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Екатерина Бормотова

Корреспондент
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Екатерина Бормотова

Корреспондент

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«Месяц напрягаемся, чтобы неделю лежать в оливье»: почему новогодние каникулы на самом деле не нужны

Журналист рассуждает о том, кому неделя выходных идет на пользу (спойлер: никому)

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Предновогодняя гонка не оставляет сил радоваться празднику

Предновогодняя гонка не оставляет сил радоваться празднику

Новогодние каникулы — это здорово. Это праздник, время, проведенное с семьей, возможность отдохнуть и выдохнуть после напряженного декабря. Да? Нет. Журналист Сети городских порталов Екатерина Бормотова рассуждает о том, нужны ли вообще стране длинные новогодние праздники. Почитайте ее колонку.

Во-первых, не будь этих новогодних каникул — не было бы и никакого напряженного декабря. Чувствуете вы напряжение перед 8 Марта? Перед Днем защитника Отечества? А перед Днем России? Я — нет. Потому что никто не уходит на две недели в запой, то есть, извините, на отдых: выпили, похмелились и на работу. И нет нужды оголтело заканчивать дела, закрывать счета. На день больше отдохнули — производства от этого не встали.

Вы, конечно, можете мне возразить, что не все в это время уходят в запой. Не все, к счастью. Но вы спросите у медиков из травмпунктов, сколько к ним в это время попадает пьяных увечных. Ассортимент травм — залюбуешься: тут и переломы при пьяных катаньях с горок, и ножевые от товарищей по застолью, а уж куда нам без ожогов от фейерверков? Медучилища еще не догадались студентов на практику посылать в это время? А зря — богатый выбор, всему научитесь, ребята.

Но с окончанием праздников работа врачей не заканчивается — на смену травматологам приходят наркологи. Начинается период ОРЗ — очень резко завязал. Человек расслаблялся себе, пил две недели, а тут на работу пора. Ну он же не алкоголик какой, он на работу и вышел. И поработал даже, дня три. А потом — да, белая горячка.

Хорошо, оставим проблемы медиков медикам. Но разве других проблем не хватает? Вот серьезно, вам нравится общаться с родственниками? Не с родителями-детьми, не с бабушками-внуками, а с родственниками. С той самой тетей Клавой, которая уже и сама не помнит, кому она тут тетя и родственница ли вообще, но неизменно приезжает погостить на праздники. И не откажешь ей — родня. Ну да, седьмая вода на киселе, но всё равно неудобно. А тетя Клава, как правило, приедет не одна, будут и другие. Есть у кого-то родственники, которые не лезут в личную жизнь? Ни разу такого человека не видела. «А почему деток нет?» «А почему внуков нет?» «А что это ваш Саша такой замкнутый?» «А мой вот в три-то года уже на скрипочке играл, а вы всё стишки читаете!»

Еда — отдельная история. Сначала мы худеем к Новому году, потом мы худеем после Нового года. Ни одному организму такие колебания на пользу не пойдут. Но разве можно отказать любимой бабушке или хозяйке дома, когда она подкладывает еще салатика и пирожок? Это же неприлично!

Несомненно, есть святые люди, которые в праздники не напиваются, не переедают и даже не ссорятся с родственниками. Много ли их? Неважно, они есть. Но разве им пошла на пользу эта нервотрепка перед каникулами? Я всё чаще вижу в соцсетях посты людей, которые пишут: «К Новому году я буду в состоянии только лежать лицом в оливье». Так, может, ну их, эти каникулы? Чтобы не отдыхать всей страной две недели, нужно просто до этого не напрягаться всей страной целый месяц.

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    каникулыновогодние праздникиНовый год
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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    27 дек 2019 в 09:36

    Автор(ка) сей статьи, видать, не просыхает от запоев. Вот ей и не хочется отдыхать, чтобы лишний раз не срываться. В принципе, никто ей не мешает устроиться на подработку в муниципальное хозяйство и поразгребать снег. Все полезнее, чем писать всякую чушь.

    Фото пользователя
    27 дек 2019 в 09:36

    что за бред я сейчас прочитал?? это реально журналист?? у меня новогодние каникулы всего 4 дня...и надо успеть съездить или на Алтай или в Шерегеш...о каких жрачных днях она рассуждает о какой белой горячке??...если в новогоднюю ночь всего пара фужеров шампанского а потом, лыжи, коньки, плюшки, природа, вечером баня, прогулки под луной....на этот Новый Год на Алтае обещают всего около 0....наоборот, я за эти дни успеваю отдохнуть так, как ни за одни выходные в году...намолола че попало еще и напечатали...тьфу...!!!

    Гость
    27 дек 2019 в 09:35

    Что за штампы? давно уже не готовим в семье оливье, бутерброды с красной и черной икрой, фрукты, шампанское Дом Периньон вот так выглядит наш новогодний стол.