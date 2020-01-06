Аварийные дома хотят расселять под ипотеку в 3% — смотрим на примере Новосибирска, что из этого выйдет

Аварийный жилой фонд в Новосибирске исчисляется миллионами квадратов, иногда это целые микрорайоны, как, например, в Затоне Фото: Александр Ощепков

В декабре стало известно о новой инициативе в Госдуме: член комитета по бюджету Дмитрий Юрков предложил вице-премьеру Виталию Мутко добавить в законопроект с изменениями в Жилищный Кодекс ещё одну поправку. По идее Юркова, вариантом помощи жителям аварийных домов может стать ипотека на особых условиях. Журналисты НГС поговорили с людьми в трёх крупных аварийных микрорайонах Новосибирска и узнали, почему это не сработает. Что предлагают Сегодня в аварийном жилье вынужденно живут в основном малоимущие граждане, отметил в своем обращении Дмитрий Юрков, и общие условия ипотеки им не подходят. Поэтому депутат предложил Фонду содействия реформированию ЖКХ обеспечить им первоначальный взнос и взять на себя часть ежемесячных платежей, цитируют документ «Известия». При этом ставка для жителей аварийных домов не должна быть выше 3% годовых, а после оплаты ипотеки у семьи должно оставаться не меньше двух прожиточных минимумов в месяц (в Новосибирской области прожиточный минимум по итогам 3-го квартала 2019 года составил в среднем 11475 рублей, а для пенсионеров — 9247 рублей).

Прожиточный минимум у новосибирских пенсионеров, которые в основном и живут в аварийных домах, — меньше 10 тысяч рублей. При таких доходах ипотека недоступна Фото: Александр Ощепков

В «Справедливой России» идею поддержали, в ЛДПР отметили, что какая-то часть населения будет рада съехать из разваливающихся домов даже в ипотеку, и только в КПРФ усомнились, что у жителей аварийного жилья найдутся на неё деньги.

«На кого эта программа рассчитана, я не знаю»

Телецентр — один из крупнейших микрорайонов аварийного жилья в Новосибирске. Некоторые дома, которые тут когда-то строили как временные, уже разменяли восьмой десяток.

Нина Колмогорова живёт в квартире на Костычева, 9 больше 20 лет. Квартира коммунальная: у Нины Вениаминовны комната в 18 квадратов, такая же по площади — у соседей. Вместе с долей общих кухни, санузла и коридора получается 23 квадратных метра. Оформлена квартира по соцнайму, но жильцы за него не платят — дом аварийный.



В подъезде дома на Костычева, 9 из стен квартир на лестницу вываливаются целые пласты, которые как могут заделывают Фото: Александр Ощепков

Пол в прихожей от входной двери резко наклонён вниз: деревянные перекрытия давно прогнили. Сгнили и трубы.

— Соседи со второго этажа нас много раз заливали. У них стояк в туалете прогнил и подтекал, у нас по стенам бежало, — вспоминает Нина Вениаминовна. — Они кое-как добились, чтобы им этот стояк заменили, с таким трудом это было сделано — это же бесплатная работа, раз общедомовой стояк, а на бесплатную работу не хотят идти.



В комнате у Нины Колмогоровой тепло только потому, что она заменила батарею — сама, за свой счёт, потратив на неё половину месячного дохода. Управляющая компания делать это отказалась.

Комнату женщина получила от «НовосибГражданПроекта», где до пенсии работала инженером. На вопрос, была ли у неё возможность переехать, только улыбается: сами, говорит, знаете, какая была зарплата в проектных институтах — откуда возможности-то.



Нине Вениаминовне почти 70 — вряд ли банки будут рассматривать её как заёмщика Фото: Александр Ощепков

Об инициативе депутата Юркова Нина Вениаминовна слышала, но кто из жителей аварийных домов может себе позволить ипотеку, даже не представляет.

— Я пенсионерка, у меня денег нет — я получаю 16,5 тысяч. При моём доходе мне только пожить и купить самое необходимое. И так, по мелочи: часы в прошлом месяце купила наручные за полторы тысячи. Мне через полтора года будет 70 — какая мне ипотека? — говорит она. — Вот соседи мои: она с гражданским мужем живёт, работает на пенсии, он работает. Он обтягивает мебель, у него в среднем за полгода, он посчитал, тоже 16 тысяч в месяц заработок. У неё пенсия сейчас 9 тысяч, ещё сколько она там получает, в киоске работает. Просчитывать [варианты] они просчитывают, но при их доходах это невозможно. И насколько я знаю — во дворе сижу с женщинами часто — особенно летом, никто во всём доме не может себе этого позволить. На кого эта программа рассчитана, я не знаю.



Многие дома, признанные аварийными, обещают снести уже не один десяток лет Фото: Александр Ощепков

«Мы всю жизнь на копейки живём»

В начале года аварийным разом признали весь микрорайон Затон в Ленинском районе — больше 40 деревянных и насыпных домов. Живут здесь в основном работники уже закрытого судоремонтного завода и речники. Почему вдруг они должны будут влезать в ипотеку, чтобы достойно жить на пенсии, местные жители не понимают.

— Я всю жизнь работал в Западно-Сибирском речном пароходстве, я капитан-механик и заработал эту квартиру. Почему я должен ипотеку брать? — горячится Юрий Дмитриевич, житель одного из домов. — Ипотека за счёт государства — это, может, и хорошо. Но у людей пенсии хватает только на еду и лекарства, как они будут даже частично платить? Я не знаю.

В этом году Юрий Дмитриевич ещё ездил работать за полярный круг: полгода там — полгода здесь, но говорит, что устал и больше не поедет — денег в семье сразу станет ощутимо меньше.

Часто жители аварийных домов просто не понимают, почему должны брать ипотеку, чтобы переехать в лучшее жильё: компаниям, которые предоставили им жильё, многие посвятили всю жизнь Фото: Александр Ощепков

— Так у меня пенсия 17 тысяч, если уйду — будет 20, потому что как рабочему мне льготы не идут. У жены 13. Вот, 33 тысячи. У меня ещё дочь, внучка, ещё одна внучка, всем надо помогать.



Валентина Григорьевна из двухэтажного дома на Портовой, 8 на вопрос, есть ли для её семьи какая-то подъёмная сумма ипотечного платежа, отвечает твёрдо отрицательно.

— Я нисколько не готова платить. На 8500 рублей прожить и ещё платить ипотеку? Нищими остаться? У мужа 13 тысяч, он тоже пенсионер — вот и все деньги. Как можно платить ипотеку, если у нас в общем получается 20 тысяч? 3 тысячи за квартиру мы отдаём — на 17 тысяч можно прожить?



Своё положение жители аварийных домов называют безвыходным и уже, кажется, ни на что особенно не рассчитывают Фото: Александр Ощепков

Половина квартир в доме приватизированы, половина — муниципальные, и почти во всех, за исключением пары квартир, живут пенсионеры, рассказала женщина. У некоторых пенсия даже не дотягивает до прожиточного минимума, а возможности переехать не было никогда — на местные зарплаты тоже не разгуляешься.

«Что с них возьмёшь?»

В аварийный микрорайон на улице Никитина весной приезжало высокое начальство — 11 домов здесь обещали расселить до конца года, в августе мэрия Новосибирска опубликовала постановления об изъятии квартир в шести из них.

Разрушающиеся дома жители латают как могут, поэтому их фасады иногда похожи на лоскутные одеяла Фото: Александр Ощепков

Тамара Житина из дома на Никитина, 140А говорит, что с тех пор никакого движения не было вообще, только повесили таблички, что дома снесут в декабре 2020 года, но она в это не верит: их обещают снести вот уже почти 40 лет. Переехать отсюда возможности у неё не было — сперва считалось, что дома хорошие, а сейчас продать аварийную квартиру нельзя. Нижние перекрытия, как и в большинстве таких домов, давно сгнили, одна из стен соседней квартиры в буквальном смысле вываливается на улицу.



— Пусть он так себя переселяет, — комментирует Тамара Житина инициативу депутата Дмитрия Юркова. — Возьмите наших — что с них возьмёшь? У нас в основном пенсионеры и те, кто мало получает. Пенсия у меня — 17 тысяч. Только на лекарства 6,5 тысяч уходит. 4 с лишним тысячи рублей мы платим за аварийную квартиру 42 квадрата — она нам обходится как новая. Плюс ещё коммуналка, еда. И что остаётся? Ничего.



Инициативу депутата Юркова поддержали не все: в КПРФ считают, что никаких возможностей она жителям аварийных домов не добавит Фото: Александр Ощепков