, человек испытывает прилив сил, — говорит Антон Поддубный. — При продолжении алкоголизации снижается контроль за мотивационной сферой, человек может совершать поступки, которые в трезвом состоянии не совершил бы.

Под воздействием алкоголя интерес к последствиям действий подавляется, на первый план выходят причины. Человек наслаждается процессом, тогда как на анализ результатов и последствий у него попросту не хватает внимания и интереса.



Из-за чего с похмелья трясутся руки?

Дрожь в кистях рук может быть симптомом однократного острого отравления алкоголем, но чаще это признак развития хронического алкоголизма.

— Тремор кистей рук является серьезным неврологическим симптомом, — говорит Антон Поддубный. — Как правило, заметный тремор рук провялятся при похмельном синдроме у человека со сформированной алкогольной зависимостью.

Утром и натощак тремор усиливается, а после еды либо приема алкоголя — уменьшается. Это заставляет алкоголиков пойти по легкому пути: выпивать с утра, вместо того что лечиться. Способ лечения зависит от причин появления тремора. Они могут отличаться, даже если основная причина — злоупотребление алкоголем.



Пока можете попасть коньяком в рюмку, все не так плохо Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Ознобоподобный тремор снимается детоксикацией. То есть достаточно вывести алкоголь и продукты его распада из организма. Крупноразмашистый тремор чаще связан с дефицитом дофамина. Это химическое вещество вызывает чувство удовольствия и в больших количествах вырабатывается естественным путем, когда человек испытывает положительные эмоции. От такого тремора помогают избавиться антидепрессанты и все, что увеличивает чувствительность к дофамину. Это, например, шоколад, какао, рыба и морепродукты. Еще лучше — записаться в спортзал и регулярно ходить на занятия.