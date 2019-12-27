Женщины года: эти 10 красоток потрясли город в 2019 году — они чинили самолеты, рожали тройни и побеждали смерть

Эти сибирячки рассказали свои истории НГС в 2019 году Фото: Валерия Панфилова, Александр Ощепков / НГС, Евгения Федченко, Алина Казанцева

Каждый год редакция НГС выбирает истории, которые потрясли город и запали в душу. Эти женщины не боятся менять себя и вдохновляют на перемены других. Они знают — из сложных ситуаций можно (и нужно) искать выход. Мы выбрали самых-самых и рассказали о них еще раз. Почитайте правила жизни этих отважных и красивых девушек. Самая стойкая В конце октября прошлого года в семье Ольги и Анатолия Терентьевых ожидали радостное событие — у супругов уже подрастала дочка Александра, и осенью на свет должен был появиться сын. Но за день до родов Ольге поставили страшный диагноз — «острый миелобластный лейкоз». Врачи давали ей 2 недели: сначала она отказалась от лечения, чтобы побыть с сыном, но потом решила бороться. Спустя полгода корреспондент НГС узнала, что эта история завершилась благополучно.

На фото Ольга с супругом и старшей дочерью Фото: Ольга Терентьева

— Всё в порядке, я с сентября в Новосибирске с ремиссией. Здесь встала на учёт к гематологу в Чкаловскую, в декабре пункция была, подтвердили ремиссию. Слава Богу. Буду надеяться, что так и будет, — рассказала Ольга НГС. Самая смелая

Лера любит фотографироваться и фотографировать Фото: Валерия Панфилова

Валерию Панфилову легко запомнить, если вы увидите ее однажды. И мужское, и женское внимание, безусловно, будет приковано к ней. Рост Леры — всего 130 сантиметров, но это не мешает ей быть душой компании, влюбляться, расставаться, снова влюбляться, работать и жить полноценной жизнью. Свою внешность Валерия считает исключительно достоинством — в социальных сетях она публикует откровенные фотографии (что невероятно будоражит мужчин) и абсолютно не стесняется. Корреспондент SHE.НГС пообщалась с Валерией — она рассказала о том, как выживать в этом мире, если ты другая и как найти смелость это признать. Самая мудрая

Супруги до сих пор держаться за руки Фото: Александр Ощепков

Елисеевы Егор Макарович (91 год) и Валентина Дмитриевна (84 года) в этом году отметили 66 лет совместной жизни. Корреспондент НГС записала правила жизни крепкой пары. Оказывается, секрет долгой любви прост (но это только на вид).

— У меня чувство, будто мы встретились только вчера. Я ему на 90 лет песню заказала, там слова такие: «Посмотри, как он хорош, муж, с которым ты живешь, краше и дороже не найдешь». Вот так надо каждый день мужу петь, — шутит сибирячка и добавляет. — Супруг на всю жизнь должен быть один, а мужчинам не следует менять жен на молодых — им же надо соответствовать, а через год посмотрите на этих мужчин — на себя не похожи, — считает Валентина Дмитриевна. Самая сильная

Среди новосибирских девушек у Екатерины нет конкуренток. Она регулярно тренируется с мужчинами Фото: Екатерина Никишева

У сибирячки Екатерины Никишевой очень крепкое рукопожатие — она четырёхкратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России по армрестлингу. А еще Катю признали самой красивой армрестлершой страны. Корреспондент НГС поговорила с силачкой — оказывается, она начинала тренироваться в родном Черепаново на самодельных тренажерах. Самая сексуальная

Женщины пишут ей о своих проблемах и просят наладить интимную жизнь — она хочет помочь всем Фото: Евгения Федченко

В детстве Евгения Федченко мечтала лечить животных, но к концу школы приняла решение, что лечить людей ей хочется больше. Девушка собрала вещи и уехала из Казахстана в лучший, по ее мнению, медицинский университет в Томске и старательно училась на врача, не пропуская ни лекций, ни семинаров. Услышав первый крик младенца на занятии по акушерству, Евгения чётко поняла, что хочет быть гинекологом-акушером. Сейчас она известный врач в своей сфере, а еще красотка с обалденной фигурой — корреспондент НГС поговорила с сибирячкой о работе, письмах от пациентов и личной жизни, и увлечениях.

Самая честная

Виктория Басаковская полгода проходит гормональную терапию, которая помогает ей выглядеть как девушка Фото: Александр Ощепков

Полгода назад спортивный клуб Viza Sport вступил в конфликт со своей клиенткой Викторией Басаковской. Девушка сообщила директору клуба о своей транссексуальности, а после приобрела абонемент на занятия по MMA. Но через некоторое время после покупки оказалось, что тренер отказывается тренировать Викторию. Девушка пыталась разрешить конфликт мирным путём, но наткнулась в соцсетях на публикацию о произошедшем со ссылкой на сотрудника клуба — в ней Викторию обвинили в том, что она требовала от клуба отдельных раздевалок, а также в том, что она оголилась в спортклубе. НГС тогда поговорил с Викторией — она рассказала, как живут транссексуалы и чего бояться. Самая домашняя

На фото Марина с мужем и дочкой Фото: Марина Карнаущенко

Перспективная спортсменка Марина Карнаущенко отказалась от жизни в Москве и блестящей карьеры: она уехала за мужем в деревню и родила дочь. До замужества сибирячка профессионально занималась лёгкой атлетикой, много бегала, получала за свои старания зарплату, была членом сборной. Она рассказала НГС свою удивительную историю любви.

Самая стройная

Молодая мама быстро вернула стройную фигуру — она находит время для себя даже с тремя малышами Фото: Алина Казанцева

Сибирячка Алина Казанцева будто сошла со страниц модных журналов — сразу и не поверишь, что девушка с идеальной внешностью в марте родила тройню. Прохожие, видя 26-летнюю Алину с огромной коляской, всегда удивляются, как ей удаётся справляться сразу с тремя детьми, и молодая мать отшучивается — всё то же самое, что с одним, только в три раза больше. Но с корреспондентом НГС мать-героиня поделилась секретами тайм-менеджмента, ухода за собой и строгой диеты, а также рассказала, почему её мужу сейчас пришлось взять длинный отпуск. Самая стильная

Ирина решилась на преображение ради своей семьи Фото: Анна Золотова

В этом году команда редакции SHE.НГС вместе со стилистом Анной Ладан помогли преобразиться прекрасной Ирине. У нее четверо внуков, но это не мешает ей оставаться привлекательной и яркой. Теперь сибирячка забирает их из школы во всеоружии. Посмотрите, как это было. Самая хрупкая

Эта миниатюрная брюнетка — единственная женщина, которая чинит самолеты за Уралом Фото: Татьяна Кожевина